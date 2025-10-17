Al Nassr vs Al-Fateh: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Primera División de Arabia Saudita continúa con un duelo de polos opuestos en la Jornada 5. El Al Nassr, líder absoluto de la competencia, recibirá en el Al-Awwal Park al Al-Fateh, un equipo que se encuentra hundido en la parte baja de la tabla y necesita sumar con urgencia.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Al Nassr vs Al-Fateh?

Ciudad : Riad, Arabia Saudita

: Riad, Arabia Saudita Fecha : sábado 18 de octubre

: sábado 18 de octubre Horario : 14:00 (hora de EE.UU.), 12:00 horas (México), 20:00 horas (España)

: 14:00 (hora de EE.UU.), 12:00 horas (México), 20:00 horas (España) Estadio: Al-Awwal Park

¿Cómo se podrá ver el Al Nassr vs Al-Fateh en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos Fox Deportes Amazon Prime, FuboTV México - CalienteTV España - Movistar+

Al Nassr Portuguese Head Coach Jorge Jesus | SOPA Images/GettyImages

Últimos cinco partidos del Al Nassr

Rival Resultado Competición Al-Zawraa 2-0 V Copa AFC Al Ittihad 2-0 V Liga Saudí Jeddah Club 4-0 V Copa del Rey de Campeones Al Riyadh 5-1 V Liga Saudí Istiklol 5-0 V Copa AFC

Últimos cinco partidos del Al-Fateh

Rival Resultado Competición Al Qadisiya 0-1 D Liga Saudí Al Jabalain 2-1 V Copa del Rey de Campeones Al-Hazm 0-0 E Liga Saudí Al Ittihad 2-4 D Liga Saudí Al Feiha 1-2 D Liga Saudí

Al Nassr Senegalese forward Sadio Mane seen during the AFC... | SOPA Images/GettyImages

Últimas noticias del Al Nassr

El equipo dirigido por Jorge Jesús llega a este encuentro en un momento inmejorable. Son líderes del campeonato con un paso perfecto de 12 puntos en cuatro partidos.

Su último encuentro fue una victoria por 2-0 ante el Al-Zawraa en la Copa AFC, manteniendo una racha de victorias y goleadas en todas las competiciones. Con 14 goles a favor y solo uno en contra, son la mejor ofensiva y defensiva del torneo.

Últimas noticias del Al-Fateh

La situación para el equipo de José Gomes es crítica. Se ubican en la decimosexta posición con solo un punto y su último partido fue una derrota por la mínima ante Al-Qadisiya.

El equipo no ha ganado en la liga y sufre tanto en defensa como en ataque, habiendo marcado solo 3 goles y recibido 7 en cuatro jornadas.

Al Ittihad v Al-Fateh - Saudi Pro League | Yasser Bakhsh/GettyImages

Posibles alineaciones

Al Nassr

Portero : Bento

: Bento Defensas : Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez, Ahmed Al-Ahmed

: Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez, Ahmed Al-Ahmed Centrocampistas : Kingsley Coman, Marcelo Brozović, Abdullah Al Khaibari, Sadio Mané

: Kingsley Coman, Marcelo Brozović, Abdullah Al Khaibari, Sadio Mané Delanteros: João Félix y Cristiano Ronaldo.

Al-Fateh

Portero : Ameen Bokhari

: Ameen Bokhari Defensas : Faisal Darisi, Marwane Saadane, Jorge Fernandes, Saeed Baattiah

: Faisal Darisi, Marwane Saadane, Jorge Fernandes, Saeed Baattiah Centrocampistas : Zaydou Youssouf, Sofiane Bendebka, O. Al-Othman, Mourad Batna

: Zaydou Youssouf, Sofiane Bendebka, O. Al-Othman, Mourad Batna Delanteros: Matías Vargas y Karl Toko Ekambi.

Pronóstico SI

La diferencia entre ambos equipos es abismal. Al Nassr es una máquina de hacer goles y juega en casa ante un rival que no ha podido encontrar el rumbo en la temporada. Se espera un dominio total del equipo de Cristiano Ronaldo y una victoria muy cómoda.

Al Nassr 3-0 Al-Fateh

