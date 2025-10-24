Al Hazm vs Al Nassr: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El fútbol saudí vivirá un nuevo capítulo cuando Al Hazm y Al Nassr se enfrenten en la próxima jornada de la Primera División de Arabia Saudita. El encuentro se disputará en la ciudad de Buraidá, dentro del King Abdullah Sport City Stadium, y promete ser uno de los más esperados del fin de semana.

Ambos equipos llegan con panoramas distintos, pero con la intención de sumar puntos importantes en la tabla general. Mientras uno busca reafirmar su momento, el otro intenta corregir el rumbo y reencontrarse con la victoria.

Another step forward 🙌💛 pic.twitter.com/edJ7TPsNry — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) October 22, 2025

A continuación, te compartimos todos los detalles sobre el horario, la sede, las opciones de transmisión y las estadísticas recientes de ambos conjuntos.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Al Hazm vs Al Nassr?

Ciudad: Buraidá

Estadio: King Abdullah Sport City Stadium

Fecha: sábado 25 de octubre

Horario: 09:00hs (Este de Estados Unidos), 11:00hs (México) y 19:00hrs (España)

¿Dónde se podrá ver el Al Hazm vs Al Nassr TV y Streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos Fox Deportes Amazon Prime, FuboTV México Sin transmisión Caliente TV España Sin transmición Movistar+

Últimos 5 partidos del Al Nassr

Rival Resultado Competición Goa 1-2 V Primera División de Arabia Saudita Al Fateh 5-1 V Primera División de Arabia Saudita Al-Zawraa Sport Club 0-2 V Primera División de Arabia Saudita Ittihad FC 0-2 V Primera División de Arabia Saudita Jeddah Club 0-4 v Primera División de Arabia Saudita

Últimos 5 partidos del Al Hazm

Rival Resultado Competición Al-Okhdood Club 1-2 V Primera División de Arabia Saudita Al-Ahli Saudi Football Club 0-2 D Primera División de Arabia Saudita Neom Sports Club 2-1 V Primera División de Arabia Saudita Al-Fateh SC 0-0 Primera División de Arabia Saudita Al-Shabab 1-0 D Primera División de Arabia Saudita

Últimas noticias del Al Nassr

El Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, llega a este partido con una impresionante marca de cinco triunfos al hilo, cero empates y cero derrotas. En su último encuentro, Angelo Gabriel y Haroune Camara marcaron los tantos de la victoria.

Últimas noticias del Al Hazm

El Al Hazm, por otro lado, suma apenas dos victorias en los últimos cinco partidos (dos derrotas y un empate), suman apenas cinco puntos y ocupan actualmente el puesto número doce de la tabla general.

Posibles alineaciones

Al Nassr

Portero : Bento

: Bento Defensas : Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez, Ahmed Al-Ahmed

: Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez, Ahmed Al-Ahmed Centrocampistas : Kingsley Coman, Marcelo Brozović, Abdullah Al Khaibari, Sadio Mané

: Kingsley Coman, Marcelo Brozović, Abdullah Al Khaibari, Sadio Mané Delanteros: João Félix y Angelo Gabriel

Al Hazm

Portero : Bruno Varela

: Bruno Varela Defensas : Ahmed Al-Nakhli, Sultan Tanker, Abdulrahman Al-Dakheel

y Al-Harbi

: Ahmed Al-Nakhli, Sultan Tanker, Abdulrahman Al-Dakheel y Al-Harbi Centrocampistas : Loreintz Rosier, Fabio Martins, Nawaf Al Habashi, Basil Al-Sayyali y Elias Mokwana

: Loreintz Rosier, Fabio Martins, Nawaf Al Habashi, Basil Al-Sayyali y Elias Mokwana Delantero: Omar Al Soma

Pronóstico de SI

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo ha comenzado la temporada de forma sensacional. Si bien es cierto que el Al Hazm viene de ganar su último partido en calidad de visitante, por lo cual seguramente llegarán motivados, al final la jerarquía del astro portugués seguramente pesará dentro del terreno de juego

Al Hazm 0-2 Al Nassr

Más noticias sobre fútbol internacional