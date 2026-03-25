Alarma en Londres: el Arsenal pierde a un centrocampista para el tramo final de la temporada

Se espera que el centrocampista del Arsenal, Eberechi Eze, necesite al menos un mes de baja para recuperarse de una lesión en la pantorrilla. El ex Crystal Palace sufrió la lesión durante la victoria en la UEFA Champions League contra el Bayer Leverkusen y posteriormente se perdió la final de la Copa de la Liga frente al Manchester City, tras la cual el entrenador Mikel Arteta confirmó que serían necesarias más pruebas en la pantorrilla del futbolista. Según The Athletic, se estima que Eze necesitará entre cuatro y seis semanas de baja.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

La lesión en la pantorrilla de Eze no se considera especialmente grave, pero llega en un momento muy inoportuno: se vio obligado a retirarse de la selección inglesa, perdiéndose así la última oportunidad para entrar en la convocatoria para el Mundial 2026, y además supone un duro golpe para el Arsenal.

Con cuatro semanas de baja, Eze podría regresar a finales de abril, mientras que con seis semanas estaría de baja hasta mediados de mayo. La temporada de la Premier League finaliza el 24 de mayo.

Arsenal v Bayer Leverkusen - UEFA Champions League - Round of Sixteen - Second Leg - Emirates | Bradley Collyer - PA Images/GettyImages

Abril se perfila como un mes crucial para el Arsenal, que regresa tras el parón internacional buscando empezar a asegurarse títulos. La derrota en la final de la Copa de la Liga amenaza con ser un duro golpe psicológico en este momento crucial de la temporada, sobre todo porque fue contra su rival directo por el título de la Premier League.

Un viaje a Southampton para disputar los cuartos de final de la FA Cup marca el inicio de la búsqueda de la revancha para el Arsenal, con el Bournemouth en el calendario antes y después de los dos partidos de cuartos de final de la UEFA Champions League contra el Sporting de Lisboa.

Además, Eze parece destinado a perderse la oportunidad de revancha del Arsenal contra el Manchester City, que recibe a los Gunners en el Etihad el 19 de abril en un partido que parece destinado a decidir el campeón de la Premier League. El mes culmina con la visita del Newcastle United, para la cual es poco probable que esté listo incluso después de haber regresado a los entrenamientos.

El Arsenal comenzará mayo jugando en casa contra el Fulham, antes de visitar al West Ham United el 9 de mayo. Eze espera estar de vuelta para entonces, cuando solo queden dos partidos de la temporada nacional.

La final de la FA Cup está programada para el 16 de mayo, justo al final del plazo de recuperación de Eze, pero la final de la UEFA Champions League, 14 días después, no debería suponer ningún problema para el inglés si el Arsenal logra clasificarse para la gran final.

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