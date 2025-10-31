Al Nassr vs Al Feiha: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Este sábado 1° de noviembre, Al Nassr y Al Feiha se enfrentarán en la Primera División de Arabia Saudita en el estadio Al-Awwal Park de Riad. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos tras sus recientes actuaciones.

Al Nassr buscará mantenerse sólido y continuar su buena dinámica, mientras que Al Feiha intentará sorprender como visitante. Los aficionados esperan un duelo competitivo y con intensidad, en el que cada acción puede ser determinante para el resultado final y para el ánimo de ambos equipos en lo que resta de la temporada.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Al Nassr vs Al Feiha?

Ciudad: Riad, Arabia Saudita

Riad, Arabia Saudita Estadio: Al -Awwal Park

Al -Awwal Park Fecha: sábado 1° de noviembre

sábado 1° de noviembre Horario: 09:30hs (Este de Estados Unidos), 11:30hs (México) y 19:30hrs (España)

¿Dónde se podrá ver el Al Nassr vs Al Feiha TV y Streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos Fox Deportes Amazon Prime, FuboTV México Sin transmisión Caliente TV España Sin transmición Movistar+

Últimos 5 partidos del Al Nassr

Rival Resultado Competición Al Ittihad FC 1-2 D Copa del Rey de Campeones Al Hazm 0-2 V Primera División de Arabia Saudita Goa 1-2 V Primera División de Arabia Saudita Al-Fateh 5-1 V Primera División de Arabia Saudita Al-Zawraa Sport Club 0-2 v Primera División de Arabia Saudita

Últimos 5 partidos del Al Feiha

Rival Resultado Competición Al-Taawon FC 1-2 D Primera División de Arabia Saudita Al Ittihad FC 0-2 D Primera División de Arabia Saudita Al-Najma SC 1-2 V Primera División de Arabia Saudita Al-Zulfi 0-0 (4-3, penales) D Copa del Rey de Campeones Al-Shabab 0-0 D Primera División de Arabia Saudita

Últimas noticias del Al Nassr

Al Nassr v Al Ittihad: King's Cup | Abdullah Ahmed/GettyImages

El Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, llega a este partido con una impresionante marca de cinco triunfos al hilo, cero empates y cero derrotas. en lo que respecta al torneo de liga. Sin embargo, la caída en octavos de final ante el Al Ittihad FC seguro dejó una herida en el orgullo deportivo de Cristiano Ronaldo, el cual buscará reparar en el primer duelo de noviembre.

Últimas noticias del Al Feiha

El Al-Feiha, por otro lado, no la ha pasado nada bien últimamente. En los últimos cinco partidos, solo han consreguido una victoria. Ocupan el décimo lugar en la tabla general, y, al igual que el Al Nassr, ya están eliminados de la Copa del Rey de Campeones.

Posibles alineaciones del Al Nassr vs Al Feiha

Al Nassr

Portero : Bento

: Bento Defensas : Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez, Ahmed Al-Ahmed

: Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez, Ahmed Al-Ahmed Centrocampistas : Kingsley Coman, Marcelo Brozović, Abdullah Al Khaibari, Sadio Mané

: Kingsley Coman, Marcelo Brozović, Abdullah Al Khaibari, Sadio Mané Delanteros: João Félix y Angelo Gabriel

Al Hazm

Portero : Orlando Mosquera

: Orlando Mosquera Defensas : Ahmed Bamsaud, Mikel Villanueva, Smalling y Mohammed Al Baqawi

: Ahmed Bamsaud, Mikel Villanueva, Smalling y Mohammed Al Baqawi Centrocampistas : Jason, Benzia, Alfa Semedo y R. Enad

: Jason, Benzia, Alfa Semedo y R. Enad Delantero: Fashion Sakala y Silvere Ganvoula

Pronóstico de SI

Teniendo en cuenta la consistencia y el buen momento de Al Nassr frente al rendimiento irregular de Al Feiha, el pronóstico se inclina hacia el equipo local. Se espera un partido cerrado y disputado, pero con la ventaja para el conjunto dirigido por Jorge Jesus, que cuenta con jugadores de calidad capaces de definir los momentos clave. Por ello, se anticipa una victoria ajustada, asegurando tres puntos importantes y consolidando su confianza para los próximos encuentros.

Al Nassr 2-1 Al Feiha

