Al Nassr vs. Al Riyadh: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico para la jornada 3 de la Saudí Pro League

El equipo de Cristiano Ronaldo quiere seguir por el camino de la victoria, intentado hilvanar la tercera consecutiva.
Gonzalo Orellano|
El martes 19 de agosto de 2025, a las 21:00 h (hora local), el Al Nassr se enfrentará al Al Riyadh, por la jornada 3 de la Saudí pro League, que se celebrará en Riad. El equipo de Cristiano Ronaldo buscará ser uno de los líderes de la liga, mientras que el rival quiere olvidarse de las dos derrotas consecutivas.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido:

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Al Nassr vs Al Riyadh?

  • Ciudad: Riad, Arabia Saudí
  • Estadio: Al Awwal Park
  • Fecha: sábado 20 de septiembre
  • Horario: 14:00 horas (costa Este EEUU), 12:00 horas (México) y 21:00 horas (España)

¿Dónde se podrá ver el Al Nassr vs Al Riyadh en TV y streaming online?

España: Marca.com
México: Sky HD
Estados Unidos: Fubo TV
Argentina: TNT Sports

Últimos 5 partidos del Al Nassr

Rival

Resultado

Competición

FC Istiklol

5-0 V

Copa AFC

Al-Kholood

2-0 V

Saudí Pro League

Al Taawon

5-0 V

Saudí Pro League

Al Ahli

2-2 E (5-3 D)

Final Supercopa Arabia

Río Ave

4-0 V

Amistoso

Últimos 5 partidos del Al Riyadh

Rival

Resultado

Competición

Al Najma

2-1 V

Saudí Pro League

Al Hilal

2-0 D

Saudí Pro League

Ibiza

5-2 D

Amistoso

Castellón

2-0 D

Amistoso

Al Arabi

1-1 E

Amistoso

Últimos noticias del Al Nassr

Los grandes fichajes que trajo el equipo para rodear aún mejor a Cristiano Ronaldo hacen soñar a los aficionados y refuerzan el proyecto del club que comenzó goleando 5-0 en la jornada 1 ante Al Taawon y 2-0 al Al-Kholood Club.

Últimas noticias del Al Riyadh

Los dirigidos por Javier Calleja Revilla consiguieron un triunfo en las primeras dos jornadas, y fueron derrotados en el otro encuentro. Quieren dar el golpe ante el gran candidato para posicionarse mejor.

Posibles alineaciones

Al Nassr

Portero: Al Aqidi

Defensas: Yahya, Íñigo Martínez, Al Amri, Nawaf

Centrocampistas: Ángelo, Brozovic, Wesley, Coman

Delanteros: Cristiano, João Félix

Al-Riyadh Club

Portero: Borjan

Defensas: Al-Saeed, Barbet, González, Al Harfi Al Absi

Centrocampistas: Bayesh, Soro, Tozé, Okou

Delantero: Sylla

Pronóstico SI

Al Nassr 3 - 0 Al Riyadh

Gonzalo Orellano
GONZALO ORELLANO

Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.

