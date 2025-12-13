AC Milan vs Sassuolo: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Serie A está que arde: el AC Milan y el Napoli comparten la cima con 31 puntos, con Inter y Roma expectantes un escaloncito más abajo. En la jornada 15, los Rossoneri buscarán tres puntos realmente valiosos en su lucha por el Scudetto.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el AC Milan vs Sassuolo?

Ciudad: Milán, Italia

Fecha: domingo 14 de diciembre

Horario: 06:30 (costa este de EE.UU.), 05:30 (México), 12:30 (España)

Estadio: San Siro

FC Internazionale Milano v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | Sports Press Photo/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el AC Milan vs Sassuolo en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos DAZN USA Paramount+ México A confirmar Disney+ Premium España DAZN España DAZN España

Últimos cinco partidos del AC Milan

Rival Resultado Competición Torino 3-2 V Serie A Lazio 1-0 D Coppa Italia - 8vos de Final Lazio 1-0 V Serie A Inter 1-0 V Serie A Parma 2-2 E Serie A

Últimos cinco partidos del Sassuolo

Rival Resultado Competición Fiorentina 3-1 V Serie A Como 2-0 D Serie A Pisa 2-2 E Serie A Atalanta 3-0 V Serie A Genoa 2-1 D Serie A

Últimas noticias del AC Milan

Torino FC v AC Milan - Serie A | Claudio Villa/GettyImages

Los dirigidos por Massimiliano Allegri están en lo más alto de la tabla de posiciones de la Serie A y para seguir en esa sintonía tienen que ganarle al Sassuolo, justamente en la previa de lo que será su presentación por la semifinal de la Supercoppa Italiana contra el Napoli, su más inmediato perseguidor.



Para este compromiso, el entrenador no podrá contar con Rafael Leão, Youssouf Fofana y Zachary Athekame.

Últimas noticias del Sassuolo

US Sassuolo Calcio v ACF Fiorentina - Serie A | Ciancaphoto Studio/GettyImages

El equipo del héroe de la Nazionale en Alemania 2006 Fabio Grosso marcha mejor de lo esperado en el inicio de la campaña, posicionándose octavo y a tiro de puestos de clasificación a copas internacionales de cara a la próxima temporada.



Para este encuentro tiene la baja confirmada de Domenico Berardi y siete futbolistas en duda por diferentes problemas físicos.

Posibles alineaciones

AC Milan

Portero: Mike Maignan

Defensas: Strahinja Pavlovic, Matteo Gabbia, Fikayo Tomori

Mediocampistas: Davide Bartesaghi, Adrien Rabiot, Luka Modric, Ruben Loftus-Cheek, Alexis Saelemaekers



Delanteros: Christian Pulisic y Christopher Nkunku.

Sassuolo

Portero: Arijanet Muric

Defensas: Josh Doig, Tarik Muharemovic, Jay Idzes, Sebastian Walukiewicz

Mediocampistas: Ismaël Koné, Nemanja Matic, Kristian Thorstvedt

Delanteros: Armand Lauriente, Andrea Pinamonti y Cristian Volpato.

Pronóstico SI

El AC Milan ratificará su gran momento con un categórico triunfo en su casa frente a un equipo limitado por las lesiones.

AC Milan 3-1 Sassuolo