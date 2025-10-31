Al Nassr vs Al Feiha: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Este sábado 1° de noviembre, Al Nassr y Al Feiha se enfrentarán en la Primera División de Arabia Saudita en el estadio Al-Awwal Park de Riad. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos tras sus recientes actuaciones.
Al Nassr buscará mantenerse sólido y continuar su buena dinámica, mientras que Al Feiha intentará sorprender como visitante. Los aficionados esperan un duelo competitivo y con intensidad, en el que cada acción puede ser determinante para el resultado final y para el ánimo de ambos equipos en lo que resta de la temporada.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Al Nassr vs Al Feiha?
- Ciudad: Riad, Arabia Saudita
- Estadio: Al -Awwal Park
- Fecha: sábado 1° de noviembre
- Horario: 09:30hs (Este de Estados Unidos), 11:30hs (México) y 19:30hrs (España)
¿Dónde se podrá ver el Al Nassr vs Al Feiha TV y Streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
Fox Deportes
Amazon Prime, FuboTV
México
Sin transmisión
Caliente TV
España
Sin transmición
Movistar+
Últimos 5 partidos del Al Nassr
Rival
Resultado
Competición
Al Ittihad FC
1-2 D
Copa del Rey de Campeones
Al Hazm
0-2 V
Primera División de Arabia Saudita
Goa
1-2 V
Primera División de Arabia Saudita
Al-Fateh
5-1 V
Primera División de Arabia Saudita
Al-Zawraa Sport Club
0-2 v
Primera División de Arabia Saudita
Últimos 5 partidos del Al Feiha
Rival
Resultado
Competición
Al-Taawon FC
1-2 D
Primera División de Arabia Saudita
Al Ittihad FC
0-2 D
Primera División de Arabia Saudita
Al-Najma SC
1-2 V
Primera División de Arabia Saudita
Al-Zulfi
0-0 (4-3, penales) D
Copa del Rey de Campeones
Al-Shabab
0-0 D
Primera División de Arabia Saudita
Últimas noticias del Al Nassr
El Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, llega a este partido con una impresionante marca de cinco triunfos al hilo, cero empates y cero derrotas. en lo que respecta al torneo de liga. Sin embargo, la caída en octavos de final ante el Al Ittihad FC seguro dejó una herida en el orgullo deportivo de Cristiano Ronaldo, el cual buscará reparar en el primer duelo de noviembre.
Últimas noticias del Al Feiha
El Al-Feiha, por otro lado, no la ha pasado nada bien últimamente. En los últimos cinco partidos, solo han consreguido una victoria. Ocupan el décimo lugar en la tabla general, y, al igual que el Al Nassr, ya están eliminados de la Copa del Rey de Campeones.
Posibles alineaciones del Al Nassr vs Al Feiha
Al Nassr
- Portero: Bento
- Defensas: Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez, Ahmed Al-Ahmed
- Centrocampistas: Kingsley Coman, Marcelo Brozović, Abdullah Al Khaibari, Sadio Mané
- Delanteros: João Félix y Angelo Gabriel
Al Hazm
- Portero: Orlando Mosquera
- Defensas: Ahmed Bamsaud, Mikel Villanueva, Smalling y Mohammed Al Baqawi
- Centrocampistas: Jason, Benzia, Alfa Semedo y R. Enad
- Delantero: Fashion Sakala y Silvere Ganvoula
Pronóstico de SI
Teniendo en cuenta la consistencia y el buen momento de Al Nassr frente al rendimiento irregular de Al Feiha, el pronóstico se inclina hacia el equipo local. Se espera un partido cerrado y disputado, pero con la ventaja para el conjunto dirigido por Jorge Jesus, que cuenta con jugadores de calidad capaces de definir los momentos clave. Por ello, se anticipa una victoria ajustada, asegurando tres puntos importantes y consolidando su confianza para los próximos encuentros.
Al Nassr 2-1 Al Feiha
Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.