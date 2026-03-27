Skip to main content
Sports Illustrated

¿A qué grupo del Mundial 2026 va cada una de las selecciones clasificadas en la repesca?

En los próximos días se conocerán los seis países que completarán los clasificados a la Copa del Mundo.
Bruno Pernigotti|
FIFA World Cup 2026 Official Draw
FIFA World Cup 2026 Official Draw | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

Faltan poco más de 70 días para el arranque del Mundial 2026 y las selecciones están compitiendo en la última doble fecha FIFA antes del inicio de la gran fiesta del fútbol, aunque no todas disputan amistosos: quedan 12 países con vida para seis puestos en la fase de grupos.

En los próximos días se jugarán las finales de las repescas tanto continentales como intercontinentales y los grupos de la Copa del Mundo quedarán 100% confirmados. A continuación, repasamos a que zona va cada ganador.

Grupo A

Christian Norgaard
Denmark vs North Macedonia - World Cup Qualification | NurPhoto/GettyImages

El grupo de México, Corea del Sur y Sudáfrica está esperando por el último participante, que saldrá de la gran final entre Dinamarca y República Checa.

Los daneses se cargaron a Macedonia del Norte por 4-0, mientras que los checos fueron a penales ante Irlanda y se impusieron en la tanda.

Grupo B

Sandro Tonali
Italy v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs | Chris Ricco/GettyImages

La zona que tiene como integrantes a Canadá, Qatar y Suiza, se completará con el que gane del cruce entre Italia y Bosnia.

La Nazionale, cuatro veces campeona del mundo, quiere regresar a la máxima cita tras dos ausencias consecutivas, mientras que los bosnios, que vienen de eliminar a Gales, intentarán dar la gran sorpresa de la repesca.

Grupo D

Turkey v Romania - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs
Turkey v Romania - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs | Seskim Photo/MB Media/GettyImages

El grupo que cuenta con Estados Unidos, Paraguay y Australia se completará con quien sobreviva de la batalla entre Turquía y Kosovo.

Los kosovares sorprendieron al mundo ganándole 4-3 a Eslovaquia, mientras que los turcos vencieron por la mínima a Rumania.

Grupo F

Viktor Gyokeres
Ukraine v Sweden - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs | NurPhoto/GettyImages

Países Bajos, Japón y Túnez serán los protagonistas de esta zona, que tendrá a la totalidad de sus participantes cuando tengamos al ganador del cruce entre Suecia y Polonia.

Los suecos golearon 3-1 a Ucrania con hattrick de Gyökeres y los polacos tuvieron que batallar hasta el final frente a Albania.

Grupo I

Miguel Terceros
Bolivia v Suriname - FIFA World Cup 2026 Play-Off Tournament | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

Probablemente se trate del grupo de la muerte, con la Francia de Kylian Mbappé, la Noruega de Erling Haaland, la Senegal de Sadio Mané y el ganador de la repesca intercontinental entre Bolivia e Irak.

Los bolivianos vencieron a Surinam de manera agónica por 2-1 en Monterrey el pasado jueves y definirán su clasificación al Mundial ante los asiáticos, con la ilusión de cortar una racha de 32 años sin participaciones en Copas del Mundo.

Grupo K

Bailey-Tye Cadamarteri, Ronaldo Webster
New Caledonia v Jamaica - FIFA World Cup 2026 Play-Off Tournament | Manuel Velasquez - FIFA/GettyImages

Portugal, Colombia y Uzbekistán estarán aferrados al televisor el próximo martes 31, cuando Jamaica (que viene de eliminar a Nueva Caledonia) se mida con la República Democrática del Congo para definir al último clasificado.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026

Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

Home/Futbol