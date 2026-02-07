El impacto de Ademola Lookman fue inmediato en el Atlético de Madrid: debutó por Copa del Rey frente al Real Betis en la goleada por 5-1 para pasar a semifinales del torneo anotando un gol y brindando una asistencia, en lo que fue un estreno estelar.

Luego del partido, Diego Simeone se derritió en elogios para con el nigeriano: “Sus características hablan por sí solas. Es un futbolista diferente a lo que tenemos, más especialista en duelos uno contra uno que en el juego asociativo, aunque también lo tiene. Nos estamos conociendo poco a poco, tuvo un impacto muy bueno en el equipo, el equipo lo sintió y creo que él también se sintió bien. Ojalá podamos ayudarlo a ser mejor futbolista y que él nos ayude a crecer como equipo”.

Real Betis Balompie v Atletico de Madrid - Copa Del Rey | Eurasia Sport Images/GettyImages

Según informes, el Cholo Simeone cree que Lookman es la pieza que le faltaba al Atlético, y confía en quedarse en el Metropolitano más allá de su contrato si este lo ayuda a ganar un trofeo en el corto plazo.

De momento, en LaLiga están realmente lejos y en la Copa del Rey tendrán que enfrentar al FC Barcelona en semifinales. En la UEFA Champions League se medirán con el Club Brugge de Bélgica en el playoff para ingresar a octavos de final, y recién ahí podrían empezar a ilusionarse con levantar por primera vez la Orejona.

Lookman tuvo su explosión vistiendo la camiseta del Atalanta, donde logró ganar la UEFA Europa League de la mano de Gian Piero Gasperini hace dos temporadas, venciendo en la final al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso por 3-0, con un hattrick suyo en la final disputada en el Aviva Stadium de Dublin, Irlanda.

Winners Shoot - UEFA Europa League Final 2023/24 | Alex Pantling - UEFA/GettyImages

En su carrera, también vistió las camisetas del Charlton Athletic, el Leicester, el Everton, el Fulham y el RB Leipzig. Además, fue internacional con la selección de Nigeria en 41 oportunidades, anotando 11 goles.