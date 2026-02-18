Al-Nassr vs FK Arkadag: previa, predicciones y alineaciones

El Al-Nassr recibirá al FK Arkadag en el Al-Awwal Park por la vuelta de los octavos de final de la AFC Champions League Two 2025/26, en un duelo que definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final.

El conjunto dirigido por Jorge Jesus llega con ventaja mínima tras imponerse en el partido de ida, compromiso en el que reservó a varias de sus piezas habituales. Ahora, con la serie abierta por apenas un gol y el respaldo de su público, buscará sellar el pase a la siguiente ronda en casa.

Para el equipo turcomano, el desafío será mayor. En la ida jugada en su estadio mostró solidez defensiva, aunque por momentos se vio superado por el ritmo del rival. De visitante y obligado a revertir el marcador, necesitará ajustar su planteo para sostener sus opciones en la eliminatoria.

Al Nassr | FAYEZ NURELDINE/GettyImages

A continuación, la previa con todo lo que hay que saber de este cruce decisivo por la AFC Champions League Two.

¿A qué hora se juega el Al-Nassr vs FK Arkadag?

Ciudad : Riyadh, Arabia Saudí

: Riyadh, Arabia Saudí Estadio : Al-Awwal Park

: Al-Awwal Park Fecha : miércoles 18 de febrero

: miércoles 18 de febrero Hora : 13:15 (Estados Unidos), 12:15 (México), 19:15 (España)

: 13:15 (Estados Unidos), 12:15 (México), 19:15 (España) Árbitro: TBD

Historial de enfrentamientos directos entre el Al-Nassr vs FK Arkadag

Al-Nassr : 1

: 1 Empate : -

: - FK Arkadag: -

Último partido entre ambos: 11/02/26 - Al-Nassr 1-0 FK Arkadag - AFC Champions League Two, octavos de final (ida)

Últimos cinco partidos

Al-Nassr FK Arkadag Al-Fateh 0-2 Al-Nassr 14/2/26 FK Arkadag 0-1 Al-Nassr 11/2/26 FK Arkadag 0-1 Al-Nassr 11/2/26 Neftchi Fargona 1-2 FK Arkadag 31/1/26 Al-Nassr 2-0 Al-Ittihad 6/2/26 Dynamo Makhachkala 1-0 FK Arkadag 30/1/26 Al-Riyahd 0-1 Al-Nassr 2/2/26 FK Arkadag 1-0 Al-Khaldiya 24/12/25 Al-Kholood 0-3 Al-Nassr 30/1/26 FK Arkadag 4-1 Nebitci 14/12/25

¿Cómo ver el Al-Nassr vs FK Arkadag por televisión y streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FOX Deportes, YouTube TV, Fubo México ESPN México, Disney+ Premium México España DAZN

Últimas noticias del Al-Nassr

El Al Nassr llega a la vuelta tras imponerse 0-2 al Al Fateh el pasado 14 de febrero. Este resultado confirmó su buen momento competitivo. Además, el conjunto de Jorge Jesus acumula seis partidos consecutivos sin recibir goles, racha que refuerza su solidez defensiva en la antesala de un cruce decisivo.

En la ida ante el FK Arkadag, el equipo saudí dominó el trámite pero solo logró imponerse 1-0 gracias al tanto de Abdullah Al Hamddan en la primera parte. El técnico portugués realizó ocho modificaciones respecto al duelo previo de liga, administrando cargas sin resignar competitividad. Con ese triunfo, Al Nassr se convirtió en el primer club en ganar sus primeros siete partidos en la historia de la AFC Champions League Two.

En el plano individual, Cristiano Ronaldo volvió a ser determinante en el torneo local ya que marcó ante Al Fateh y alcanzó los 962 goles oficiales en su carrera profesional. El portugués, que regresó al once tras su ausencia en jornadas anteriores, sigue persiguiendo la barrera de los 1.000 tantos y se mantiene como una de las principales referencias ofensivas del equipo.

Cristiano Ronaldo, Al Nassr - Saudi Pro League | Anadolu/GettyImages

De cara al compromiso continental, Sami Al Najei y Saad Haqawi podrían quedar al margen por cuestiones físicas. Cristiano, João Félix y Sadio Mané aparecen como alternativas que podrían sumar minutos desde el banco.

Posible alineación del Al-Nassr contra el FK Arkadag (4-1-4-1): Bento; Boushal, Simakan, Al Amri, Al Najdi; Al Hassan; Coman, Tofee, Gabriel, Ghareeb; Al-Hamdan

Últimas noticias del FK Arkadag

El campeón turcomano disputó su último partido precisamente en la ida de esta serie, donde cayó 1-0 en casa. A pesar de la derrota, mostró orden defensivo y logró sostener el resultado en un margen corto frente a un rival que ejerció amplia superioridad.

En sus últimos cinco encuentros, el FK Arkadag solo consiguió una valla invicta. Este dato contrasta con la racha de su adversario. Para la vuelta, el equipo dirigido por Mergen Orazov contará con todos sus futbolistas disponibles y buscará ajustar su planteo para intentar revertir la serie como visitante.

El desafío será mayor y necesitará asumir más riesgos ofensivos sin desordenarse atrás. Todo esto en un escenario donde el margen de error es mínimo y el favoritismo recae del lado saudí.

Posible alineación del FK Arkadag contra el Al-Nassr (4-4-2): Charyyev; Mammedow, Guychmyrat, Saparov, Sapargulyyev; Ballakov, Gurbanov, Mirza, Hydyrow; Hojayev, Durdyyew

Pronóstico SI

El Al Nassr parte como claro favorito en el Al-Awwal Park y debería imponer condiciones desde el inicio. La ventaja obtenida en la ida, sumada a la racha de seis partidos consecutivos sin conceder goles y a la profundidad de su plantilla, inclina la balanza en su favor.

El regreso de Cristiano aporta un salto competitivo inmediato. Incluso si comienza en el banco, su ingreso puede marcar diferencias en un tramo decisivo del encuentro. Con nombres como João Félix y Mané como alternativas ofensivas, el conjunto saudí tiene recursos suficientes para ampliar la serie.

Al-Nassr 3-0 FK Arkadag

