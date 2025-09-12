Al Nassr vs Al Kholood: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico para la jornada 2 de la Liga de Arabia Saudí
El martes 19 de agosto de 2025, a las 21:00 h (hora local), el Al Nassr se enfrentará al Al Ahli en la final de la Supercopa de Arabia Saudí, que se celebrará en Riad. Este encuentro reúne a dos de los clubes más poderosos del país: el Al Nassr, reforzado con figuras como Cristiano Ronaldo, João Félix y Kingsley Coman, y el Al Ahli. Ambos equipos buscan iniciar con fuerza la temporada y asegurar un lugar en la final del torneo.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido:
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Al Nassr vs Al-Kholood Club?
- Ciudad: Riad, Arabia Saudí
- Estadio: Al Awwal Park
- Fecha: domingo 14 de septiembre
- Horario: 14:00 horas (costa Este EEUU), 12:00 horas (México) y 21:00 horas (España)
¿Dónde se podrá ver el Al Nassr vs Al-Kholood Club en TV y streaming online?
España: Marca.com
México: Sky HD
Estados Unidos: Fubo TV
Argentina: TNT Sports
Últimos 5 partidos del Al Nassr
Rival
Resultado
Competición
Al-Ahli
2-2 E (5-3 D)
Final Supercopa
Al Ittihad
2-1 V
Semifinal Supercopa
Almería
3-2 D
Amistoso
Río Ave
4-0 V
Amistoso
Toulouse
2-1 V
Amistoso
Últimos 5 partidos del Al Kholood
Rival
Resultado
Competición
Al-Ettifaq
2-1 D
Saudí Pro League
Al-Raed
2-1 V
Saudí Pro League
Al-Feiha
2-0 V
Saudí Pro League
Al-Ahli
4-1 D
Saudí Pro League
Al-Ettifaq
1-0 V
Saudí Pro League
Últimos noticias del Al Nassr
Al Nassr reforzó su plantilla de cara a la temporada 2025/26 con fichajes destacados. El último en llegar fue el extremo francés Kingsley Coman, quien firmó por €30 millones procedente del Bayern de Múnich hasta 2028. Además, el defensor español Iñigo Martínez se incorporó desde el FC Barcelona, mientras que el delantero portugués João Félix llegó cedido desde el Chelsea, y hace dupla de ataque con CR7. Estos movimientos refuerzan el proyecto del club que comenzó goleando 5-0 en la jornada 1 ante Al Taawon.
Últimas noticias del Al-Kholood Club
En un momento histórico para el fútbol saudí, Harburg Group (un holding global de fútbol dirigido por el estadounidense Ben Harburg) ha completado oficialmente la adquisición del 100% de Al Kholood Club, de la Saudi Pro League. Este movimiento llega como parte de la iniciativa de privatización de la Visión 2030 de Arabia Saudita.
Posibles alineaciones
Al Nassr
Portero: Al Aqidi
Defensas: Yahya, Íñigo Martínez, Al Amri, Nawaf
Centrocampistas: Ángelo, Brozovic, Wesley, Coman
Delanteros: Cristiano, João Félix
Al-Kholood Club
Portero: Cozzani
Defensas: Al-Asmari, Ekong, Gyömbér, Al Shehri
Centrocampistas: N'Doram, Buckley; Hatan Bahbri, Khalifa, Maolida
Delantero: Samili
Pronóstico SI
Al Nassr 3 - 0 Al-Kholood Club
Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.