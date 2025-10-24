Sports Illustrated Fútbol

Al Hazm vs Al Nassr: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los visitantes buscan conseguir su sexta victoria al hilo
Jaime Garza|
Al Nassr v Al Fateh - Saudi Pro League
Al Nassr v Al Fateh - Saudi Pro League | Abdullah Ahmed/GettyImages

El fútbol saudí vivirá un nuevo capítulo cuando Al Hazm y Al Nassr se enfrenten en la próxima jornada de la Primera División de Arabia Saudita. El encuentro se disputará en la ciudad de Buraidá, dentro del King Abdullah Sport City Stadium, y promete ser uno de los más esperados del fin de semana.

Ambos equipos llegan con panoramas distintos, pero con la intención de sumar puntos importantes en la tabla general. Mientras uno busca reafirmar su momento, el otro intenta corregir el rumbo y reencontrarse con la victoria.

A continuación, te compartimos todos los detalles sobre el horario, la sede, las opciones de transmisión y las estadísticas recientes de ambos conjuntos.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Al Hazm vs Al Nassr?

  • Ciudad: Buraidá
  • Estadio: King Abdullah Sport City Stadium
  • Fecha: sábado 25 de octubre
  • Horario: 09:00hs (Este de Estados Unidos), 11:00hs (México) y 19:00hrs (España)

¿Dónde se podrá ver el Al Hazm vs Al Nassr TV y Streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

Fox Deportes

Amazon Prime, FuboTV

México

Sin transmisión

Caliente TV

España

Sin transmición

Movistar+

Últimos 5 partidos del Al Nassr

Rival

Resultado

Competición

Goa

1-2 V

Primera División de Arabia Saudita

Al Fateh

5-1 V

Primera División de Arabia Saudita

Al-Zawraa Sport Club

0-2 V

Primera División de Arabia Saudita

Ittihad FC

0-2 V

Primera División de Arabia Saudita

Jeddah Club

0-4 v

Primera División de Arabia Saudita

Últimos 5 partidos del Al Hazm

Rival

Resultado

Competición

Al-Okhdood Club

1-2 V

Primera División de Arabia Saudita

Al-Ahli Saudi Football Club

0-2 D

Primera División de Arabia Saudita

Neom Sports Club

2-1 V

Primera División de Arabia Saudita

Al-Fateh SC

0-0

Primera División de Arabia Saudita

Al-Shabab

1-0 D

Primera División de Arabia Saudita

Últimas noticias del Al Nassr

El Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, llega a este partido con una impresionante marca de cinco triunfos al hilo, cero empates y cero derrotas. En su último encuentro, Angelo Gabriel y Haroune Camara marcaron los tantos de la victoria.

Últimas noticias del Al Hazm

El Al Hazm, por otro lado, suma apenas dos victorias en los últimos cinco partidos (dos derrotas y un empate), suman apenas cinco puntos y ocupan actualmente el puesto número doce de la tabla general.

Posibles alineaciones

Al Nassr

  • Portero: Bento
  • Defensas: Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez, Ahmed Al-Ahmed
  • Centrocampistas: Kingsley Coman, Marcelo Brozović, Abdullah Al Khaibari, Sadio Mané
  • Delanteros: João Félix y Angelo Gabriel

Al Hazm

  • Portero: Bruno Varela
  • Defensas: Ahmed Al-Nakhli, Sultan Tanker, Abdulrahman Al-Dakheel
    y Al-Harbi
  • Centrocampistas: Loreintz Rosier, Fabio Martins, Nawaf Al Habashi, Basil Al-Sayyali y Elias Mokwana
  • Delantero: Omar Al Soma

Pronóstico de SI

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo ha comenzado la temporada de forma sensacional. Si bien es cierto que el Al Hazm viene de ganar su último partido en calidad de visitante, por lo cual seguramente llegarán motivados, al final la jerarquía del astro portugués seguramente pesará dentro del terreno de juego

Al Hazm 0-2 Al Nassr

Jaime Garza
JAIME GARZA

Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.

