7 jugadores que han vestido la camiseta del Manchester City y del Manchester United
El Manchester City y el Manchester United son dos de los grandes equipos de Inglaterra y del mundo, aunque actualmente viven realidades diferentes.
A pesar de la rivalidad entre los dos equipos de la misma ciudad, a lo largo de los años, han sido varios los jugadores que defendieron ambas camisetas. A continuación veamos algunos de ellos.
1. Denis Law
La carrera del escocés empezó y finalizó en el Manchester City, pero fue en el Manchester United donde mostró su mejor versión. Denis Law es el tercer máximo goleador de la historia del conjunto de Old Trafford con 237 goles, solo por detrás de Bobby Charlton y Wayne Rooney.
2. Peter Schmeichel
El danés es uno de los mejores porteros de su época. Schmeichel triunfó en el Manchester United, donde jugó por 8 años donde consiguió sumar a su palmarés 15 títulos. Se retiró en la temporada 2002/03 en el Manchester City donde tan solo jugó 31 partidos.
3. Owen Hargreaves
El jugador canadiense nacionalizado inglés llegó al Manchester United en 2007 tras su paso por el Bayern de Múnich para más tarde en el 2011 llegar al Manchester City, equipo en el que no tuvo muchas apariciones y en el que logró ganar una Premier League.
4. Andy Cole
El delantero jugó seis temporadas (1995-2001) en el Manchester United donde logró anotar en 121 ocasiones. Más tarde y después de pasar por otros equipos, llegaría en 2005 al Manchester City, donde anotó 10 goles en un año.
5. Carlos Tévez
El delantero argento jugó en el Manchester United dos temporadas (2007-2009 ), donde ganó dos Premier League y una Champions League, para después pasar al otro club de la ciudad donde defendió los colores por cuatro temporadas (2009-2013), donde consiguió ganar una FA Cup, una Premier League y una Community Shield con los citizens.
6. Terry Cooke
Canterano del United y no fue hasta 1994 cuando consiguió hacerse con un hueco en la primera plantilla. Fue propiedad de los diablos rojos hasta 1999 pero estuvo cedido en varios equipos, uno de ellos el Manchester City, quien se hizo con los servicios del ex centrocampista por 600.000 libras.
7. Mark Robins
El ex delantero y actual técnico comenzó su andadura en el Manchester United, donde jugó en las temporadas comprendidas entre 1986 y 1992. Después de pasar por numerosos equipos, en 1999 estuvo cedido en el Manchester City.
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.