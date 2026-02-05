Al-Nassr vs Al-Ittihad: previa, predicciones y alineaciones
Al-Nassr y Al-Ittihad se enfrentarán este viernes en la búsqueda de tres puntos claves luego de una semana explosiva, donde Karim Benzema pasó del equipo visitante al puntero, Al-Hilal, desatando la furia de Cristiano Ronaldo por la falta de incorporaciones de su equipo.
A continuación, la previa con toda la información necesaria para disfrutar de este encuentro de la Saudi Pro League.
¿A qué hora se juega el Al-Nassr vs Al-Ittihad?
- Ciudad: Riyadh, Arabia Saudí
- Estadio: Al-Awwal Park
- Fecha: viernes 6 de febrero
- Hora: 12:30 (Estados Unidos), 11:30 (México), 18:30 (España)
- Árbitro: Slavko Vinčić (SLO)
Historial de enfrentamientos directos entre el Al-Nassr vs Al-Ittihad
- Al-Nassr: 30
- Empate: 21
- Al-Ittihad: 41
- Último partido entre ambos: 28/10/25 - Al-Nassr 1-2 Al-Ittihad - King's Cup, octavos de final
Últimos cinco partidos
Al-Nassr
Al-Ittihad
Al-Riyahd 0-1 Al-Nassr
Al-Ittihad 1-0 Al-Najma
Al-Kholood 0-3 Al-Nassr
Al-Fateh 2-2 Al-Ittihad
Al-Nassr 1-0 Al-Taawon
Al-Ittihad 2-1 Al-Okhdood
Damac 1-2 Al-Nassr
Al-Qadisiya 2-1 Al-Ittihad
Al-Nassr 3-2 Al-Shabab
Al-Ittihad 0-1 Al-Ettifaq
¿Cómo ver el Al-Nassr vs Al-Ittihad por televisión y streaming online?
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
Fox Soccer Plus, fuboTV, FOX Deportes, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One
México
A confirmar
España
Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Tabii
Últimas noticias del Al-Nassr
Transcurridos 19 partidos, el Al-Nassr está segundo a un punto del Al-Hilal y necesita ganar para darles batalla por el campeonato, aunque estos han logrado algo impensado: ficharon a Karim Benzema en el cierre del mercado de fichajes, desatando así la ira de Cristiano Ronaldo, que acusa al fondo público saudí de favorecer a sus rivales.
Por la rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió, Jorge Jesús no podrá contar con Sami Al-Najei.
Posible alineación del Al-Nassr contra el Al-Ittihad (4-2-3-1): Bento; Sultan Al-Ghannam, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez, Saad Al-Nasser; Ângelo, Ali Al-Hassan; Ayman Yahya, João Félix, Abdulrahman Ghareeb; Sadio Mané.
Últimas noticias del Al-Ittihad
Los de Sérgio Conceição están sextos, con 34 puntos en 19 encuentros producto de diez ganados, cuatro empatados y cinco perdidos. Si bien la temporada no es mala, tienen un plantel de lujo como para que las cosas vayan mejor para ellos.
En las últimas horas sufrieron la tremenda baja de Karim Benzema, por lo que el entrenador portugués tendrá que ingeniárselas para seguir adelante con la temporada sin su máxima figura.
Posible alineación del Al-Ittihad contra el Al-Nassr (4-3-3): Predrag Rajković; Muhannad Shanqeeti, Danilo Pereira, Hassan Kadesh, Mario Mitaj; Fabinho, Mahamadou Doumbia, Hamed Al-Ghamdi; Moussa Diaby, Houssem Aouar y Roger Fernandes.
Pronóstico SI
El Al-Nassr continuará con su buen momento a pesar de la baja de Cristiano Ronaldo, que no jugaría nuevamente en modo de protesta por lo sucedido con Benzema.
Al-Nassr 2-0 Al-Ittihad
