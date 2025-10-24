Al Hazm vs Al Nassr: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El fútbol saudí vivirá un nuevo capítulo cuando Al Hazm y Al Nassr se enfrenten en la próxima jornada de la Primera División de Arabia Saudita. El encuentro se disputará en la ciudad de Buraidá, dentro del King Abdullah Sport City Stadium, y promete ser uno de los más esperados del fin de semana.
Ambos equipos llegan con panoramas distintos, pero con la intención de sumar puntos importantes en la tabla general. Mientras uno busca reafirmar su momento, el otro intenta corregir el rumbo y reencontrarse con la victoria.
A continuación, te compartimos todos los detalles sobre el horario, la sede, las opciones de transmisión y las estadísticas recientes de ambos conjuntos.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Al Hazm vs Al Nassr?
- Ciudad: Buraidá
- Estadio: King Abdullah Sport City Stadium
- Fecha: sábado 25 de octubre
- Horario: 09:00hs (Este de Estados Unidos), 11:00hs (México) y 19:00hrs (España)
¿Dónde se podrá ver el Al Hazm vs Al Nassr TV y Streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
Fox Deportes
Amazon Prime, FuboTV
México
Sin transmisión
Caliente TV
España
Sin transmición
Movistar+
Últimos 5 partidos del Al Nassr
Rival
Resultado
Competición
Goa
1-2 V
Primera División de Arabia Saudita
Al Fateh
5-1 V
Primera División de Arabia Saudita
Al-Zawraa Sport Club
0-2 V
Primera División de Arabia Saudita
Ittihad FC
0-2 V
Primera División de Arabia Saudita
Jeddah Club
0-4 v
Primera División de Arabia Saudita
Últimos 5 partidos del Al Hazm
Rival
Resultado
Competición
Al-Okhdood Club
1-2 V
Primera División de Arabia Saudita
Al-Ahli Saudi Football Club
0-2 D
Primera División de Arabia Saudita
Neom Sports Club
2-1 V
Primera División de Arabia Saudita
Al-Fateh SC
0-0
Primera División de Arabia Saudita
Al-Shabab
1-0 D
Primera División de Arabia Saudita
Últimas noticias del Al Nassr
El Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, llega a este partido con una impresionante marca de cinco triunfos al hilo, cero empates y cero derrotas. En su último encuentro, Angelo Gabriel y Haroune Camara marcaron los tantos de la victoria.
Últimas noticias del Al Hazm
El Al Hazm, por otro lado, suma apenas dos victorias en los últimos cinco partidos (dos derrotas y un empate), suman apenas cinco puntos y ocupan actualmente el puesto número doce de la tabla general.
Posibles alineaciones
Al Nassr
- Portero: Bento
- Defensas: Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez, Ahmed Al-Ahmed
- Centrocampistas: Kingsley Coman, Marcelo Brozović, Abdullah Al Khaibari, Sadio Mané
- Delanteros: João Félix y Angelo Gabriel
Al Hazm
- Portero: Bruno Varela
- Defensas: Ahmed Al-Nakhli, Sultan Tanker, Abdulrahman Al-Dakheel
y Al-Harbi
- Centrocampistas: Loreintz Rosier, Fabio Martins, Nawaf Al Habashi, Basil Al-Sayyali y Elias Mokwana
- Delantero: Omar Al Soma
Pronóstico de SI
El Al Nassr de Cristiano Ronaldo ha comenzado la temporada de forma sensacional. Si bien es cierto que el Al Hazm viene de ganar su último partido en calidad de visitante, por lo cual seguramente llegarán motivados, al final la jerarquía del astro portugués seguramente pesará dentro del terreno de juego
Al Hazm 0-2 Al Nassr
