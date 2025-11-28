AC Milan vs Lazio: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Uno de los duelos más atractivos de los octavos de final de la Coppa Italia será el cruce de este sábado entre AC Milan y Lazio en el mítico San Siro. Días antes se verán las caras por la Serie A, con los Rossoneri como segundos y los Biancocelesti fuera de la zona de clasificación a copas europeas.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido de liga en italia.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el AC Milan vs Lazio?

Ciudad: Milán, Italia

Fecha: sábado 29 de noviembre

Horario: 14:45 (costa este de EE.UU.), 13:45 (México), 20:45 (España)

Estadio: San Siro

A general view of Giuseppe Meazza stadium (also known as San... | Nicolò Campo/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el AC Milan vs Lazio en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos DAZN Paramount+ México Disney+ Premium Disney+ Premium España DAZN DAZN

Últimos cinco partidos del AC Milan

Rival Resultado Competición Inter de Milán 1-0 V Serie A Parma 2-2 E Serie A AS Roma 1-0 V Serie A Atalanta 1-1 E Serie A Pisa 2-2 E Serie A

Últimos cinco partidos de la Lazio

Rival Resultado Competición Lecce 2-0 V Serie A Inter de Milán 2-0 D Serie A Cagliari 2-0 V Serie A Pisa 0-0 E Serie A Juventus 1-0 V Serie A

Últimas noticias del AC Milan

Players of Milan celebrate a goal during the serie A match... | SOPA Images/GettyImages

El AC Milan llega a este encuentro en estado de gracia, ya que viene de ganarle el Derby della Madonnina al Inter para mantenerse expectantes en una Serie A que los tiene como segundos del puntero, la Roma.

Está todo muy parejo en la liga italiana y los Rossoneri saben que no pueden confiarse con ningún rival, mucho menos contra un equipo tradicional como lo es la Lazio.

Últimas noticias de la Lazio

Boulaye Dia of SS Lazio celebrates with Matteo Guendouzi... | Insidefoto/GettyImages

Los capitalinos están octavos en la tabla de la Serie A por su rendimiento irregular, alternando los tres resultados posibles del fútbol en sus últimos partidos. A pesar de esto, cuentan con una plantilla excelente con grandes talentos y sin dudas pueden pelear por estar más arriba.

El duelo contra el AC Milan les permitirá dar un golpe de autoridad en la temporada y escalar posiciones.

Posibles alineaciones

AC Milan

Portero: Mike Maignan

Defensas: Strahinja Pavlovic, Matteo Gabbia, Fikayo Tomori

Mediocampista: Davide Bartesaghi, Adrien Rabiot, Luka Modric, Youssouf Fofana, Alexis Saelemaekers

Delanteros: Rafael Leão y Christian Pulisic.

Lazio

Portero: Ivan Provedel

Defensas: Luca Pellegrini, Alessio Romagnoli, Mario Gila, Adam Marusic

Mediocampistas: Toma Basic, Danilo Cataldi, Matteo Guendouzi

Delanteros: Mattia Zaccagni, Boulaye Dia y Gustav Isaksen.

Pronóstico SI

El AC Milan aprovechará el gran envión de la victoria en el derbi para volver a imponerse, esta vez contra la Lazio. La vuelta de Pulisic ha sido crucial y los fanáticos se ilusionan con volver a conquistar el Scudetto.

AC Milan 2-0 Lazio

