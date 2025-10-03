Alejandro Garnacho rompe el silencio tras su salida del Manchester United

Uno de los fichajes más estruendosos en esta temporada de la Premier League fue sin dudas el de Alejandro Garnacho por el Chelsea, que abandonó el Manchester United, club donde se formó, en una cifra cercana a los 50 millones de euros.

Con la camiseta de los Red Devils, el español nacionalizado argentino llegó a disputar 144 partidos, con 26 goles marcados y dos títulos ganados: la Copa de la Liga del 2022/23 y la FA Cup 2023/24. A pesar de ser una joven promesa, tuvo confrontaciones con Ruben Amorim y eso llevó a que termine marchándose de la institución de Manchester.

Manchester City v Manchester United - Emirates FA Cup Final | Marc Atkins/GettyImages

El juvenil habló esta semana por primera vez tras salir del United, y si bien no disparó munición gruesa contra su ex institución, dejó ver que la situación no era para nada confortable: “No tengo nada malo que decir sobre el club. Fue solo un mal momento en la vida. Entrenar solo allí… Fue una situación muy difícil".

Por su tiempo en cancha en el inicio de la nueva campaña, ya vistiendo la camiseta de los Blues, queda demostrado que está más a gusto bajo la dirección de Enzo Maresca que con el portugués debido a que viene sumando minutos importantes y hasta siendo titular en un equipo que, pocos meses atrás, se consagró campeón del Mundial de Clubes aplastando en la final al PSG.

En la victoria frente al Benfica por 1-0 en Stamford Bridge fue titular y jugó 61 minutos antes de ser reemplazado por Jamie Gittens, en lo que fue el partido donde más tiempo estuvo en cancha desde su llegada al Chelsea.

Sin dudas este renacimiento futbolístico lo ayudará de cara a uno de sus grandes objetivos: decir presente con la selección argentina el próximo verano cuando se dispute la Copa del Mundo en los Estados Unidos, México y Canadá, donde la Scaloneta defenderá el título de campeón y buscará bordarle la cuarta estrella a su escudo.