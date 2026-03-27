¿A qué grupo del Mundial 2026 va cada una de las selecciones clasificadas en la repesca?

Faltan poco más de 70 días para el arranque del Mundial 2026 y las selecciones están compitiendo en la última doble fecha FIFA antes del inicio de la gran fiesta del fútbol, aunque no todas disputan amistosos: quedan 12 países con vida para seis puestos en la fase de grupos.

En los próximos días se jugarán las finales de las repescas tanto continentales como intercontinentales y los grupos de la Copa del Mundo quedarán 100% confirmados. A continuación, repasamos a que zona va cada ganador.

Grupo A

Denmark vs North Macedonia - World Cup Qualification | NurPhoto/GettyImages

El grupo de México, Corea del Sur y Sudáfrica está esperando por el último participante, que saldrá de la gran final entre Dinamarca y República Checa.

Los daneses se cargaron a Macedonia del Norte por 4-0, mientras que los checos fueron a penales ante Irlanda y se impusieron en la tanda.

Grupo B

Italy v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs | Chris Ricco/GettyImages

La zona que tiene como integrantes a Canadá, Qatar y Suiza, se completará con el que gane del cruce entre Italia y Bosnia.

La Nazionale, cuatro veces campeona del mundo, quiere regresar a la máxima cita tras dos ausencias consecutivas, mientras que los bosnios, que vienen de eliminar a Gales, intentarán dar la gran sorpresa de la repesca.

Grupo D

Turkey v Romania - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs | Seskim Photo/MB Media/GettyImages

El grupo que cuenta con Estados Unidos, Paraguay y Australia se completará con quien sobreviva de la batalla entre Turquía y Kosovo.

Los kosovares sorprendieron al mundo ganándole 4-3 a Eslovaquia, mientras que los turcos vencieron por la mínima a Rumania.

Grupo F

Ukraine v Sweden - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs | NurPhoto/GettyImages

Países Bajos, Japón y Túnez serán los protagonistas de esta zona, que tendrá a la totalidad de sus participantes cuando tengamos al ganador del cruce entre Suecia y Polonia.

Los suecos golearon 3-1 a Ucrania con hattrick de Gyökeres y los polacos tuvieron que batallar hasta el final frente a Albania.

Grupo I

Bolivia v Suriname - FIFA World Cup 2026 Play-Off Tournament | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

Probablemente se trate del grupo de la muerte, con la Francia de Kylian Mbappé, la Noruega de Erling Haaland, la Senegal de Sadio Mané y el ganador de la repesca intercontinental entre Bolivia e Irak.

Los bolivianos vencieron a Surinam de manera agónica por 2-1 en Monterrey el pasado jueves y definirán su clasificación al Mundial ante los asiáticos, con la ilusión de cortar una racha de 32 años sin participaciones en Copas del Mundo.

Grupo K

New Caledonia v Jamaica - FIFA World Cup 2026 Play-Off Tournament | Manuel Velasquez - FIFA/GettyImages

Portugal, Colombia y Uzbekistán estarán aferrados al televisor el próximo martes 31, cuando Jamaica (que viene de eliminar a Nueva Caledonia) se mida con la República Democrática del Congo para definir al último clasificado.

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