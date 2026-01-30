Al-Kholood vs Al-Nassr: previa, predicciones y alineaciones
La Saudi Pro League entra en su recta decisiva y este viernes el King Abdullah Sport City Stadium recibe un duelo de contrastes. El Al-Nassr, que ha recuperado la memoria ganadora con dos victorias al hilo, visita a un Al-Kholood que coquetea peligrosamente con la zona baja de la tabla.
Los locales, dirigidos por Des Buckingham, atraviesan una crisis de resultados habiendo perdido cuatro de sus últimos cinco compromisos, evidenciando una fragilidad defensiva alarmante (32 goles en contra).
Por su parte, el equipo de Jorge Jesus llega con la moral renovada tras vencer al Al-Taawoun, buscando consolidarse en la parte alta y recortar la distancia de cinco puntos que le separa del liderato.
¿A qué hora se juega el Al-Kholood vs Al-Nassr?
- Ciudad: Buraydah, Arabia Saudita
- Estadio: King Abdullah Sport City Stadium
- Fecha: viernes 30 de enero
- Hora: 12:30 EE.UU (Este), 11:30 CDMX, 18:30 España
- Competición: Jornada 18 - Saudi Pro League
Historial de enfrentamientos directos entre Al-Kholood y Al-Nassr
- Al-Kholood: 0 victorias
- Empate: 1
- Al-Nassr: 2 victorias
- Dato: Es apenas el cuarto partido entre ambos clubes en la historia de la Saudi Pro League; Al Nassr ganó 2-0 el último juego el pasado 14 de septiembre.
Últimos 5 partidos
Al-Kholood
Al-Nassr
Al-Ettifaq 2-1 Al-Kholood
Al-Nassr 1-0 Al-Taawon
Al-Fateh 5-2 Al-Kholood
Al-Nassr 3-2 Al-Shabab
Al-Okhdood 1-0 Al-Kholood
Al-Hilal 3-1 Al-Nassr
Al-Ittihad 4-0 Al-Kholood
Al-Nassr 1-2 Al Qadisiya
Al-Feiha 0-5 Al-Kholood
Al-Ahli 3-2 Al-Nassr
¿Cómo ver el Al-Kholood vs Al-Nassr por Televisión y Streaming online?
País
Canal TV / Streaming online
Estados Unidos
Fox Sports 2, fuboTV, FOX Deportes, FOX Sports App, FOX One
México
FOX One
España
-
Últimas noticias del Al-Kholood
El equipo local vive momentos tensos. Ubicados en la posición 13 con 15 puntos, están apenas por encima de la zona de descenso. Su defensa ha sido su talón de Aquiles, permitiendo goles en sus últimos cinco encuentros de manera consecutiva.
Para este partido, el técnico Des Buckingham cuenta con plantel casi completo. La esperanza ofensiva recae totalmente en Ramiro Enrique, quien ha marcado 10 goles en la liga y es la única luz en un ataque que a menudo se ve aislado. En el medio campo, Kevin N’Doram tendrá la difícil tarea de contener las embestidas del rival.
Posible alineación de Al-Kholood (4-4-2): Juan Pablo Cozzani; Mohammed Solan, Norbert Gyomber, Shaquille Pinas, Al-Shahri; Al-Aliwa, Kevin N’Doram, John Buckley, Sawaan; Ramiro Enrique y Hattan Bahbri.
Últimas noticias del Al-Nassr
El conjunto de Riad parece haber dejado atrás su bache de principios de año (tres derrotas seguidas) y llega con dos victorias consecutivas que le han devuelto la confianza. Se encuentran terceros en la tabla con 40 puntos, persiguiendo de cerca al Al-Ahli y al líder Al-Hilal.
Jorge Jesus recupera a Sadio Mané, quien ya fue titular y jugó 88 minutos en la victoria ante Al-Taawoun. La dupla ofensiva formada por Cristiano Ronaldo y João Félix buscará reencontrarse con el gol tras irse en blanco la jornada pasada. Sami Al-Najei sigue siendo duda por lesión.
Posible alineación de Al-Nassr (4-2-3-1): Bento; Al-Nasser, Mohamed Simakan, Lisandro Martínez, Sultan Al-Ghannam; Otávio (o Coman), Abdullah Al-Khaibari, Marcelo Brozović, Sadio Mané; João Félix y Cristiano Ronaldo.
Pronóstico SI Fútbol
La diferencia de jerarquía entre ambas plantillas es notable. Al-Nassr ha recuperado su solidez y se enfrenta a una de las defensas más goleadas del campeonato. El estilo de presión alta de los visitantes debería causar estragos en la salida del Al-Kholood. Salvo una sorpresa mayúscula, los tres puntos viajarán a Riad.
Al-Kholood 0-2 Al-Nassr
