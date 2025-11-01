El Cruz Azul cerró la noche del 31 de octubre de 2025 con una actuación contundente en el estadio Cuauhtémoc, donde superó sin complicaciones al Puebla por un marcador de 3-0, en duelo correspondiente a la jornada 16 del torneo Apertura 2025. El resultado no solo confirmó el buen momento futbolístico de los cementeros, sino que también los colocó en una posición inmejorable para disputar el liderato general de la Liga MX.

¿A qué lugar en la tabla aspira Cruz Azul tras golear 3-0 al Puebla?

Con el triunfo de esta noche, el conjunto capitalino llegó a 35 puntos, superando momentáneamente a Toluca y Tigres UANL, que permanecen con 32 unidades. Sin embargo, la permanencia de Cruz Azul en la cima dependerá directamente de lo que ocurra el fin de semana, ya que ambos rivales aún tienen pendientes sus respectivos partidos por la jornada 16. Si los escarlatas o los regiomontanos logran ganar, podrían recuperar los primeros dos puestos de la general, relegando a los celestes al tercer lugar.

Toluca v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Los héroes de la noche en el Cuauhtémoc

En la cancha, la Máquina impuso autoridad desde el inicio. Mateusz Bogusz abrió el marcador al minuto 33 tras una jugada colectiva junto a Jeremy Márquez y Carlos Rodríguez, que desarmó por completo la defensa local. Ya en la segunda mitad, el propio Márquez amplió la ventaja y, en los minutos finales, Campos sentenció la goleada.

El marcador reflejó la solidez del equipo, que controló el encuentro de principio a fin y mostró madurez en cada línea. Puebla, en cambio, no logró reaccionar y continúa en la parte baja de la clasificación general.

El panorama para Cruz Azul es alentador. Con una sola jornada restante, los dirigidos por Nicolás Larcamón cerrarán la fase regular enfrentando a los Pumas de la UNAM el próximo sábado 8 de noviembre en el estadio Olímpico Universitario. Una victoria en ese encuentro aseguraría que la Máquina termine, como mínimo, entre los tres primeros del torneo y mantenga viva la posibilidad de llegar a la liguilla como líder del Apertura 2025.