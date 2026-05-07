Al Shabab vs Al-Nassr: previa, predicciones y alineaciones

La Saudi Pro League está al rojo vivo y este jueves tendremos un partido determinante en la pelea por el título cuando el Al-Nassr líder de la competencia visite al Al Shabab Riyadh en un encuentro correspondiente a la jornada 33.

El equipo que tiene como estrella y goleador a Cristiano Ronaldo mira a todos desde lo más alto de la tabla de posiciones, pero tras caer con Qadisiya y romper una racha de 19 victorias consecutivas, el Al-Hilal logró acortar la distancia y quedar a solo dos puntos con tres fechas por jugarse.

El Al Shabab de Yannick Carrasco, por su parte, se ubica en el 13° lugar con 32 unidades, ya salvado del descenso pero sin posibilidades de clasificar a las competencias asiáticas.

A continuación, toda la información para vivir este gran partido.

Pronóstico SI Fútbol

Al-Nassr está metido de lleno en la pelea por el título y no tiene margen para dejar puntos, lo que lo obliga a ir a buscar el resultado. Más allá del último tropiezo, su potencial ofensivo sigue marcando diferencias y frente a rivales de la categoría del Al Shabab, suele encontrar la manera de imponerse.

Del lado, el local llega inmerso en una irregularidad que genera dudas. Ha logrado presentarle batalla al Al-Nassr en los últimos enfrentamientos entre ambos, pero la diferencia de jerarquía es notoria. Imaginamos un partido más ajustado de lo que podría indicar la previa, pero con un seguro ganador.

Pronóstico: Al Shabab 1 - 2 Al-Nassr

¿A qué hora se juega el Al Shabab vs Al-Nassr?

Ciudad : Riyadh, Arabia Saudí

: Riyadh, Arabia Saudí Estadio : SHG Arena

: SHG Arena Fecha : jueves 7 de mayo

: jueves 7 de mayo Hora: 14:00 (Estados Unidos), 12:00 (México), 20:00 (España)

Historial de enfrentamientos directos entre el Al Shabab vs Al-Nassr (últimos 5 enfrentamientos)

Al Shabab : 0

: 0 Empate : 1

: 1 Al-Nassr: 4

Último partido entre ambos: 17/01/2026 - Al-Nassr 3-2 Al Shabab - Liga Saudí, Fecha 16

FBL-KSA-PROLEAGUE-NASSR-SHABAB | FAYEZ NURELDINE/GettyImages

Últimos cinco partidos

Al Shabab Al-Nassr Al Shabab 1-5 Al-Taawon 03/05/26 Qadisiya 3-1 Al-Nassr 03/05/26 Al Shabab 1-1 Al-Fateh 28/04/26 Al-Nassr 5-1 Al-Ahli Doha 22/04/26 Al Shabab 0-3 Al Rayyan 23/04/26 Al-Wasl 0-4 Al-Nassr 19/04/26 Zakho 1-1 Al Shabab 19/04/26 Al-Nassr 1-0 Al Ettifaq 15/04/26 Qadisiya 2-2 Al Shabab 14/04/26 Al-Ahdoud 0-2 Al-Nassr 11/04/26

¿Cómo ver el Al Shabab vs Al-Nassr por televisión y streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Fox Soccer Plus, fuboTV, FOX Deportes, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One México FOX Mexico, FOX One España Vamos 2

Últimas noticias del Al Shabab

Al-Shabab llega al partido con una base bastante definida en ataque, donde Yannick Carrasco y Abderrazak Hamdallah aparecen como las principales referencias ofensivas. La idea es que ambos reciban apoyo constante desde las bandas, con Ali Al-Azaizeh y Josh Brownhill aportando amplitud y recorrido.

En el mediocampo, el doble pivote formado por Ali Al Asmari y Yacine Adli apunta a ser clave para equilibrar al equipo, mientras que en defensa la zaga central estaría compuesta por Ali Al-Bulayhi y Mohammed Al Shwirekh. En cuanto a las bajas, la principal es la de Mohammed Harbush, que sigue fuera por una lesión de larga data.

Zakho Vs Al-Shabab AGCFF Gulf Club Champions League Semi-Final | NurPhoto/GettyImages

Posible alineación del Al Shabab (4-4-2): Grohe; Al-Thani, Al Shwirekh, Al-Bulayhi, Balobaid; Al-Azaizeh, Al Asmari, Adli, Brownhill; Hamdallah, Carrasco.

Últimas noticias del Al-Nassr

Al-Nassr mantiene su estructura habitual, con Cristiano Ronaldo como referencia indiscutida en ataque y con Sadio Mané y Kingsley Coman en las bandas buscando generar desequilibrio. De todas formas, el senegalés llega con lo justo y será evaluado para saber si puede formar parte del once titular.

En la mitad de la cancha, Marcelo Brozovic y Abdullah Al-Khaibari se perfilan como la dupla encargada de sostener el equilibrio, mientras que en defensa Mohamed Simakan seguirá liderando la última línea junto a Abdulelah Al Amri. Entre las ausencias confirmadas aparecen Mubarak Al-Buainain y Raghid Najjar, ambos fuera por lesión.

Al-Zawraa v Al Nassr - AFC Champions League | Anadolu/GettyImages

Posible alineación del Al-Nassr (4-2-3-1): Bento; Martinez, Alamri, Simakan, Boushal; Brozovic, Al-Khaibari; Mane, Felix, Coman; Cristiano Ronaldo

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