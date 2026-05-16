Al-Nassr vs Gamba Osaka: previa, predicciones y alineaciones

El grito de campeón que Cristiano Ronaldo y todo Al-Nassr no pudieron dar en el clásico ante el Al-Hilal por la Saudi Pro League podría llegar a darse este sábado cuando el conjunto árabe se enfrente al Gamba Osaka por la final de la Liga de Campeones 2 de la AFC.

El Estadio Al-Awwal Park, donde habitualmente hace de local el Al-Nassr, será el escenario en el ambos equipos saldrán a buscar el título en la segunda edición de esta competencia. Cabe recordar que en su estreno en la temporada 2024/25, el campeón fue el Sharjah de los Emiratos Árabes Unidos.

CR7 irá por su segundo título en el club desde su llegada en 2022. Hasta el momento solo ha festejado en la Copa de Clubes Árabes en agosto de 2023, certamen del que fue su máximo goleador con 6 tantos, dos de ellos en la final frente a Al-Hilal.

A continuación, toda la información para vivir esta apasionante definición.

Pronóstico SI Fútbol

La presión y la obligación de ganar la final es toda del Al-Nassr, mucho más jugando en su propio estadio. Esa necesidad posiblemente empuje al equipo a asumir el control desde el inicio y ser agresivo, buscando desnivelar con la jerarquía de sus atacantes.

Gamba Osaka, por su parte, probablemente plantee un partido más contenido, intentando estirar el duelo el mayor tiempo posible sin conceder ventajas tempranas. Es razonable pensar en un desarrollo donde los visitantes resistan por tramos, pero acaben cediendo ante la insistencia y la calidad ofensiva del equipo local, especialmente en la segunda mitad.

Pronóstico: Al-Nassr 2 - 1 Gamba Osaka

¿A qué hora se juega el Al-Nassr vs Gamba Osaka?

Ciudad : Riyadh, Arabia Saudí

: Riyadh, Arabia Saudí Estadio : Al-Awwal Park

: Al-Awwal Park Fecha : sábado 16 de mayo

: sábado 16 de mayo Hora : 13:45 (Estados Unidos), 11:45 (México), 19:45 (España)

: 13:45 (Estados Unidos), 11:45 (México), 19:45 (España) Árbitro: Abdullah Jamali (Kuwait)

Historial de enfrentamientos directos entre el Al-Nassr vs Gamba Osaka

No se registran enfrentamientos entre estos dos equipos

Gamba Osaka v Sanfrecce Hiroshima - J.LEAGUE MEIJI YASUDA J1 100 YEAR VISION LEAGUE | Buddhika Weerasinghe/GettyImages

Últimos cinco partidos

Al-Nassr Gamba Osaka Al-Nassr 1-1 Al-Hilal 12/05/26 Gamba Osaka 0-1 Hiroshima Sanfrecce 10/05/26 Al-Shabab 2-4 Al-Nassr 07/05/26 Nagoya Grampus 2-1 Gamba Osaka 06/05/26 Qadisiya 3-1 Al-Nassr 03/05/26 Gamba Osaka 5-0 Vissel Kobe 02/05/26 Al-Nassr 5-1 Al-Ahli Doha 22/04/26 Kyoto 1 (6)-(5) 1 Gamba Osaka 29/04/26 Al-Wasl 0-4 Al-Nassr 19/04/26 V-Varen Nagasaki 1 (5) - (6) 1 Gamba Osaka 25/04/26

¿Cómo ver el Al-Nassr vs Gamba Osaka por televisión y streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos - México ESPN3 Mexico, Disney+ Premium Mexico España -

Últimas noticias del Al-Nassr

Al Nassr llega a esta final luego de la enorme decepción que significó el agónico empate ante Al-Hilal con el cual dejó pasar la inmejorable oportunidad de ser campeón. Aun así, el equipo de Jorge Jesus mantiene vivo el objetivo principal de la temporada y ahora centra toda su atención en la final que se jugará en su casa, un escenario donde ha mostrado su mejor versión durante el año.

Abdullah Al Khaibari, Mubarak Al Buainain, Raghed Najjar y Sami Al Najei siguen fuera por lesión, mientras que Angelo es duda por molestias. Cristiano Ronaldo estará desde el arranque, acompañado de su compatriota Joao Félix y con Sadio Mané llegando desde atrás.

FBL-KSA-NASAR-HILAL | FAYEZ NURELDINE/GettyImages

Posible alineación del Al-Nassr (4-4-2): Bento; Boushal, Simakan, Al Amri, Martinez; Coman, Al Hassan, Brozovic, Mané; Felix, Ronaldo

Últimas noticias del Gamba Osaka

El conjunto japonés viene de encadenar dos derrotas consecutivas y afrontará el reto de jugar fuera de casa en una final continental, lo que incrementa la dificultad de un partido ya de por sí exigente ante uno de los planteles más potentes del torneo.

La buena noticia para el conjunto japonés es que no presenta bajas relevantes y podrá contar con toda su plantilla disponible para el encuentro. En ataque, Ryoya Yamashita aparece como una de las principales amenazas, con cinco goles y tres asistencias en 12 de la AFC Champions League 2.

Gamba Osaka v Sanfrecce Hiroshima - J.LEAGUE MEIJI YASUDA J1 100 YEAR VISION LEAGUE | J.LEAGUE/GettyImages

Posible alineación del Gamba Osaka (4-2-3-1): Araki; Kishimoto, Miura, Nakarani, Nakano; Suzuki, Yamamoto; Yamashita, Meshino, Okunuki; Hummet