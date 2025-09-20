Al Nassr vs. Al Riyadh: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico para la jornada 3 de la Saudí Pro League
El martes 19 de agosto de 2025, a las 21:00 h (hora local), el Al Nassr se enfrentará al Al Riyadh, por la jornada 3 de la Saudí pro League, que se celebrará en Riad. El equipo de Cristiano Ronaldo buscará ser uno de los líderes de la liga, mientras que el rival quiere olvidarse de las dos derrotas consecutivas.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido:
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Al Nassr vs Al Riyadh?
- Ciudad: Riad, Arabia Saudí
- Estadio: Al Awwal Park
- Fecha: sábado 20 de septiembre
- Horario: 14:00 horas (costa Este EEUU), 12:00 horas (México) y 21:00 horas (España)
¿Dónde se podrá ver el Al Nassr vs Al Riyadh en TV y streaming online?
España: Marca.com
México: Sky HD
Estados Unidos: Fubo TV
Argentina: TNT Sports
Últimos 5 partidos del Al Nassr
Rival
Resultado
Competición
FC Istiklol
5-0 V
Copa AFC
Al-Kholood
2-0 V
Saudí Pro League
Al Taawon
5-0 V
Saudí Pro League
Al Ahli
2-2 E (5-3 D)
Final Supercopa Arabia
Río Ave
4-0 V
Amistoso
Últimos 5 partidos del Al Riyadh
Rival
Resultado
Competición
Al Najma
2-1 V
Saudí Pro League
Al Hilal
2-0 D
Saudí Pro League
Ibiza
5-2 D
Amistoso
Castellón
2-0 D
Amistoso
Al Arabi
1-1 E
Amistoso
Últimos noticias del Al Nassr
Los grandes fichajes que trajo el equipo para rodear aún mejor a Cristiano Ronaldo hacen soñar a los aficionados y refuerzan el proyecto del club que comenzó goleando 5-0 en la jornada 1 ante Al Taawon y 2-0 al Al-Kholood Club.
Últimas noticias del Al Riyadh
Los dirigidos por Javier Calleja Revilla consiguieron un triunfo en las primeras dos jornadas, y fueron derrotados en el otro encuentro. Quieren dar el golpe ante el gran candidato para posicionarse mejor.
Posibles alineaciones
Al Nassr
Portero: Al Aqidi
Defensas: Yahya, Íñigo Martínez, Al Amri, Nawaf
Centrocampistas: Ángelo, Brozovic, Wesley, Coman
Delanteros: Cristiano, João Félix
Al-Riyadh Club
Portero: Borjan
Defensas: Al-Saeed, Barbet, González, Al Harfi Al Absi
Centrocampistas: Bayesh, Soro, Tozé, Okou
Delantero: Sylla
Pronóstico SI
Al Nassr 3 - 0 Al Riyadh
