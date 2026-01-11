Agustín Palavecino debutó y anotó con Cruz Azul en la derrota 2-1 ante León

El debut de Cruz Azul en el Clausura 2026 no fue el esperado, ya que arrancó con el pie izquierdo al tropezar 2-1 frente a León en el Estadio Nou Camp, gracias a las dianas del panameño Ismael Díaz y Bryan Colula, siendo el argentino Agustín Palavecino el autor del tanto del descuento, por lo que tuvo un debut soñado, aunque con sabor sumamente amargo.

Agustín Palavecino se estrenó con gol en su debut con la camiseta de Cruz Azul ante León.



Uno de los pocos rescatables de La Máquina hoy , junto con Amaury Morales,



¿Les gustó lo que mostró el argentino? Los leo. pic.twitter.com/iWpaPBB9H8 — Iliany Aparicio (@ilianyAparicio) January 11, 2026

El exmediocampista del Necaxa fue una de las ‘bombas’ del mercado de fichajes, ya que había sido merodeado por varios conjuntos desde hace algunos torneos, tanto en el norte como en la capital, siendo La Máquina la gran ganadora de la puja. La gran idea es que el argentino pueda volver a hacer una dupla importante con su compatriota José Paradela bajo el mando del estratega Nicolás Larcamón, quien los tuvo bajo su mando en los Rayos.



Apenas esta semana, el ex River Plate se unió a los celestes, así que le tocó estar en el banquillo para el compromiso frente a La Fiera, recibiendo la oportunidad de ingresar al minuto 51 para relevar al mexicano-argentino Luka Romero. Lamentablemente cuando pisó el campo, su escuadra ya estaba cayendo 2-0. Fue al minuto 90 cuando el arquero Óscar García detuvo un remate de Mateo Levy, luego, dentro del área, Amaury Morales retrasó la redonda para que Palavecino mandara a guardarla, logrando su primer tanto como cementero.

A través de las redes sociales, se criticó muy fuerte a los celestes por haberse visto muy mal, por sus fallas constantes y por no tener una banca con calidad, sobre todo porque se dieron el lujo de darle salida a hombres relevantes como Ángel Sepúlveda, el capitán uruguayo Ignacio Rivero y el argentino Lorenzo Faravelli. No obstante, para muchos solamente se salvaron Palavecino, Levy y Morales, justamente los tres involucrados en el tanto cementero.

🇦🇷 Agustín Palavecino



Con Necaxa



🏟️ 52 juegos de LigaMx🇲🇽

⚽️ 10 goles + 8 asistencias



Con Cruz Azul:



Debut y gol con “La Máquina”



🔺1er juego | ⚽️1er gol



¡Qué calidad tiene el nuevo

refuerzo del @CruzAzul! pic.twitter.com/71XSlCK77F — Xavier Sol la Lande (@XaviSol_) January 11, 2026

Se espera que el ex del Necaxa tenga un buen funcionamiento en La Noria, luego de haber logrado diez goles y ocho asistencias en 52 compromisos de liga con los hidrocálidos, mientras tanto, al menos ya registró su primer gol en su primer partido como elemento de Cruz Azul, tras haber realizado tres tiros de media distancia.