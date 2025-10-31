Sports Illustrated Fútbol

Al Nassr vs Al Feiha: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El equipo de Cristiano Ronaldo solo ha perdido un encuentro de los últimos siete que ha disputado
Jaime Garza|
Al Nassr v Al Ittihad: King's Cup
Al Nassr v Al Ittihad: King's Cup | Abdullah Ahmed/GettyImages

Este sábado 1° de noviembre, Al Nassr y Al Feiha se enfrentarán en la Primera División de Arabia Saudita en el estadio Al-Awwal Park de Riad. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos tras sus recientes actuaciones.

Al Nassr buscará mantenerse sólido y continuar su buena dinámica, mientras que Al Feiha intentará sorprender como visitante. Los aficionados esperan un duelo competitivo y con intensidad, en el que cada acción puede ser determinante para el resultado final y para el ánimo de ambos equipos en lo que resta de la temporada.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Al Nassr vs Al Feiha?

  • Ciudad: Riad, Arabia Saudita
  • Estadio: Al -Awwal Park
  • Fecha: sábado 1° de noviembre
  • Horario: 09:30hs (Este de Estados Unidos), 11:30hs (México) y 19:30hrs (España)

¿Dónde se podrá ver el Al Nassr vs Al Feiha TV y Streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

Fox Deportes

Amazon Prime, FuboTV

México

Sin transmisión

Caliente TV

España

Sin transmición

Movistar+

Últimos 5 partidos del Al Nassr

Rival

Resultado

Competición

Al Ittihad FC

1-2 D

Copa del Rey de Campeones

Al Hazm

0-2 V

Primera División de Arabia Saudita

Goa

1-2 V

Primera División de Arabia Saudita

Al-Fateh

5-1 V

Primera División de Arabia Saudita

Al-Zawraa Sport Club

0-2 v

Primera División de Arabia Saudita

Últimos 5 partidos del Al Feiha

Rival

Resultado

Competición

Al-Taawon FC

1-2 D

Primera División de Arabia Saudita

Al Ittihad FC

0-2 D

Primera División de Arabia Saudita

Al-Najma SC

1-2 V

Primera División de Arabia Saudita

Al-Zulfi

0-0 (4-3, penales) D

Copa del Rey de Campeones

Al-Shabab

0-0 D

Primera División de Arabia Saudita

Últimas noticias del Al Nassr

Al Nassr v Al Ittihad: King's Cup
Al Nassr v Al Ittihad: King's Cup | Abdullah Ahmed/GettyImages

El Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, llega a este partido con una impresionante marca de cinco triunfos al hilo, cero empates y cero derrotas. en lo que respecta al torneo de liga. Sin embargo, la caída en octavos de final ante el Al Ittihad FC seguro dejó una herida en el orgullo deportivo de Cristiano Ronaldo, el cual buscará reparar en el primer duelo de noviembre.

Últimas noticias del Al Feiha

El Al-Feiha, por otro lado, no la ha pasado nada bien últimamente. En los últimos cinco partidos, solo han consreguido una victoria. Ocupan el décimo lugar en la tabla general, y, al igual que el Al Nassr, ya están eliminados de la Copa del Rey de Campeones.

Posibles alineaciones del Al Nassr vs Al Feiha

Al Nassr

  • Portero: Bento
  • Defensas: Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez, Ahmed Al-Ahmed
  • Centrocampistas: Kingsley Coman, Marcelo Brozović, Abdullah Al Khaibari, Sadio Mané
  • Delanteros: João Félix y Angelo Gabriel

Al Hazm

  • Portero: Orlando Mosquera
  • Defensas: Ahmed Bamsaud, Mikel Villanueva, Smalling y Mohammed Al Baqawi
  • Centrocampistas: Jason, Benzia, Alfa Semedo y R. Enad
  • Delantero: Fashion Sakala y Silvere Ganvoula

Pronóstico de SI

Teniendo en cuenta la consistencia y el buen momento de Al Nassr frente al rendimiento irregular de Al Feiha, el pronóstico se inclina hacia el equipo local. Se espera un partido cerrado y disputado, pero con la ventaja para el conjunto dirigido por Jorge Jesus, que cuenta con jugadores de calidad capaces de definir los momentos clave. Por ello, se anticipa una victoria ajustada, asegurando tres puntos importantes y consolidando su confianza para los próximos encuentros.

Al Nassr 2-1 Al Feiha

Jaime Garza
JAIME GARZA

Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.

