Al Ittihad vs Al Nassr: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El viernes 26 de agosto de 2025, el Al Ittihad recibe al Al Nassr por la jornada 4 de la Saudí Pro League, un encuentro que se celebrará en Yidda. El equipo de Cristiano Ronaldo enfrentará a los de Karim Benzema en un apasionante duelo por el liderato de la liga saudí.
Después de tres jornadas disputadas, estos dos equipos son los únicos que han hecho pleno de victorias. A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este emocionante partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Al Ittihad vs. Al Nassr?
- Ciudad: Yidda, Arabia Saudí
- Estadio: King Abdullah Sports City
- Fecha: viernes 26 de septiembre
- Horario: 14:00 horas (costa Este EEUU), 12:00 horas (México) y 21:00 horas (España)
¿Dónde se podrá ver el Al Ittihad vs. Al Nassr en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming
Estados Unidos
futbo TV, FOX Deportes
Foxsports.com, FOX Sports App
México
Caliente TV, México
Caliente TV
España
Movistar
Movistar+
Últimos 5 partidos del Al Nassr
Rival
Resultado
Competición
Jeddah
4-0 V
Copa del Rey
Al Riyadh
5-1 V
Saudí Pro League
Istiklol Dushanbe
5-0 V
Copa AFC
Al-Kholood Club
2-0 V
SPL
Al Taawon
5-0 V
SPL
Últimos 5 partidos del Al Ittihad
Rival
Resultado
Competición
Al-Wahda
1-0 V
Copa del Rey
Al Najma
1-0 V
Saudi Pro League
Al-Wadha
2-1 D
Champions AFC
Al-Fateh
4-2 V
SPL
Al-Okhdood Club
5-2 V
SPL
Últimos noticias del Al Nassr
Con Cristiano Ronaldo a la cabeza, quieren arrebatarle la liga a su ocasional rival, quien fuera su último campeón. Se reforzaron de manera tal de poder potenciar el proyecto del club, que también cuenta con Joao Felix, Sadio Mané y Marcelo Brozović, además de Kingsley Coman.
Últimas noticias del Al Ittihad
El equipo, dirigido por Laurent Blanc, defiende su título de liga tras coronarse campeones de la Saudi Pro League 2024/25. En el mercado de fichajes, han añadido a Khuliso Mudau, lateral derecho sudafricano del Mamelodi Sundowns, a su lista de objetivos.
Posibles alineaciones
Al Ittihad
Portero: Yousef
Defensas: Mario Mitaj, Al Mousa, Al Nashri, Danilo Pereira
Centrocampistas: Bergwijn, Mateo Borrell, Aouar, Kanté, Diaby
Delantero: Benzema
Al Nassr
Portero: Al Aqidi
Defensas: Yahya, Íñigo Martínez, Al Amri, Nawaf
Centrocampistas: Ángelo, Brozovic, Wesley
Delanteros: Mané, Cristiano, João Félix
Pronóstico SI
Al Ittihad 2 - 2 Al Nassr
