Al-Nassr vs Al-Hilal: previa, predicciones y alineaciones

Se viene el gran partido del año de la Saudi Pro League. El encuentro que todo el mundo esperaba. El que puede decidir al próximo campeón. El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo recibe al Al-Hilal de Karim Benzema en una final anticipada. Gran parte del título estará en juego.

A falta de dos jornadas para la finalización del campeonato, el Al-Nassr marcha primero con 82 unidades, cinco más que su rival de turno, pero con un partido más jugado. De ganar, estirará esa ventaja a ocho y quedará a solo un paso del tan ansiado trofeo. Ese que Cristiano Ronaldo aún no pudo levantar desde su llegada al club en 2022.

Del otro lado estará la institución más ganadora de Arabia Saudita necesitado de un triunfo que le permita depender de sí mismo para superar al puntero. Con figuras como Bono en el arco, Theo Hernandez en el lateral izquierdo y la presencia de su fichaje estrella, Karim Benzema, va al Mrsool Park en busca de esa victoria clave.

A continuación, toda la información para vivir este partidazo.

Pronóstico SI Fútbol

Al-Nassr viene pensando en este clásico desde hace mucho tiempo, sabiendo que gran parte del campeonato se define aquí. Más allá del tropiezo ante Qadisiya, el equipo ha ganado prácticamente todo en los últimos meses y es el favorito. El contexto parece ideal para que Cristiano Ronaldo vuelva lucirse y se de el gusto de protagonizar lo que será uno de los partidos más importantes en la historia del club.

Pero Al-Hilal no es un rival como cualquier otro. Es el único capaz de jugarle de igual a igual al Al-Nassr plagado de estrellas. Tiene a Benzema, jugador de un talento casi a la altura del de CR7 y una estructura que lo acompaña. Cuesta imaginar un encuentro cerrado de principio a fin ya que ambos tienen futbolistas capaces de cambiar el curso en una sola jugada. Aunque se espera un duelo equilibrado, la sensación es que Al-Nassr tiene más argumentos para terminar inclinándolo a su favor.

Pronóstico: Al-Nassr 3 - 2 Al-Hilal

¿A qué hora se juega el Al-Nassr vs Al-Hilal?

Ciudad : Riyadh, Arabia Saudí

: Riyadh, Arabia Saudí Estadio : Al-Awwal Park

: Al-Awwal Park Fecha : martes 12 de mayo

: martes 12 de mayo Hora: 14:00 (Estados Unidos), 12:00 (México), 20:00 (España)

Historial de enfrentamientos directos entre el Al-Nassr vs Al-Hilal (últimos 5 enfrentamientos)

Al-Nassr : 1

: 1 Empate : 1

: 1 Al-Hilal: 3

Último partido entre ambos: 12/1/26 - Al-Hilal 3-1 Al-Nassr - Liga Saudí, Fecha 15

FBL-KSA-HILAL-NASSR | FAYEZ NURELDINE/GettyImages

Últimos cinco partidos

Al-Nassr Al-Hilal Al-Shabab 2-4 Al-Nassr 07/05/26 Al-Kholood 1-2 Al-Hilal 08/05/26 Qadisiya 3-1 Al-Nassr 03/05/26 Al-Khaleej 1-2 Al-Hilal 05/05/26 Al-Nassr 5-1 Al-Ahli Doha 22/04/26 Al-Hazm 0-3 Al-Hilal 02/05/26 Al-Wasl 0-4 Al-Nassr 19/04/26 Al-Hilal 1-0 Damac 28/04/26 Al-Nassr 1-0 Al Ettifaq 15/04/26 Al-Hilal 3 (2)-(4) 3 Al Sadd 13/04/26

¿Cómo ver el Al-Nassr vs Al-Hilal por televisión y streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Fox Soccer Plus, fuboTV, FOX Deportes, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One México - España -

Últimas noticias del Al-Nassr

Kingsley Coman arrastra molestias físicas y será evaluado hasta último momento, aunque el cuerpo técnico mantiene esperanzas de poder contar con él. No es un detalle menor: el francés viene siendo uno de los futbolistas más determinantes del equipo en la temporada, con 9 goles y 10 asistencias en 28 partidos. Angelo es otro jugador que llega con lo justo y podría perderse el partido.

Sami Al-Najei, Mubarak Al-Buainain y Raghed Najjar, todos están fuera por lesión. Cristiano Ronaldo volverá a ser la referencia ofensiva, acompañado por su compatriota Joao Felix y por Sadio Mane unos metros más atrás.

TOPSHOT-FBL-KSA-SHABAB-NASSR | FAYEZ NURELDINE/GettyImages

Posible alineación del Al-Nassr (4-4-2): Bento; Yahya, Martinez, Al-Amri, Al Ghanam; Mane, Brozovic, Al-Khaibari, Coman; Ronaldo, Felix.

Últimas noticias del Al-Hilal

En Al-Hilal las principales preocupaciones pasan por la defensa. Kalidou Koulibaly continúa recuperándose y no estará disponible, una ausencia sensible considerando su jerarquía y experiencia. Tampoco podrá jugar Hamad Al-Yami por una lesión en la rodilla.

Más allá de esas bajas, Simone Inzaghi mantiene una base fuerte. Con Karim Benzema como referente, también contará con Bono, Malcom, Ruben Neves, Mohamed Kanno y Sergej Milinkovic-Savic, las grandes figuras de un equipo que va en busca del golpe.

Al Kholood v Al Hilal - Final King's Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

Posible alineación del Al-Hilal (4-4-2): Bono; Al-Harbi, Akcicek, Tambakti, Hernandez; Milinkovic-Savic, Kanno, Neves, Al-Dawsari; Malcom, Benzema

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