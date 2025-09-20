Al Nassr vs. Al Riyadh: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico para la jornada 3 de la Saudí Pro League

El martes 19 de agosto de 2025, a las 21:00 h (hora local), el Al Nassr se enfrentará al Al Riyadh, por la jornada 3 de la Saudí pro League, que se celebrará en Riad. El equipo de Cristiano Ronaldo buscará ser uno de los líderes de la liga, mientras que el rival quiere olvidarse de las dos derrotas consecutivas.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido:

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Al Nassr vs Al Riyadh?

Ciudad: Riad, Arabia Saudí

Estadio: Al Awwal Park

Fecha: sábado 20 de septiembre

Horario: 14:00 horas (costa Este EEUU), 12:00 horas (México) y 21:00 horas (España)

¿Dónde se podrá ver el Al Nassr vs Al Riyadh en TV y streaming online?

España: Marca.com

México: Sky HD

Estados Unidos: Fubo TV

Argentina: TNT Sports

Últimos 5 partidos del Al Nassr

Rival Resultado Competición FC Istiklol 5-0 V Copa AFC Al-Kholood 2-0 V Saudí Pro League Al Taawon 5-0 V Saudí Pro League Al Ahli 2-2 E (5-3 D) Final Supercopa Arabia Río Ave

4-0 V Amistoso

Últimos 5 partidos del Al Riyadh

Rival Resultado Competición Al Najma 2-1 V Saudí Pro League Al Hilal 2-0 D Saudí Pro League Ibiza 5-2 D Amistoso Castellón 2-0 D Amistoso Al Arabi 1-1 E Amistoso

Últimos noticias del Al Nassr

Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro League | Abdullah Ahmed/GettyImages

Los grandes fichajes que trajo el equipo para rodear aún mejor a Cristiano Ronaldo hacen soñar a los aficionados y refuerzan el proyecto del club que comenzó goleando 5-0 en la jornada 1 ante Al Taawon y 2-0 al Al-Kholood Club.

Últimas noticias del Al Riyadh

FBL-KSA-NASSR-RIYADH | FAYEZ NURELDINE/GettyImages

Los dirigidos por Javier Calleja Revilla consiguieron un triunfo en las primeras dos jornadas, y fueron derrotados en el otro encuentro. Quieren dar el golpe ante el gran candidato para posicionarse mejor.

Posibles alineaciones

Al Nassr

Portero: Al Aqidi

Defensas: Yahya, Íñigo Martínez, Al Amri, Nawaf

Centrocampistas: Ángelo, Brozovic, Wesley, Coman

Delanteros: Cristiano, João Félix

Al-Riyadh Club

Portero: Borjan

Defensas: Al-Saeed, Barbet, González, Al Harfi Al Absi

Centrocampistas: Bayesh, Soro, Tozé, Okou

Delantero: Sylla

Pronóstico SI

Al Nassr 3 - 0 Al Riyadh