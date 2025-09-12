Al Nassr vs Al Kholood: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico para la jornada 2 de la Liga de Arabia Saudí

El martes 19 de agosto de 2025, a las 21:00 h (hora local), el Al Nassr se enfrentará al Al Ahli en la final de la Supercopa de Arabia Saudí, que se celebrará en Riad. Este encuentro reúne a dos de los clubes más poderosos del país: el Al Nassr, reforzado con figuras como Cristiano Ronaldo, João Félix y Kingsley Coman, y el Al Ahli. Ambos equipos buscan iniciar con fuerza la temporada y asegurar un lugar en la final del torneo.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido:

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Al Nassr vs Al-Kholood Club?

Ciudad: Riad, Arabia Saudí

Estadio: Al Awwal Park

Fecha: domingo 14 de septiembre

Horario: 14:00 horas (costa Este EEUU), 12:00 horas (México) y 21:00 horas (España)

¿Dónde se podrá ver el Al Nassr vs Al-Kholood Club en TV y streaming online?

España: Marca.com

México: Sky HD

Estados Unidos: Fubo TV

Argentina: TNT Sports

Últimos 5 partidos del Al Nassr

Rival Resultado Competición Al-Ahli 2-2 E (5-3 D) Final Supercopa Al Ittihad 2-1 V Semifinal Supercopa Almería 3-2 D Amistoso Río Ave 4-0 V Amistoso Toulouse 2-1 V Amistoso

Últimos 5 partidos del Al Kholood

Rival Resultado Competición Al-Ettifaq 2-1 D Saudí Pro League Al-Raed 2-1 V Saudí Pro League Al-Feiha 2-0 V Saudí Pro League Al-Ahli 4-1 D Saudí Pro League Al-Ettifaq 1-0 V Saudí Pro League

Últimos noticias del Al Nassr

Al-Nassr v Al-Ahli - Saudi Super Cup Final | Clicks Images/GettyImages

Al Nassr reforzó su plantilla de cara a la temporada 2025/26 con fichajes destacados. El último en llegar fue el extremo francés Kingsley Coman, quien firmó por €30 millones procedente del Bayern de Múnich hasta 2028. Además, el defensor español Iñigo Martínez se incorporó desde el FC Barcelona, mientras que el delantero portugués João Félix llegó cedido desde el Chelsea, y hace dupla de ataque con CR7. Estos movimientos refuerzan el proyecto del club que comenzó goleando 5-0 en la jornada 1 ante Al Taawon.

Últimas noticias del Al-Kholood Club

Alex Collado jugó para Al Kholood la pasada temporada | Al Kholood

En un momento histórico para el fútbol saudí, Harburg Group (un holding global de fútbol dirigido por el estadounidense Ben Harburg) ha completado oficialmente la adquisición del 100% de Al Kholood Club, de la Saudi Pro League. Este movimiento llega como parte de la iniciativa de privatización de la Visión 2030 de Arabia Saudita.

Posibles alineaciones

Al Nassr

Portero: Al Aqidi

Defensas: Yahya, Íñigo Martínez, Al Amri, Nawaf

Centrocampistas: Ángelo, Brozovic, Wesley, Coman

Delanteros: Cristiano, João Félix

Al-Kholood Club

Portero: Cozzani

Defensas: Al-Asmari, Ekong, Gyömbér, Al Shehri

Centrocampistas: N'Doram, Buckley; Hatan Bahbri, Khalifa, Maolida

Delantero: Samili

Pronóstico SI

Al Nassr 3 - 0 Al-Kholood Club