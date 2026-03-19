Alarma en Bélgica: ¿Llega Thibaut Courtois al Mundial 2026?

Bélgica se ha posicionado en los últimos años como una de las potencias y, si bien no tuvo la mejor de las prestaciones en Qatar 2022, se ilusiona con poder dar batalla en el Mundial 2026.

En las últimas horas, Rudi García recibió una pésima noticia: Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, sufrió en la vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League ante el Manchester City una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho. Esto obligó a que saliera en el entretiempo, siendo reemplazado por el ucraniano Andriy Lunin.

Esa lesión lo marginaría de 12 encuentros, incluyendo el derbi madrileño del próximo fin de semana, la serie de cuartos de final de la UCL ante el Bayern Múnich y, lógicamente, el parón de selecciones de finales de este mes. Regresaría recién en mayo, en el tramo final de la temporada y un mes antes del debut belga en Norteamérica. Se cree que llegaría en condiciones, pero con poco ritmo de competencia oficial, lo que es muy importante para los arqueros de élite.

Getafe CF v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

En esta fecha FIFA, los belgas enfrentarán a Estados Unidos el sábado 28 de marzo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y a México el martes 31 en el Soldier Field de Chicago, ambas sedes de la próxima Copa del Mundo.

En el Mundial, Bélgica integrará el grupo G con Irán, Nueva Zelanda y Egipto, a la espera de que los asiáticos confirmen su participación en el Mundial por la escalada de violencia en la guerra que los tiene como protagonistas en oriente medio.

El debut sería el 15 de junio en Seattle ante los Faraones, el 21 se medirían con los iraníes en el SoFi Stadium de Los Angeles y cerrarían su fase de grupos contra los neozelandeses en Vancouver el 26 por la noche.

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