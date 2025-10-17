Sports Illustrated Fútbol

Al Nassr vs Al-Fateh: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El equipo de Cristiano Ronaldo es líder y busca mantener su paso perfecto ante un Al-Fateh en crisis
Carlos García|
La Primera División de Arabia Saudita continúa con un duelo de polos opuestos en la Jornada 5. El Al Nassr, líder absoluto de la competencia, recibirá en el Al-Awwal Park al Al-Fateh, un equipo que se encuentra hundido en la parte baja de la tabla y necesita sumar con urgencia.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Al Nassr vs Al-Fateh?

  • Ciudad: Riad, Arabia Saudita
  • Fecha: sábado 18 de octubre
  • Horario: 14:00 (hora de EE.UU.), 12:00 horas (México), 20:00 horas (España)
  • Estadio: Al-Awwal Park

¿Cómo se podrá ver el Al Nassr vs Al-Fateh en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

Fox Deportes

Amazon Prime, FuboTV

México

-

CalienteTV

España

-

Movistar+

Últimos cinco partidos del Al Nassr

Rival

Resultado

Competición

Al-Zawraa

2-0 V

Copa AFC

Al Ittihad

2-0 V

Liga Saudí

Jeddah Club

4-0 V

Copa del Rey de Campeones

Al Riyadh

5-1 V

Liga Saudí

Istiklol

5-0 V

Copa AFC

Últimos cinco partidos del Al-Fateh

Rival

Resultado

Competición

Al Qadisiya

0-1 D

Liga Saudí

Al Jabalain

2-1 V

Copa del Rey de Campeones

Al-Hazm

0-0 E

Liga Saudí

Al Ittihad

2-4 D

Liga Saudí

Al Feiha

1-2 D

Liga Saudí

Últimas noticias del Al Nassr

El equipo dirigido por Jorge Jesús llega a este encuentro en un momento inmejorable. Son líderes del campeonato con un paso perfecto de 12 puntos en cuatro partidos.

Su último encuentro fue una victoria por 2-0 ante el Al-Zawraa en la Copa AFC, manteniendo una racha de victorias y goleadas en todas las competiciones. Con 14 goles a favor y solo uno en contra, son la mejor ofensiva y defensiva del torneo.

Últimas noticias del Al-Fateh

La situación para el equipo de José Gomes es crítica. Se ubican en la decimosexta posición con solo un punto y su último partido fue una derrota por la mínima ante Al-Qadisiya.

El equipo no ha ganado en la liga y sufre tanto en defensa como en ataque, habiendo marcado solo 3 goles y recibido 7 en cuatro jornadas.

Posibles alineaciones

Al Nassr

  • Portero: Bento
  • Defensas: Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez, Ahmed Al-Ahmed
  • Centrocampistas: Kingsley Coman, Marcelo Brozović, Abdullah Al Khaibari, Sadio Mané
  • Delanteros: João Félix y Cristiano Ronaldo.

Al-Fateh

  • Portero: Ameen Bokhari
  • Defensas: Faisal Darisi, Marwane Saadane, Jorge Fernandes, Saeed Baattiah
  • Centrocampistas: Zaydou Youssouf, Sofiane Bendebka, O. Al-Othman, Mourad Batna
  • Delanteros: Matías Vargas y Karl Toko Ekambi.

Pronóstico SI

La diferencia entre ambos equipos es abismal. Al Nassr es una máquina de hacer goles y juega en casa ante un rival que no ha podido encontrar el rumbo en la temporada. Se espera un dominio total del equipo de Cristiano Ronaldo y una victoria muy cómoda.

Al Nassr 3-0 Al-Fateh

