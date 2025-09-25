Sports Illustrated Fútbol

Al Ittihad vs Al Nassr: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Cruce de los dos mejores equipos de la actualidad en Arabia Saudí: ambos llevan tres victorias en tres jornadas
Gonzalo Orellano|
Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi Final
Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi Final | Eurasia Sport Images/GettyImages

El viernes 26 de agosto de 2025, el Al Ittihad recibe al Al Nassr por la jornada 4 de la Saudí Pro League, un encuentro que se celebrará en Yidda. El equipo de Cristiano Ronaldo enfrentará a los de Karim Benzema en un apasionante duelo por el liderato de la liga saudí.

Después de tres jornadas disputadas, estos dos equipos son los únicos que han hecho pleno de victorias. A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este emocionante partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Al Ittihad vs. Al Nassr?

  • Ciudad: Yidda, Arabia Saudí
  • Estadio: King Abdullah Sports City
  • Fecha: viernes 26 de septiembre
  • Horario: 14:00 horas (costa Este EEUU), 12:00 horas (México) y 21:00 horas (España)

¿Dónde se podrá ver el Al Ittihad vs. Al Nassr en TV y streaming online?

País

Canal TV

Streaming

Estados Unidos

futbo TV, FOX Deportes

Foxsports.com, FOX Sports App

México

Caliente TV, México

Caliente TV

España

Movistar

Movistar+

Últimos 5 partidos del Al Nassr

Rival

Resultado

Competición

Jeddah

4-0 V

Copa del Rey

Al Riyadh

5-1 V

Saudí Pro League

Istiklol Dushanbe

5-0 V

Copa AFC

Al-Kholood Club

2-0 V

SPL

Al Taawon

5-0 V

SPL

Últimos 5 partidos del Al Ittihad

Rival

Resultado

Competición

Al-Wahda

1-0 V

Copa del Rey

Al Najma

1-0 V

Saudi Pro League

Al-Wadha

2-1 D

Champions AFC

Al-Fateh

4-2 V

SPL

Al-Okhdood Club

5-2 V

SPL

Últimos noticias del Al Nassr

Al Nassr v Al Riyadh - Saudi Pro League
Al Nassr v Al Riyadh - Saudi Pro League | Abdullah Ahmed/GettyImages

Con Cristiano Ronaldo a la cabeza, quieren arrebatarle la liga a su ocasional rival, quien fuera su último campeón. Se reforzaron de manera tal de poder potenciar el proyecto del club, que también cuenta con Joao Felix, Sadio Mané y Marcelo Brozović, además de Kingsley Coman.

Últimas noticias del Al Ittihad

Al-Ittihad v Al-Wehda - AFC Champions League
Al-Ittihad v Al-Wehda - AFC Champions League | Anadolu/GettyImages

El equipo, dirigido por Laurent Blanc, defiende su título de liga tras coronarse campeones de la Saudi Pro League 2024/25. En el mercado de fichajes, han añadido a Khuliso Mudau, lateral derecho sudafricano del Mamelodi Sundowns, a su lista de objetivos.

Posibles alineaciones

Al Ittihad

Portero: Yousef

Defensas: Mario Mitaj, Al Mousa, Al Nashri, Danilo Pereira

Centrocampistas: Bergwijn, Mateo Borrell, Aouar, Kanté, Diaby

Delantero: Benzema

Al Nassr

Portero: Al Aqidi

Defensas: Yahya, Íñigo Martínez, Al Amri, Nawaf

Centrocampistas: Ángelo, Brozovic, Wesley

Delanteros: Mané, Cristiano, João Félix

Pronóstico SI

Al Ittihad 2 - 2 Al Nassr

Más noticias sobre actualidad

Published | Modified
Gonzalo Orellano
GONZALO ORELLANO

Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.

Home/Futbol