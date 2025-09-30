Al-Zawraa vs Al-Nassr: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Tras una temporada complicada, el Al Nassr se clasificó para jugar la segunda copa en importancia del fútbol asiático, la Copa AFC, y tendrá como objetivo ser campeón por la grandísima calidad de futbolistas que tiene en su plantilla.
El Al Nassr ganó el primer partido contra el Istiklol de Tajikistán y en la segunda jornada visitará al Al-Zawraa en Irak. Veamos la información del partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Al-Zawraa vs Al-Nassr?
- Ciudad: Bagdad, Irak
- Estadio: Zawra Stadium
- Fecha: miércoles 1 de octubre
- Horario: 13:15 horas (costa Este EEUU), 12:15 horas (México) y 20:15 horas (España)
¿Dónde se podrá ver el Al-Zawraa vs Al-Nassr en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming
Estados Unidos
A confirmar
A confirmar
México
ESPN 2
Disney+ Premium
España
A confirmar
A confirmar
Últimos 5 partidos del Al-Zawraa
Rival
Resultado
Competición
Al-Karma
0-0 E
Liga Premier de Irak
Al-Talaba
1-1 E
Liga Premier de Irak
GOA
2-0 V
Copa AFC
Al-Naft
2-1 D
Liga Premier de Irak
Al-Minaa
2-1 V
Liga Premier de Irak
Últimos 5 partidos del Al-Nassr
Rival
Resultado
Competición
Al-Ittihad
2-0 V
Saudi Pro League
Jeddah Club
4-0 V
Copa del Rey
Al-Riyadh
5-1 V
Saudi Pro League
Istiklol
5-0 V
AFC Cup
Al-Kholood
2-0 V
Saudi Pro League
Últimos noticias del Al-Zawraa
El club iraquí está ante uno de los partidos más grandes de su historia, ya que enfrentará nada más y nada menos que a uno de los máximos referentes de la historia del fútbol mundial. En su palmarés cuenta con 15 ligas de Irak 16 copas y cuatro supercopas.
El Al-Zawraa debutó en esta edición de la Copa AFC con una victoria frente al GOA gracias a los goles de Reziq Bani Hani y Nizar Al-Rashdan, este último en el tiempo de descuento.
Últimas noticias del Al-Nassr
El equipo capitaneado por Cristiano Ronaldo parece estar renaciendo tras una temporada floja: están punteros en la Saudi Pro League y vienen de vencer al Al-Ittihad de Karim Benzema, uno de los grandes rivales a vencer en el plano local.
Para este partido, Jorge Jesus tendrá disponibles a todos sus jugadores excepto Sami Al-Najei, quien no ha debutado esta temporada por no encontrarse en plenas condiciones físicas para jugar.
Posibles alineaciones
Al-Zawraa
Portero: Jalal Hassan
Defensas: Kadhim Raad, Maitham Jabbar, Akam Hashem, Dhurgham Ismail
Centrocampistas: Clarence Bitang, Nizar Al-Rashdan
Volantes ofensivos: Hasan Abdulkareem, Mohammed Qasim, Mahdi Al-Humaidan
Delantero: Reziq Bani Hani
Al Nassr
Portero: Bento
Defensas: Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Íñigo Martínez, Ayman Yahya
Centrocampistas: Kingsley Coman, Marcelo Brozovic, Abdullah Al-Khaibari, Sadio Mané
Delanteros: Cristiano Ronaldo y Joao Félix.
Pronóstico SI
El equipo saudí sacará ventaja gracias a su buen plantel y se llevará la victoria de tierras iraquíes.
Al-Zawraa 0-3 Al-Nassr
Más noticias sobre actualidad
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo