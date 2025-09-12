¿A cuántos cargos se enfrenta el Chelsea por incumplir las normas financieras de la FA?

El Chelsea vuelve a estar en el centro de la polémica, y no precisamente por acciones en el engramado. En efecto la Asociación de Fútbol Inglesa (FA) presentó cargos contra el club londinense por presuntas irregularidades en operaciones de traspasos realizadas entre 2009 y 2022; durante la gestión del antiguo propietario, Roman Abramovich.

Según el comunicado oficial, las acusaciones se centran en posibles violaciones de las Normas J1 y C2 del Reglamento de Agentes de la FA, igual que las Normas A2 y A3 sobre intermediarios y las Normas A1 y B3 relacionadas con la participación de terceros en derechos económicos de futbolistas.

Entre las 74 operaciones investigadas destacan fichajes de alto perfil realizados por el Chelsea en los últimos 15 años, tales como los del belga Eden Hazard y el brasileño Willian, quienes hicieron historia en Stamford Bridge, y el del ex atacante camerunés Samuel Eto’o.

The Football Association (FA) has charged Chelsea with 74 alleged breaches of its regulations between 2009 and 2022.



The charges centre on a period of time when the club was under the ownership of Roman Abramovich and “primarily relate to events that occurred between the 2010-11… pic.twitter.com/Bztcvvz21X — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 11, 2025

Por otro lado, el rotativo The Times agregó que el consorcio BlueCo encabezado por Todd Boehly y Behdad Eghbali, actual dueño de la poderosa escuadra inglesa, detectó las posibles irregularidades durante el proceso de compra en 2022, al revisar las finanzas heredadas de la etapa Abramovich, así que, de inmediato, notificó a la Premier League y a los organismos reguladores pertinentes, lo que dio origen a la investigación de la FA y cuyo resultado se acaba de publicar.

En respuesta al citado comunicado, el Chelsea destacó su “transparencia sin precedentes” durante la investigación, asegurando en un boletín de prensa que facilitó acceso completo a archivos y datos históricos. La entidad también subrayó que los hechos corresponden a una administración anterior y que la propia institución fue quien puso el tema sobre la mesa.

"El Chelsea FC se complace en confirmar que su colaboración con la FA en relación con los asuntos denunciados por el propio club está llegando a su fin. El grupo propietario completó la adquisición del equipo el 30 de mayo de 2022; y durante un exhaustivo proceso de diligencia previo a la compra, este consorcio tuvo conocimiento de posibles fallos en la información financiera relativa a transacciones históricas y posibles infracciones de las normas de la FA. Inmediatamente después de la compra, la institución informó de estos asuntos a todos los organismos reguladores pertinentes, incluida la FA", aseguró la escuadra que hoy entrena Enzo Maresca.

Aunque este tipo de infracciones suele acarrear sanciones severas como deducciones de puntos o restricciones en el mercado de fichajes, The Guardian anticipa que la resolución podría limitarse a multas económicas debido al rol proactivo del Chelsea en revelar las irregularidades.

Cabe recordar que bajo el mandato de Abramovich, los londinenses vivieron su etapa más gloriosa, conquistando dos UEFA Champions League (2012 y 2021), aunado a múltiples títulos locales. Tras la salida del magnate ruso en 2022, los Blues atravesaron varias campañas mediocres; sin embargo, en la 2024/2025 sumaron otro hito al ganar el primer Mundial de Clubes FIFA bajo el nuevo formato, expandido a 32 equipos, sin olvidar que previamente se llevaron la Conference League.

