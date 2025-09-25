Al Ittihad vs Al Nassr: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El viernes 26 de agosto de 2025, el Al Ittihad recibe al Al Nassr por la jornada 4 de la Saudí Pro League, un encuentro que se celebrará en Yidda. El equipo de Cristiano Ronaldo enfrentará a los de Karim Benzema en un apasionante duelo por el liderato de la liga saudí.

Después de tres jornadas disputadas, estos dos equipos son los únicos que han hecho pleno de victorias. A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este emocionante partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Al Ittihad vs. Al Nassr?

Ciudad: Yidda, Arabia Saudí

Estadio: King Abdullah Sports City

Fecha: viernes 26 de septiembre

Horario: 14:00 horas (costa Este EEUU), 12:00 horas (México) y 21:00 horas (España)

¿Dónde se podrá ver el Al Ittihad vs. Al Nassr en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Estados Unidos futbo TV, FOX Deportes Foxsports.com, FOX Sports App México Caliente TV, México Caliente TV España Movistar Movistar+

Últimos 5 partidos del Al Nassr

Rival Resultado Competición Jeddah 4-0 V Copa del Rey Al Riyadh 5-1 V Saudí Pro League Istiklol Dushanbe 5-0 V Copa AFC Al-Kholood Club 2-0 V SPL Al Taawon 5-0 V SPL

Últimos 5 partidos del Al Ittihad

Rival Resultado Competición Al-Wahda 1-0 V Copa del Rey Al Najma 1-0 V Saudi Pro League Al-Wadha 2-1 D Champions AFC Al-Fateh 4-2 V SPL Al-Okhdood Club 5-2 V SPL

Últimos noticias del Al Nassr

Al Nassr v Al Riyadh - Saudi Pro League | Abdullah Ahmed/GettyImages

Con Cristiano Ronaldo a la cabeza, quieren arrebatarle la liga a su ocasional rival, quien fuera su último campeón. Se reforzaron de manera tal de poder potenciar el proyecto del club, que también cuenta con Joao Felix, Sadio Mané y Marcelo Brozović, además de Kingsley Coman.

Últimas noticias del Al Ittihad

Al-Ittihad v Al-Wehda - AFC Champions League | Anadolu/GettyImages

El equipo, dirigido por Laurent Blanc, defiende su título de liga tras coronarse campeones de la Saudi Pro League 2024/25. En el mercado de fichajes, han añadido a Khuliso Mudau, lateral derecho sudafricano del Mamelodi Sundowns, a su lista de objetivos.

Posibles alineaciones

Al Ittihad

Portero: Yousef

Defensas: Mario Mitaj, Al Mousa, Al Nashri, Danilo Pereira

Centrocampistas: Bergwijn, Mateo Borrell, Aouar, Kanté, Diaby

Delantero: Benzema

Al Nassr

Portero: Al Aqidi

Defensas: Yahya, Íñigo Martínez, Al Amri, Nawaf

Centrocampistas: Ángelo, Brozovic, Wesley

Delanteros: Mané, Cristiano, João Félix

Pronóstico SI

Al Ittihad 2 - 2 Al Nassr

Más noticias sobre actualidad