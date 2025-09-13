AC Milan vs Bologna: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico de la tercera jornada de la Serie A

Estos dos equipos supieron verse las caras en la última final de la Coppa Italia, por lo que se espera que este choque por Serie A sea apasionante al margen del inicio irregular de ambos.

A continuación les dejamos con la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el AC Milan vs Bologna?

Ciudad: Milán, Italia

Fecha: domingo 14 de septiembre

Horario: 14:45 (costa este de USA), 12:45 (México) y 20:45 (España)

Estadio: San Siro

FC Internazionale v US Lecce - Serie A | Claudio Villa/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el AC Milan vs Bologna en TV y streaming online?

El partido podrá verse en vivo por la pantalla de Paramount+ en los Estados Unidos, Disney+ Premium en México y DAZN en España.

Últimos 5 partidos del AC Milan

Rival Resultado Competencia Lecce 2-0 V Serie A Cremonese 2-1 D Serie A Bari 2-0 V Coppa Italia Chelsea 4-1 D Amistoso Leeds 1-1 E Amistoso

Últimos 5 partidos del Bologna

Rival Resultado Competencia Como 1-0 V Serie A AS Roma 1-0 D Serie A OFI 4-2 D Amistoso Stuttgart 1-0 V Amistoso Levadiakos 3-2 V Amistoso

Últimas noticias del AC Milan

US Lecce v AC Milan - Serie A | Ivan Romano/GettyImages

Tras un debut para el olvido perdiendo con el Cremonese, se recuperaron ganándole al Lecce y ahora irán en búsqueda de sus segundos tres puntos para empezar a acercarse al lote de los que competirán por el Scudetto.

Últimas noticias del Bologna

Bologna FC 1909 v Como 1907 - Serie A | Alessandro Sabattini/GettyImages

Al igual que los Rossoneri, perdieron en el debut y se recuperaron en la segunda jornada: cayeron 1-0 ante la Roma en el estreno y le ganaron al Como por la mínima. Ahora, deberán ratificar la recuperación fuera de casa contra uno de los históricos del país.

Posibles alineaciones

AC Milan

Portero: Mike Maignan

Defensas: Strahinja Pavlovic, Matteo Gabbia, Fikayo Tomori

Mediocampistas: Pervis Estupiñán, Youssouf Fofana, Luka Modric, Yunus Musah

Delanteros: Alexis Saelemaekers, Ruben Loftus-Cheek y Santiago Giménez.



Bologna

Portero: Lukasz Skorupski

Defensas: Charalampos Lykogiannis, Torbjörn Heggem, Martin Vitik, Nadir Zortea

Mediocampistas: Nikola Moro, Remo Freuler

Volantes ofensivos: Nicolò Cambiaghi, Giovanni Fabbian, Riccardo Orsolini



Delantero: Santiago Castro.

Pronóstico SI Fútbol

En un partido reñido y disputado, ambos equipos lograrán marcar pero repartirán un punto por lado.

AC Milan 2-2 Bologna