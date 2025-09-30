Al-Zawraa vs Al-Nassr: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Tras una temporada complicada, el Al Nassr se clasificó para jugar la segunda copa en importancia del fútbol asiático, la Copa AFC, y tendrá como objetivo ser campeón por la grandísima calidad de futbolistas que tiene en su plantilla.

El Al Nassr ganó el primer partido contra el Istiklol de Tajikistán y en la segunda jornada visitará al Al-Zawraa en Irak. Veamos la información del partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Al-Zawraa vs Al-Nassr?

Ciudad: Bagdad, Irak

Estadio: Zawra Stadium

Fecha: miércoles 1 de octubre

Horario: 13:15 horas (costa Este EEUU), 12:15 horas (México) y 20:15 horas (España)

¿Dónde se podrá ver el Al-Zawraa vs Al-Nassr en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Estados Unidos A confirmar A confirmar México ESPN 2 Disney+ Premium España A confirmar A confirmar

Últimos 5 partidos del Al-Zawraa

Rival Resultado Competición Al-Karma 0-0 E Liga Premier de Irak Al-Talaba 1-1 E Liga Premier de Irak GOA 2-0 V Copa AFC Al-Naft 2-1 D Liga Premier de Irak Al-Minaa 2-1 V Liga Premier de Irak

Últimos 5 partidos del Al-Nassr

Rival Resultado Competición Al-Ittihad 2-0 V Saudi Pro League Jeddah Club 4-0 V Copa del Rey Al-Riyadh 5-1 V Saudi Pro League Istiklol 5-0 V AFC Cup Al-Kholood 2-0 V Saudi Pro League

Últimos noticias del Al-Zawraa

El club iraquí está ante uno de los partidos más grandes de su historia, ya que enfrentará nada más y nada menos que a uno de los máximos referentes de la historia del fútbol mundial. En su palmarés cuenta con 15 ligas de Irak 16 copas y cuatro supercopas.

El Al-Zawraa debutó en esta edición de la Copa AFC con una victoria frente al GOA gracias a los goles de Reziq Bani Hani y Nizar Al-Rashdan, este último en el tiempo de descuento.

Últimas noticias del Al-Nassr

El equipo capitaneado por Cristiano Ronaldo parece estar renaciendo tras una temporada floja: están punteros en la Saudi Pro League y vienen de vencer al Al-Ittihad de Karim Benzema, uno de los grandes rivales a vencer en el plano local.

Para este partido, Jorge Jesus tendrá disponibles a todos sus jugadores excepto Sami Al-Najei, quien no ha debutado esta temporada por no encontrarse en plenas condiciones físicas para jugar.

Posibles alineaciones

Al-Zawraa

Portero: Jalal Hassan

Defensas: Kadhim Raad, Maitham Jabbar, Akam Hashem, Dhurgham Ismail

Centrocampistas: Clarence Bitang, Nizar Al-Rashdan

Volantes ofensivos: Hasan Abdulkareem, Mohammed Qasim, Mahdi Al-Humaidan

Delantero: Reziq Bani Hani

Al Nassr

Portero: Bento

Defensas: Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Íñigo Martínez, Ayman Yahya

Centrocampistas: Kingsley Coman, Marcelo Brozovic, Abdullah Al-Khaibari, Sadio Mané

Delanteros: Cristiano Ronaldo y Joao Félix.

Pronóstico SI

El equipo saudí sacará ventaja gracias a su buen plantel y se llevará la victoria de tierras iraquíes.

Al-Zawraa 0-3 Al-Nassr

