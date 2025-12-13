AC Milan vs Sassuolo: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Serie A está que arde: el AC Milan y el Napoli comparten la cima con 31 puntos, con Inter y Roma expectantes un escaloncito más abajo. En la jornada 15, los Rossoneri buscarán tres puntos realmente valiosos en su lucha por el Scudetto.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el AC Milan vs Sassuolo?
Ciudad: Milán, Italia
Fecha: domingo 14 de diciembre
Horario: 06:30 (costa este de EE.UU.), 05:30 (México), 12:30 (España)
Estadio: San Siro
¿Cómo se podrá ver el AC Milan vs Sassuolo en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
DAZN USA
Paramount+
México
A confirmar
Disney+ Premium
España
DAZN España
DAZN España
Últimos cinco partidos del AC Milan
Rival
Resultado
Competición
Torino
3-2 V
Serie A
Lazio
1-0 D
Coppa Italia - 8vos de Final
Lazio
1-0 V
Serie A
Inter
1-0 V
Serie A
Parma
2-2 E
Serie A
Últimos cinco partidos del Sassuolo
Rival
Resultado
Competición
Fiorentina
3-1 V
Serie A
Como
2-0 D
Serie A
Pisa
2-2 E
Serie A
Atalanta
3-0 V
Serie A
Genoa
2-1 D
Serie A
Últimas noticias del AC Milan
Los dirigidos por Massimiliano Allegri están en lo más alto de la tabla de posiciones de la Serie A y para seguir en esa sintonía tienen que ganarle al Sassuolo, justamente en la previa de lo que será su presentación por la semifinal de la Supercoppa Italiana contra el Napoli, su más inmediato perseguidor.
Para este compromiso, el entrenador no podrá contar con Rafael Leão, Youssouf Fofana y Zachary Athekame.
Últimas noticias del Sassuolo
El equipo del héroe de la Nazionale en Alemania 2006 Fabio Grosso marcha mejor de lo esperado en el inicio de la campaña, posicionándose octavo y a tiro de puestos de clasificación a copas internacionales de cara a la próxima temporada.
Para este encuentro tiene la baja confirmada de Domenico Berardi y siete futbolistas en duda por diferentes problemas físicos.
Posibles alineaciones
AC Milan
Portero: Mike Maignan
Defensas: Strahinja Pavlovic, Matteo Gabbia, Fikayo Tomori
Mediocampistas: Davide Bartesaghi, Adrien Rabiot, Luka Modric, Ruben Loftus-Cheek, Alexis Saelemaekers
Delanteros: Christian Pulisic y Christopher Nkunku.
Sassuolo
Portero: Arijanet Muric
Defensas: Josh Doig, Tarik Muharemovic, Jay Idzes, Sebastian Walukiewicz
Mediocampistas: Ismaël Koné, Nemanja Matic, Kristian Thorstvedt
Delanteros: Armand Lauriente, Andrea Pinamonti y Cristian Volpato.
Pronóstico SI
El AC Milan ratificará su gran momento con un categórico triunfo en su casa frente a un equipo limitado por las lesiones.
AC Milan 3-1 Sassuolo
