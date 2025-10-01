La visita del FC Copenhague a Azerbaiyán para enfrentarse al Qarabag fue totalmente negativa: perdió 2-0 por la segunda jornada de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League y Rodrigo Huescas, uno de sus futbolistas más importantes, sufrió una lesión de rodilla que preocupa.

Solamente 15 minutos iban del primer tiempo cuando el nacido en Juárez pisó mal y automáticamente cayó al piso pidiendo asistencia, dando a entender que el problema físico debía sacarlo, como mínimo, del partido por UCL.

🚑 Rodrigo Huescas tuvo que salir de cambio por una posible lesión en la rodilla. 💥#ChampionsLeague pic.twitter.com/HWAIdumc6p — FOX (@somos_FOX) October 1, 2025

De momento no hay un parte médico oficial por parte del club danés, ya que el encuentro terminó hace pocas horas. Se espera, tal cual indica el protocolo, que se realice estudios una vez regresado a la capital del país nórdico con el objetivo de llevar claridad y determinar los pasos a seguir. Tanto los fans del Copenhague como los de la selección de México estarán esperando ansiosos que no sea nada grave.