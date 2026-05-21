Al-Nassr vs Damac: previa, predicciones y alineaciones

El título que se le ha negado a Cristiano Ronaldo desde que llegó a la Saudi Pro League allá por 2022 podría finalmente acabar en manos del portugués si este jueves su Al-Nassr logra vencer al Damac por la última jornada del certamen. La gloria está en juego y CR7 quiere seguir engrosando su palmarés.

El equipo dirigido por Jorge Jesus llega a la última jornada con la decepción de no haber podido sellar el campeonato en la fecha anterior ante Al-Hilal (se lo empató en la última jugada con un insólito gol en contra), pero con la ventaja de de depender de sí mismo para alcanzar el objetivo gracias a los dos puntos que le lleva a su escolta. De vencer a su rival, será el campeón.

Pero el margen es muy chico. Un empate lo dejaría a merced del resultado de Al-Hilal en su partido frente a Al Feiha. De ganar Al-Hilal, el título iría a parar al equipo de Inzaghi ya que se impone en los enfrentamientos directos entre ambos.

No será un compromiso sencillo para Al-Nassr, ya que su rival también tiene mucho en juego: precisa ganar para asegurar su permanencia en la máxima categoría.

A continuación, toda la info de este apasionante encuentro.

Pronóstico SI Fútbol

La responsabilidad de ir a buscar el resultado es toda de Al-Nassr, aunque Damac también compita por objetivos importantes. Juega en casa, cuenta con jugadores de muchísima más jerarquía que su rival y sobre todo, acostumbrados a jugar bajo presión. No parecería haber lugar para mayores sorpresas.

De todas formas, la tensión nos hace imaginar un partido cerrado. En otro contexto se podría pensar en una goleada entre estos dos equipos, pero es tanto lo que hay sobre la mesa que los jugadores pueden estar menos sueltos que en otras ocasiones. La sensación es que el partido puede mantenerse equilibrado durante buena parte del tiempo, hasta que aparezca alguna diferencia individual. Y allí ya no habrá marcha atrás.

Pronóstico: Al-Nassr 2 - 0 Damac

¿A qué hora se juega el Al-Nassr vs Damac?

Ciudad : Riyadh, Arabia Saudí

: Riyadh, Arabia Saudí Estadio : Al-Awwal Park

: Al-Awwal Park Fecha : jueves 21 de mayo

: jueves 21 de mayo Hora: 15:00 (Estados Unidos), 13:00 (México), 21:00 (España)

Historial de enfrentamientos directos entre el Al-Nassr vs Damac (últimos 5 enfrentamientos)

Al-Nassr : 5

: 5 Empate : 0

: 0 Damac: 0

Último partido entre ambos: 21/1/26 - Damac 2-2 Al-Nassr - Liga Saudí, Fecha 17

Al-Nassr v Damac: Saudi Pro League | Al Nassr FC/GettyImages

Últimos cinco partidos

Al-Nassr Damac Al-Nassr 0-1 Gamba Osaka 16/05/26 Damac 3-0 Al Feiha 15/05/26 Al-Nassr 1-1 Al-Hilal 12/05/26 Al Ittihad 2-1 Damac 10/05/26 Al-Shabab 2-4 Al-Nassr 07/05/26 Damac 0-2 Al-Khaleej 02/05/26 Qadisiya 3-1 Al-Nassr 03/05/26 Al-Hilal 1-0 Damac 28/04/26 Al-Nassr 5-1 Al-Ahli Doha 22/04/26 Damac 2-0 Al-Akhdoud 23/04/26

¿Cómo ver el Al-Nassr vs Damac por televisión y streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Fox Sports 2, fuboTV, FOX Deportes, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One México - España Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Vamos

Últimas noticias del Al-Nassr

Al-Nassr llega a este compromiso con algunas dudas. Marcelo Brozovic arrastra molestias en la ingle y podría perderse el encuentro, mientras que Abdullah Al-Khaibari tampoco tiene asegurada su presencia por una lesión muscular. A esas incógnitas se suman las bajas confirmadas de Raghed Al-Najjar y Sami Al-Najei, ambos fuera de acción por lesiones de larga data.

El equipo deberá dejar atrás las frustraciones de no haber podido ganar la Liga en la jornada anterior y luego caer en la final de la AFC Champions League Two a manos del Gamba Osaka para acabar la temporada con una alegría.

Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro League | Abdullah Ahmed/GettyImages

Posible alineación del Al-Nassr (4-4-2): Bento; Boushal, Simakan, Al-Amri, Martinez; Coman, Al-Najei, Al-Hassan, Mane; Felix, Ronaldo.

Últimas noticias del Damac

Damac no cuenta con bajas por lesión para este partido. Las expectativas son enormes para el conjunto que dirige el brasileño Fábio Carille. La última goleada por 3 a 0 sobre Al Feiha encendió la confianza de sus futbolistas, que ahora ven posible la salvación. Un empate podría asegurar su permanencia en Primera si Al Riyadh no vence al Al-Akhdoud, pero deberá ganarle al Al-Nassr para no depender de otros resultados.

Damac FC v Al Ittihad - Saudi Pro League | Yasser Bakhsh/GettyImages

Posible alineación del Damac (4-3-3): Kerwin; Hawsawi, Harkass, Bedrane, Al-Obaid; Sylla, Abdullah, Vada; Meite, Arielson, Okita.

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