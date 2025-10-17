Al Nassr vs Al-Fateh: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Primera División de Arabia Saudita continúa con un duelo de polos opuestos en la Jornada 5. El Al Nassr, líder absoluto de la competencia, recibirá en el Al-Awwal Park al Al-Fateh, un equipo que se encuentra hundido en la parte baja de la tabla y necesita sumar con urgencia.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Al Nassr vs Al-Fateh?
- Ciudad: Riad, Arabia Saudita
- Fecha: sábado 18 de octubre
- Horario: 14:00 (hora de EE.UU.), 12:00 horas (México), 20:00 horas (España)
- Estadio: Al-Awwal Park
¿Cómo se podrá ver el Al Nassr vs Al-Fateh en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
Fox Deportes
Amazon Prime, FuboTV
México
-
CalienteTV
España
-
Movistar+
Últimos cinco partidos del Al Nassr
Rival
Resultado
Competición
Al-Zawraa
2-0 V
Copa AFC
Al Ittihad
2-0 V
Liga Saudí
Jeddah Club
4-0 V
Copa del Rey de Campeones
Al Riyadh
5-1 V
Liga Saudí
Istiklol
5-0 V
Copa AFC
Últimos cinco partidos del Al-Fateh
Rival
Resultado
Competición
Al Qadisiya
0-1 D
Liga Saudí
Al Jabalain
2-1 V
Copa del Rey de Campeones
Al-Hazm
0-0 E
Liga Saudí
Al Ittihad
2-4 D
Liga Saudí
Al Feiha
1-2 D
Liga Saudí
Últimas noticias del Al Nassr
El equipo dirigido por Jorge Jesús llega a este encuentro en un momento inmejorable. Son líderes del campeonato con un paso perfecto de 12 puntos en cuatro partidos.
Su último encuentro fue una victoria por 2-0 ante el Al-Zawraa en la Copa AFC, manteniendo una racha de victorias y goleadas en todas las competiciones. Con 14 goles a favor y solo uno en contra, son la mejor ofensiva y defensiva del torneo.
Últimas noticias del Al-Fateh
La situación para el equipo de José Gomes es crítica. Se ubican en la decimosexta posición con solo un punto y su último partido fue una derrota por la mínima ante Al-Qadisiya.
El equipo no ha ganado en la liga y sufre tanto en defensa como en ataque, habiendo marcado solo 3 goles y recibido 7 en cuatro jornadas.
Posibles alineaciones
Al Nassr
- Portero: Bento
- Defensas: Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez, Ahmed Al-Ahmed
- Centrocampistas: Kingsley Coman, Marcelo Brozović, Abdullah Al Khaibari, Sadio Mané
- Delanteros: João Félix y Cristiano Ronaldo.
Al-Fateh
- Portero: Ameen Bokhari
- Defensas: Faisal Darisi, Marwane Saadane, Jorge Fernandes, Saeed Baattiah
- Centrocampistas: Zaydou Youssouf, Sofiane Bendebka, O. Al-Othman, Mourad Batna
- Delanteros: Matías Vargas y Karl Toko Ekambi.
Pronóstico SI
La diferencia entre ambos equipos es abismal. Al Nassr es una máquina de hacer goles y juega en casa ante un rival que no ha podido encontrar el rumbo en la temporada. Se espera un dominio total del equipo de Cristiano Ronaldo y una victoria muy cómoda.
Al Nassr 3-0 Al-Fateh
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.