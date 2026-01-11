Al-Hilal vs Al-Nassr: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Saudi Pro League vive su momento cumbre este lunes en el Kingdom Arena. El líder indiscutible, Al-Hilal, recibe a su escolta y eterno rival, el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

Lo que hace unas semanas parecía una carrera parejera, hoy podría convertirse en una sentencia definitiva: si los locales ganan, la ventaja se ampliaría a siete puntos, una distancia que parece inalcanzable dado el estado de forma de los de Simone Inzaghi.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el lunes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Al-Hilal vs Al-Nassr?

Ciudad : Riad, Arabia Saudita

: Riad, Arabia Saudita Fecha : lunes 12 de enero

: lunes 12 de enero Horario : 12:30 (hora de EE.UU. ET), 11:30 horas (México), 18:30 horas (España)

: 12:30 (hora de EE.UU. ET), 11:30 horas (México), 18:30 horas (España) Estadio: Kingdom Arena

FBL-KSA-AL-NASSR-QADSIAH | FAYEZ NURELDINE/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Al-Hilal vs Al-Nassr en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos Fox Deportes, Fox Sports 2 FOX One, fuboTV México - FOX One España Vamos 2 -

Últimos cinco partidos del Al-Hilal

Rival Resultado Competición Al-Hazm 3-0 V Saudi Pro League Damac 2-0 V Saudi Pro League Al-Kholood 3-1 V Saudi Pro League Al-Khaleej 3-2 V Saudi Pro League Sharjah FC 1-0 V AFC Champions League

Últimos cinco partidos del Al-Nassr

Rival Resultado Competición Al Qadisiya 1-2 D Saudi Pro League Al-Ahli Saudi 2-3 D Saudi Pro League Al-Ettifaq 2-2 E Saudi Pro League Al-Okhdood 3-0 V Saudi Pro League Al-Zawraa 5-1 V AFC Champions League

Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro League | Anadolu/GettyImages

Últimas noticias del Al-Hilal

El equipo de Simone Inzaghi es una aplanadora. Llegan a este derbi con una racha impresionante de 18 victorias consecutivas en todas las competiciones y lideran la tabla con 35 puntos.

A pesar de las bajas sensibles por la Copa África (Bono y Kalidou Koulibaly), el equipo no ha bajado el ritmo, apoyándose en el poderío ofensivo de Darwin Núñez y la dirección de orquesta de Rúben Neves. En casa se mantienen invictos desde septiembre y buscan vengar la derrota sufrida ante Al-Nassr la temporada pasada.

Últimas noticias del Al-Nassr

El panorama para Jorge Jesus se ha oscurecido drásticamente. Tras un inicio de temporada perfecto, el equipo ha entrado en un bache defensivo preocupante, sumando solo un punto de los últimos nueve posibles y cayendo al segundo lugar con 31 puntos. La reciente derrota en casa ante Al Qadisiya (1-2) encendió las alarmas.

Para este duelo crucial, no contarán con Sadio Mané (Copa África) ni con los lesionados Mohamed Simakan y Sami Al-Najei. La esperanza recae enteramente en Cristiano Ronaldo, máximo goleador del equipo con 14 tantos, y en un João Félix que suele crecerse fuera de casa. Necesitan ganar sí o sí para evitar que el Al-Taawon los desplace del segundo puesto.

Fluminense FC v Al-Hilal: Quarter Final - FIFA Club World Cup 2025 | Alex Grimm/GettyImages

Posibles alineaciones

Al-Hilal (4-3-3)

Portero : Mohammed Al-Rubaie

: Mohammed Al-Rubaie Defensas : Hamad Al-Yami, Hassan Tambakti, S. Akcicek, Nasser Al-Dawsari

: Hamad Al-Yami, Hassan Tambakti, S. Akcicek, Nasser Al-Dawsari Centrocampistas : Sergej Milinković-Savić, Rúben Neves, Mohamed Kanno

: Sergej Milinković-Savić, Rúben Neves, Mohamed Kanno Delanteros: Malcom, Darwin Núñez, Salem Al-Dawsari.

Al-Nassr (4-2-3-1)

Portero : Nawaf Al-Aqidi

: Nawaf Al-Aqidi Defensas : Sultan Al-Ghannam, Abdulelah Al-Amri, Lisandro Martínez (o Laporte), Ayman Yahya

: Sultan Al-Ghannam, Abdulelah Al-Amri, Lisandro Martínez (o Laporte), Ayman Yahya Centrocampistas : Marcelo Brozović, Otávio

: Marcelo Brozović, Otávio Medios Ofensivos : Anderson Talisca, João Félix, Abdulrahman Ghareeb

: Anderson Talisca, João Félix, Abdulrahman Ghareeb Delantero: Cristiano Ronaldo

Pronóstico SI

El momento de forma es determinante. Al-Hilal llega con una confianza inquebrantable y un sistema defensivo que, aun con bajas, responde. Al-Nassr, por el contrario, muestra fragilidad atrás y dependencia excesiva de sus individualidades. Aunque es un clásico y Ronaldo siempre es un factor, la lógica apunta a que la "Ola Azul" ampliará su ventaja en la cima.

Al-Hilal 2-1 Al-Nassr