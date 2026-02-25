Al Najma vs Al Nassr: previa, predicciones y alineaciones
El balón vuelve a rodar en la Saudi Pro League con un duelo de alto atractivo. El Al Nassr de Cristiano Ronaldo visita este miércoles 25 de febrero al Al Najma, equipo que se encuentra último en la tabla de posiciones y prácticamente condenado al descenso.
Los dirigidos por Jorge Jesús se ubican en el segundo lugar con 55 unidades, una menos que el puntero Al Ahli, que tiene un partido más disputado. De conseguir los tres puntos, Al Nassr recuperará el liderazgo.
El presente le sonríe al conjunto amarillo luego de 10 triunfos en fila. Viene de golear por 4 a 0 al Al Hazm y solo piensa en alcanzar la cima ante un rival hundido en problemas.
A continuación, la previa con todo lo que hay que saber de este cruce decisivo.
¿A qué hora se juega el Al Najma vs Al Nassr?
- Ciudad: Yeda, Arabia Saudí
- Estadio: King Abdullah Sport City Stadium
- Fecha: miércoles 25 de febrero
- Hora: 15:00 (ET Estados Unidos), 14:00 (México), 21:00 (España)
- Árbitro: Majed Al-Shamrani
Historial de enfrentamientos directos entre el Al Najma vs Al Nassr
- Al-Najma: 2
- Empate: 0
- Al-Nassr: 10
- Último partido entre ambos: Al Najma 0-6 Al Nassr (23/01/03 - Saudi Pro League Jornada 13)
Últimos cinco partidos
Al Najma
Al Nassr
Al Ahly 4-1 Al Najma (19/02/26)
Al Nassr 4-0 Al Hazm (21/02/26)
Al Najma 2-1 Al-Kholood (14/02/26)
Al Nassr 4-0 Arkadag (18/02/26)
Al Feiha 3-0 Al Najma (05/02/26)
Al Fateh 4-0 Al Nassr (14/02/26)
Al Ittihad 1-0 Al Najma (01/02/26)
Arkadag 0-1 Al Nassr (11/02/26)
Al Najma 1-1 Al Riyadh (28/01/26)
Al Nassr 2-0 Al Ittihad (06/02/26)
¿Cómo ver el Al Najma vs Al Nassr por televisión y streaming online?
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
Fox Sports 2, fuboTV, FOX Deportes, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One
México
-
España
Movistar+, Movistar Liga de Campeones 6
Últimas noticias del Al Najma
Mario Silva dejó la conducción técnica del equipo luego de una campaña en la que el equipo apenas logró un triunfo en 22 partidos. El portugués había llegado al club en 2024 y fue responsable de un histórico ascenso luego de 23 años, pero los malos resultados precipitaron su salida.
El esloveno Nestor El Maestro, cuya última experiencia fue el Debreceni húngaro, será su reemplazante.
Posible alineación de Al Najma (4-4-2): Braga; Hawsawi, Al-Haleel, Samir, Khalid Al Subaie; Boutobba, Emad, Guga, Tijanic; Lazaro, Al Dubais.
Últimas noticias del Al-Nassr
Cristiano Ronaldo despejó cualquier duda sobre su futuro y aseguró que quiere seguir en Arabia Saudita, descartando una posible salida al final de la temporada.
Tras el 4-0 sobre Al Hazm del último sábado, el portugués fue contundente: "Pertenezco a Arabia y quiero continuar aquí. Es un país que me acogió, al igual que a mi familia y mis amigos. Estoy feliz y quiero seguir". De esta manera, dejó atrás las versiones sobre una cláusula de rescisión cercana a los 50 millones de euros incluida en su última renovación.
En lo estrictamente deportivo, llega en gran forma: viene de marcar un doblete frente a Al Hazm, suma 119 goles en su actual club y acumula 964 en su carrera profesional, cada vez más cerca de la impactante barrera de los 1000 tantos.
Posible alineación de Al Nassr (4-4-2): Bento; Sultan Al-Ghannam, Mohamed Simakan, Abdulelah Al-Amri, Ayman Yahya; Kingsley Coman, Ángelo, Marcelo Brozović; , Ângelo Gabriel, Sadio Mané; João Félix, Cristiano Ronaldo.
Pronóstico SI Fútbol
Se miden por uno de los equipos más potentes de la Liga Saudí con uno recién ascendido y casi condenado a retornar a la Segunda División. Al Nassr no debería tener mayores inconvenientes para golear al Al Najma.
Al Najma 0-3 Al Nassr