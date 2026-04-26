Alerta máxima en el Atlético de Madrid: Julián Álvarez entre algodones para enfrentar al Arsenal

El Atlético de Madrid está a las puertas de poder hacer historia: jugará las semifinales de la UEFA Champions League frente al Arsenal, en un duelo de dos clubes que nunca ganaron la Orejona y buscarán romper ese maleficio.

Pensando en el duelo de ida, que se jugará en el Metropolitano, Diego Simeone tiene un dolor de cabeza gigantesco: Julián Álvarez arrastra una molestia desde la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad y no pudo sumar minutos en la victoria por 3-2 ante el Athletic Club por LaLiga este sábado.

Si bien es el más importante, no es el único futbolista Colchonero que está intentando llegar en forma al partido clave: David Hancko, Ademola Lookman, Pablo Barrios y Josema Giménez tampoco están a la par del plantel y son dudas.

Real Sociedad v Atletico de Madrid - Copa Del Rey Final | NurPhoto/GettyImages

El partido se jugará este miércoles en la noche madrileña y será la apertura de esta gran serie, donde ambos buscarán acceder a la gran final que se disputará en Budapest el próximo 30 de mayo. El ganador de esta llave irá contra quien sobreviva de la batalla entre el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain.

Julián Álvarez en la temporada 2025/26 jugó 29 de los 33 partidos posibles por LaLiga, aportando ocho goles y cuatro asistencias. En la UEFA Champions League disputó 13 de los 14, con nueve tantos y cuatro pases gol. En la Copa del Rey, donde fue subcampeón, aportó dos gritos y una asistencia en sus seis presentaciones.

El delantero argentino será una de las fijas de Lionel Scaloni para que Argentina busque el bicampeonato mundial este verano en Norteamérica.

Simeone palpitó la semifinal: "Necesitamos a nuestra gente"

FBL-EUR-C1-FRANKFURT-PRESSER | OSCAR DEL POZO/GettyImages

"Necesitamos a nuestra gente, son el puntapié inicial para hacer una gran semifinal. Daremos el máximo, pero necesitamos a nuestra gente", dijo Simeone en la rueda de prensa posterior a la victoria liguera contra el Athletic Club.