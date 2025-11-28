AC Milan vs Lazio: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Uno de los duelos más atractivos de los octavos de final de la Coppa Italia será el cruce de este sábado entre AC Milan y Lazio en el mítico San Siro. Días antes se verán las caras por la Serie A, con los Rossoneri como segundos y los Biancocelesti fuera de la zona de clasificación a copas europeas.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido de liga en italia.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el AC Milan vs Lazio?
Ciudad: Milán, Italia
Fecha: sábado 29 de noviembre
Horario: 14:45 (costa este de EE.UU.), 13:45 (México), 20:45 (España)
Estadio: San Siro
¿Cómo se podrá ver el AC Milan vs Lazio en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
DAZN
Paramount+
México
Disney+ Premium
Disney+ Premium
España
DAZN
DAZN
Últimos cinco partidos del AC Milan
Rival
Resultado
Competición
Inter de Milán
1-0 V
Serie A
Parma
2-2 E
Serie A
AS Roma
1-0 V
Serie A
Atalanta
1-1 E
Serie A
Pisa
2-2 E
Serie A
Últimos cinco partidos de la Lazio
Rival
Resultado
Competición
Lecce
2-0 V
Serie A
Inter de Milán
2-0 D
Serie A
Cagliari
2-0 V
Serie A
Pisa
0-0 E
Serie A
Juventus
1-0 V
Serie A
Últimas noticias del AC Milan
El AC Milan llega a este encuentro en estado de gracia, ya que viene de ganarle el Derby della Madonnina al Inter para mantenerse expectantes en una Serie A que los tiene como segundos del puntero, la Roma.
Está todo muy parejo en la liga italiana y los Rossoneri saben que no pueden confiarse con ningún rival, mucho menos contra un equipo tradicional como lo es la Lazio.
Últimas noticias de la Lazio
Los capitalinos están octavos en la tabla de la Serie A por su rendimiento irregular, alternando los tres resultados posibles del fútbol en sus últimos partidos. A pesar de esto, cuentan con una plantilla excelente con grandes talentos y sin dudas pueden pelear por estar más arriba.
El duelo contra el AC Milan les permitirá dar un golpe de autoridad en la temporada y escalar posiciones.
Posibles alineaciones
AC Milan
Portero: Mike Maignan
Defensas: Strahinja Pavlovic, Matteo Gabbia, Fikayo Tomori
Mediocampista: Davide Bartesaghi, Adrien Rabiot, Luka Modric, Youssouf Fofana, Alexis Saelemaekers
Delanteros: Rafael Leão y Christian Pulisic.
Lazio
Portero: Ivan Provedel
Defensas: Luca Pellegrini, Alessio Romagnoli, Mario Gila, Adam Marusic
Mediocampistas: Toma Basic, Danilo Cataldi, Matteo Guendouzi
Delanteros: Mattia Zaccagni, Boulaye Dia y Gustav Isaksen.
Pronóstico SI
El AC Milan aprovechará el gran envión de la victoria en el derbi para volver a imponerse, esta vez contra la Lazio. La vuelta de Pulisic ha sido crucial y los fanáticos se ilusionan con volver a conquistar el Scudetto.
AC Milan 2-0 Lazio
