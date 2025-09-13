AC Milan vs Bologna: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico de la tercera jornada de la Serie A
Estos dos equipos supieron verse las caras en la última final de la Coppa Italia, por lo que se espera que este choque por Serie A sea apasionante al margen del inicio irregular de ambos.
A continuación les dejamos con la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el AC Milan vs Bologna?
Ciudad: Milán, Italia
Fecha: domingo 14 de septiembre
Horario: 14:45 (costa este de USA), 12:45 (México) y 20:45 (España)
Estadio: San Siro
¿Cómo se podrá ver el AC Milan vs Bologna en TV y streaming online?
El partido podrá verse en vivo por la pantalla de Paramount+ en los Estados Unidos, Disney+ Premium en México y DAZN en España.
Últimos 5 partidos del AC Milan
Rival
Resultado
Competencia
Lecce
2-0 V
Serie A
Cremonese
2-1 D
Serie A
Bari
2-0 V
Coppa Italia
Chelsea
4-1 D
Amistoso
Leeds
1-1 E
Amistoso
Últimos 5 partidos del Bologna
Rival
Resultado
Competencia
Como
1-0 V
Serie A
AS Roma
1-0 D
Serie A
OFI
4-2 D
Amistoso
Stuttgart
1-0 V
Amistoso
Levadiakos
3-2 V
Amistoso
Últimas noticias del AC Milan
Tras un debut para el olvido perdiendo con el Cremonese, se recuperaron ganándole al Lecce y ahora irán en búsqueda de sus segundos tres puntos para empezar a acercarse al lote de los que competirán por el Scudetto.
Últimas noticias del Bologna
Al igual que los Rossoneri, perdieron en el debut y se recuperaron en la segunda jornada: cayeron 1-0 ante la Roma en el estreno y le ganaron al Como por la mínima. Ahora, deberán ratificar la recuperación fuera de casa contra uno de los históricos del país.
Posibles alineaciones
AC Milan
Portero: Mike Maignan
Defensas: Strahinja Pavlovic, Matteo Gabbia, Fikayo Tomori
Mediocampistas: Pervis Estupiñán, Youssouf Fofana, Luka Modric, Yunus Musah
Delanteros: Alexis Saelemaekers, Ruben Loftus-Cheek y Santiago Giménez.
Bologna
Portero: Lukasz Skorupski
Defensas: Charalampos Lykogiannis, Torbjörn Heggem, Martin Vitik, Nadir Zortea
Mediocampistas: Nikola Moro, Remo Freuler
Volantes ofensivos: Nicolò Cambiaghi, Giovanni Fabbian, Riccardo Orsolini
Delantero: Santiago Castro.
Pronóstico SI Fútbol
En un partido reñido y disputado, ambos equipos lograrán marcar pero repartirán un punto por lado.
AC Milan 2-2 Bologna
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo