Al-Hilal vs Al-Nassr: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Saudi Pro League vive su momento cumbre este lunes en el Kingdom Arena. El líder indiscutible, Al-Hilal, recibe a su escolta y eterno rival, el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.
Lo que hace unas semanas parecía una carrera parejera, hoy podría convertirse en una sentencia definitiva: si los locales ganan, la ventaja se ampliaría a siete puntos, una distancia que parece inalcanzable dado el estado de forma de los de Simone Inzaghi.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el lunes.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Al-Hilal vs Al-Nassr?
- Ciudad: Riad, Arabia Saudita
- Fecha: lunes 12 de enero
- Horario: 12:30 (hora de EE.UU. ET), 11:30 horas (México), 18:30 horas (España)
- Estadio: Kingdom Arena
¿Cómo se podrá ver el Al-Hilal vs Al-Nassr en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
Fox Deportes, Fox Sports 2
FOX One, fuboTV
México
-
FOX One
España
Vamos 2
-
Últimos cinco partidos del Al-Hilal
Rival
Resultado
Competición
Al-Hazm
3-0 V
Saudi Pro League
Damac
2-0 V
Saudi Pro League
Al-Kholood
3-1 V
Saudi Pro League
Al-Khaleej
3-2 V
Saudi Pro League
Sharjah FC
1-0 V
AFC Champions League
Últimos cinco partidos del Al-Nassr
Rival
Resultado
Competición
Al Qadisiya
1-2 D
Saudi Pro League
Al-Ahli Saudi
2-3 D
Saudi Pro League
Al-Ettifaq
2-2 E
Saudi Pro League
Al-Okhdood
3-0 V
Saudi Pro League
Al-Zawraa
5-1 V
AFC Champions League
Últimas noticias del Al-Hilal
El equipo de Simone Inzaghi es una aplanadora. Llegan a este derbi con una racha impresionante de 18 victorias consecutivas en todas las competiciones y lideran la tabla con 35 puntos.
A pesar de las bajas sensibles por la Copa África (Bono y Kalidou Koulibaly), el equipo no ha bajado el ritmo, apoyándose en el poderío ofensivo de Darwin Núñez y la dirección de orquesta de Rúben Neves. En casa se mantienen invictos desde septiembre y buscan vengar la derrota sufrida ante Al-Nassr la temporada pasada.
Últimas noticias del Al-Nassr
El panorama para Jorge Jesus se ha oscurecido drásticamente. Tras un inicio de temporada perfecto, el equipo ha entrado en un bache defensivo preocupante, sumando solo un punto de los últimos nueve posibles y cayendo al segundo lugar con 31 puntos. La reciente derrota en casa ante Al Qadisiya (1-2) encendió las alarmas.
Para este duelo crucial, no contarán con Sadio Mané (Copa África) ni con los lesionados Mohamed Simakan y Sami Al-Najei. La esperanza recae enteramente en Cristiano Ronaldo, máximo goleador del equipo con 14 tantos, y en un João Félix que suele crecerse fuera de casa. Necesitan ganar sí o sí para evitar que el Al-Taawon los desplace del segundo puesto.
Posibles alineaciones
Al-Hilal (4-3-3)
- Portero: Mohammed Al-Rubaie
- Defensas: Hamad Al-Yami, Hassan Tambakti, S. Akcicek, Nasser Al-Dawsari
- Centrocampistas: Sergej Milinković-Savić, Rúben Neves, Mohamed Kanno
- Delanteros: Malcom, Darwin Núñez, Salem Al-Dawsari.
Al-Nassr (4-2-3-1)
- Portero: Nawaf Al-Aqidi
- Defensas: Sultan Al-Ghannam, Abdulelah Al-Amri, Lisandro Martínez (o Laporte), Ayman Yahya
- Centrocampistas: Marcelo Brozović, Otávio
- Medios Ofensivos: Anderson Talisca, João Félix, Abdulrahman Ghareeb
- Delantero: Cristiano Ronaldo
Pronóstico SI
El momento de forma es determinante. Al-Hilal llega con una confianza inquebrantable y un sistema defensivo que, aun con bajas, responde. Al-Nassr, por el contrario, muestra fragilidad atrás y dependencia excesiva de sus individualidades. Aunque es un clásico y Ronaldo siempre es un factor, la lógica apunta a que la "Ola Azul" ampliará su ventaja en la cima.
Al-Hilal 2-1 Al-Nassr
