Al-Nassr vs Al-Ahli: previa, predicciones y alineaciones

La Liga Saudí entra en su tramo decisivo con tres equipos peleando por el título y en la jornada N°30, dos de ellos se enfrentan en un duelo apasionante. El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, líder y gran candidato a quedarse con el trofeo, recibe al Al-Ahli de Riyad Mahrez, tercero en la tabla de posiciones a diez puntos de su rival, pero con un encuentro menos disputado.

El dueño de casa llega en perfecta forma a este partido, con una racha de 19 victorias consecutivas desde su caída el 12 de enero ante el Al-Hilal. Con Cristiano a la cabeza, goleador del campeonato con 24 tantos, intentará despegarse precisamente de su verdugo en aquella última derrota, escolta a cinco puntos.

Para el Al-Ahli, el compromiso representa una oportunidad única de descontar la distancia y meterse de lleno en la lucha. Además de la estrella argelina, se espera la presencia del goleador inglés, Ivan Toney.

A continuación, toda la información para disfrutar de este gran partido entre dos de los mejores equipos de la liga árabe.

Al Nassr v Al Ahli - Saudi Pro League | Anadolu/GettyImages

Pronóstico SI Fútbol

Esperamos un partido en el que Al-Nassr intente imponer condiciones desde el inicio, no tanto desde la posesión larga sino desde su capacidad de someter al encontrar espacios. Viene con una dinámica muy sólida y cuenta con jugadores determinantes en los últimos metros como ningún otro equipo en esta liga. Aprovechando el impulso que le da jugar en casa y la confianza acumulada en las últimas semanas, será difícil que se le escape el triunfo.

Al-Ahli llega ha demostrado capacidad para responder ante rivales superiores y tampoco necesita demasiado volumen de juego para generar peligro. Si logra sostenerse en el resultado durante el primer tiempo, puede encontrar situaciones favorables en el complemento. Aún así, imaginamos una nueva victoria amarilla.

Pronóstico: Al-Nassr 3-1 Al-Ahli

¿A qué hora se juega el Al-Nassr vs FK Arkadag?

Ciudad : Riyadh, Arabia Saudí

: Riyadh, Arabia Saudí Estadio : Al-Awwal Park

: Al-Awwal Park Fecha : miércoles 29 de abril

: miércoles 29 de abril Hora: 14:00 (Estados Unidos), 12:00 (México), 20:00 (España)

Historial de enfrentamientos directos entre el Al-Nassr vs Al-Ahli (últimos 5 enfrentamientos)

Al-Nassr : 2

: 2 Empate : 1

: 1 Al-Ahli: 2

Último partido entre ambos: 2/1/26 - Al-Ahli 3-2 Al-Nassr - Liga Saudí, Fecha 13

Últimos cinco partidos

Al-Nassr Al-Ahli Al-Nassr 5-1 Al-Ahli Doha 22/04/26 Al-Ahli 1-0 Machida Zelvia 25/04/26 Al-Wasl 0-4 Al-Nassr 19/04/26 Vissel Kobe 1-2 Al-Ahli 20/04/26 Al-Nassr 1-0 Al Ettifaq 15/04/26 Al-Ahli 2-1 Johor Darul 17/04/26 Al-Ahdoud 0-2 Al-Nassr 11/04/26 Al-Ahli 1-0 Al Duhail 13/04/26 Al-Nassr 5-2 Al-Najma 03/04/26 Al Fieha 1-1 Al-Ahli 08/04/26

¿Cómo ver el Al-Nassr vs Al-Ahli por televisión y streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Fox Sports 2, fuboTV, FOX Deportes, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One México tabii España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Vamos, tabii

Últimas noticias del Al-Nassr

Al-Nassr llega con algunas ausencias que condicionan la rotación, pero sin tocar demasiado la estructura principal del equipo. Mubarak Al-Buainain y Raghid Najjar continúan fuera por lesiones de larga data, mientras que Sami Al-Najei todavía no tiene asegurada su presencia y será evaluado a último momento tras una recuperación más lenta de lo esperado.

En cuanto al equipo que se perfila, no habría demasiadas sorpresas. Cristiano Ronaldo seguirá como referencia ofensiva acompañado por Joao Félix, en una dupla que viene siendo determinante. Detrás de ellos, Marcelo Brozovic y Abdullah Al-Khaibari se encargarán de darle equilibrio al mediocampo, con Sadio Mané haciendo de nexo entre mediocampo y ataque.

Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi Final | Lampson Yip - Clicks Images/GettyImages

Posible alineación del Al-Nassr (4-4-2): Bento; Boushal, Simakan, Alamri, Martinez; Coman, Brozovic, Al-Khaibari, Mane; Felix, Ronaldo

Últimas noticias del Al-Ahli

El conjunto visitante tiene un panorama bastante más limpio en lo físico, con una única baja confirmada. Ali Majrashi no estará disponible por una lesión muscular, pero más allá de esa ausencia, el cuerpo técnico cuenta con prácticamente todo el plantel en condiciones para este compromiso.

Eso le permite sostener una base reconocible, con Edouard Mendy en el arco y una defensa que se apoya en Merih Demiral y Roger Ibáñez. En el mediocampo, Frank Kessie y Valentin Atangana aportan solidez, mientras que Riyad Mahrez aparece como el encargado de generar juego en ataque. Arriba, todas las miradas estarán puestas en Ivan Toney, que atraviesa una temporada muy productiva y se ha convertido en la principal carta de gol del equipo.

Al Ahli v Pyramids: FIFA Intercontinental Cup | Yasser Bakhsh - FIFA/GettyImages

Posible alineación del Al-Ahli (4-2-3-1): Mendy; Al Hawsawi, Ibanez, Demiral, Hamed; Kessie, Atangana; Galeno, Millot, Mahrez; Toney

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