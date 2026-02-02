El mercado de pases de invierno, que durante enero avanzó sin grandes novelas, entra ahora en su fase más intensa. Como suele ocurrir, la tranquilidad inicial da paso a jornadas cargadas de negociaciones, llamados de último momento y operaciones contrarreloj.

Movimientos puntuales y protagonismo inglés

Hasta el momento, el período de transferencias no estuvo marcado por largas sagas mediáticas, aunque sí se concretaron operaciones relevantes. El Manchester City volvió a moverse con determinación y discreción para asegurarse a dos futbolistas destacados de la Premier League: Antoine Semenyo y Marc Guéhi, ambos considerados entre los mejores en sus posiciones. Por segundo invierno consecutivo, el club ciudadano se perfila como el que más invirtió en Inglaterra.

En términos generales, el gasto total de los 20 clubes de la Premier League ronda los 445 millones de dólares, una cifra inferior a la del mismo período del año pasado y muy lejos del récord histórico de 2023. Aun así, los equipos ingleses volvieron a liderar la actividad en el continente, marcando el pulso del mercado europeo.

La ventana de transferencias de enero en la Premier League finaliza el lunes 2 de febrero a las 14:00 (Costa Este de Estados Unidos), 13:00 en México y 20:00 en España, un horario que ya se volvió habitual en Inglaterra y que evita extensas jornadas nocturnas como en el pasado. No obstante, existe una salvedad clave: si los clubes presentan la denominada “hoja de acuerdo” antes del límite, disponen de dos horas adicionales para completar la documentación y cerrar oficialmente la operación.

Este margen extra suele ser determinante para destrabar negociaciones complejas y explica por qué muchas transferencias se confirman minutos —o incluso horas— después del cierre formal.

El panorama en el resto de Europa

Las principales ligas del continente europeo manejan plazos similares. Alemania, Italia y Francia también bajarán el telón el 2 de febrero, en sintonía con Inglaterra. España, en cambio, ofrece un margen más amplio: los clubes de LaLiga podrán inscribir refuerzos hasta las 23:59 hora local, 18:59 en la Costa Este de Estados Unidos y 17:59 en México.

🤍 𝑱𝑼𝑨𝑵 𝑳𝑨𝑹𝑰𝑶𝑺 💙



✍️ Acuerdo con el @SouthamptonFC para la cesión del lateral izquierdo hasta el final de la presente campaña



¡Bienvenido a Zaragoza, Juan! pic.twitter.com/KuLk37OZNo — Real Zaragoza (@RealZaragoza) February 2, 2026

Escocia cerrará su período de incorporaciones a las 18:00 en la Costa Este de Estados Unidos, 17:00 en México y 23:00 en España., mientras que Turquía se presenta como una alternativa tardía: los equipos de la Süper Lig tendrán tiempo hasta el 6 de febrero para cerrar operaciones, lo que suele convertirla en un destino frecuente para acuerdos de último momento.

Con relojes corriendo y planteles aún incompletos, el día límite promete emoción, negociaciones frenéticas y anuncios de último momento en toda Europa.

