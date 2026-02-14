Al Fateh vs Al Nassr: previa, predicciones y alineaciones

La Saudi Pro League continúa su marcha este sábado con un enfrentamiento crucial en la parte alta y media de la tabla. El Al Fateh recibe en su estadio al Al Nassr, en un partido donde los visitantes tienen prohibido fallar si quieren mantener vivo el sueño del título.

El conjunto de Riad, dirigido por Jorge Jesus, llega en un momento de forma espectacular: siete victorias al hilo en todas las competiciones y ubicado en el segundo lugar con 49 puntos, respirándole en la nuca al líder Al Hilal; sin embargo, el ambiente está enrarecido por la situación de Cristiano Ronaldo, quien terminó con la huelga pero sigue desaparecido.

Por su parte, el Al Fateh de José Gomes navega en la décima posición y atraviesa una crisis de resultados, acumulando seis jornadas sin conocer la victoria.

¿A qué hora se juega el Al Fateh vs Al Nassr?

Ciudad : Al-Hasa, Arabia Saudita

: Al-Hasa, Arabia Saudita Estadio : Al Fateh Club Stadium

: Al Fateh Club Stadium Fecha : sábado 14 de febrero de 2026

: sábado 14 de febrero de 2026 Hora : 12:30 ET (USA), 11:30 CDMX, 18:30 España

: 12:30 ET (USA), 11:30 CDMX, 18:30 España Competición: Jornada 21 - Saudi Pro League

Al Fateh v Al-Ettifaq - Saudi Pro League | Elie Hokayem/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos (últimos cinco partidos)

Al Fateh: 1 victoria

Empate: 0

Al Nassr: 4 victorias

Dato destacado: El Al Nassr ha dominado recientemente este duelo, incluyendo una goleada 5-1 en la primera vuelta de esta temporada (octubre 2025). La última victoria de Al Fateh fue un 3-2 en mayo de 2025.

Últimos 5 partidos

Al Fateh Al Nassr Al Qadisiya 1-1 Al Fateh

(07/02/26) FK Arkadag 0-1 Al Nassr

(11/02/26) Al Fateh 1-1 Al Hazm

(01/02/26) Al Nassr 2-0 Al Ittihad

(06/02/26) Al Fateh 2-2 Al Ittihad

(29/01/26) Al Riyadh 0-1 Al Nassr

(02/02/26) Al Feiha 2-0 Al Fateh

(25/01/26) Al Kholood 0-3 Al Nassr

(30/01/26) Al Fateh 2-5 Al Kholood

(20/01/26) Al Nassr 1-0 Al Taawoun

(26/01/26)

¿Cómo ver el Al Fateh vs Al Nassr por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming online Estados Unidos Fox Soccer Plus, fuboTV, FOX One México - España Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Vamos

Cristiano Ronaldo permanece en incógnita | Al Nassr FC/GettyImages

Últimas noticias del Al Fateh

El equipo local necesita urgentemente sumar de a tres para alejarse de la zona de incertidumbre. La baja más sensible es la de su estrella Mourad Batna, quien se pierde el choque por lesión.

El técnico confiará en la dupla defensiva Jorge Fernandes y Marwane Saadane para intentar frenar el vendaval ofensivo rival. En ataque, la responsabilidad recaerá en el argentino Matías Vargas y Fahad Al-Zubaidi, buscando aprovechar los espacios que deje el Al Nassr.

Posible alineación de Al Fateh (4-2-3-1): Pacheco; Saeed Al-Baattiah, Jorge Fernandes, Marwane Saadane, Abdullah Al-Yousef (o Al Swealem); Zaydou Youssouf, Sofiane Bendebka; Noah Al-Mousa, Matías Vargas, Lucas Zelarayán (o Delgado); Fahad Al-Zubaidi.

Come on, fathawi 🙌🏻💙 pic.twitter.com/FkWxOPtGIg — AlFateh Saudi club (@EnFatehclub) February 11, 2026

Últimas noticias del Al Nassr

La "Máquina Amarilla" funciona a la perfección incluso sin su máximo referente. Cristiano Ronaldo sigue fuera de la convocatoria debido a una huelga/conflicto interno, y no juega desde finales de enero. Tampoco estarían disponibles Saad Haqawi y Sami Al-Najei.

Sin embargo, el talento sobra: Sadio Mané y Kingsley Coman ocuparán las bandas, mientras que João Félix y el joven Ângelo Gabriel tendrán libertad en ataque. En la medular, Marcelo Brozović pondrá el orden. La defensa, liderada por Simakan y el español Iñigo Martínez, solo ha encajado 18 goles en el torneo.

Posible alineación de Al Nassr (4-2-3-1): Bento; Sultan Al-Ghannam, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez, Abdulelah Al-Amri; Abdullah Al-Khaibari, Marcelo Brozović; Kingsley Coman, Ângelo Gabriel, Sadio Mané; João Félix.

Pronóstico SI Fútbol

A pesar de la ausencia de Ronaldo, el Al Nassr llega con una inercia ganadora imparable (7 victorias al hilo) y una defensa sólida. Al Fateh, en cambio, tiene problemas atrás y le cuesta cerrar los partidos (como se vio ante Al Qadisiya). La diferencia de calidad individual debería ser suficiente para que los visitantes se lleven los tres puntos.

Al Fateh 1-3 Al Nassr

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL INTERNACIONAL