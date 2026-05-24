¿Algún consejo para el nuevo entrenador del Manchester City? Esto dice Pep Guardiola al respecto

Pep Guardiola vivió 10 años increíbles con el Manchester City. Los aficionados lo recordarán por siempre con mucho cariño, no solo por los títulos que consiguió, incluyendo la primera UEFA Champions League en la historia de la institución, así como su primer Mundial de Clubes, sino también por su vistoso e imponente estilo de juego, el cual les dio una nueva identidad como club.

Por ello, no sería descabellado pensar en que podría darle algún valioso consejo a quien lo releve en el banquillo del Manchester City. Sin embargo, más que un consejo, el ex entrenador del Barcelona, del Bayern Múnich y ahora también ex estratega de los citizens, prefirió elogiar de forma indirecta a la institución, anticipándole que contará con el apoyo de todos, tal como hicieron con él durante los 10 años que estuvo ahí.

· Would you give any message to the new (Manchester City) manager?



🚨🗣️ Pep Guardiola: "Be themselves. The manager has to be himself. Unique. The club will be there supporting him unconditionally. Like they have done to me, they will do it for him and his staff." pic.twitter.com/uHpsTMiXx5 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 23, 2026

También aprovechó para hablar sobre su grata experiencia como entrenador del Manchester City, resaltando, no solo la magnitud institucional del club, sino la calidez humana de las personas con las que coincidió, sin dejar de lado lo mucho que lograron en conjunto desde que llegó a la Premier League.

Ha sido tan bueno. Todo inesperado. No podía esperar 10 años ni conocer a las personas increíbles que conocí.



Los números son los números, récords, pero hoy no es el día para pensar en eso. Se trata de las conexiones que tuve, las experiencias y los recuerdos.



Incluso con muchos títulos, si no me hubiera divertido, no habría estado aquí 10 años. Todo se trata de cómo te diviertes haciendo lo que haces. Me gusta estar aquí. Me encanta despertarme, subirme a mi coche y venir aquí al CFA. Imaginar el partido, la forma en que podemos vencer a los rivales. Me gusta. Los jugadores se han comportado increíblemente. Les prometo que si tuviera energía estaría aquí con ellos. Siento que podemos estar ahí y complicarles la vida a nuestros rivales. Pep Guardiola.

Por último, habló también sobre lo que viene en su carrera, dejando en claro que no piensa continuar con nada relacionado al fútbol, o al menos no en un futuro cercano.

No tengo ningún plan sobre mi futuro, excepto descansar y recuperar el tiempo que perdí con mis hijos. Muchas cosas que no he hecho, quiero hacerlas.



No pienso ni por un segundo en nada relacionado con el fútbol para los próximos años. No lo pienso. Necesito descansar. Necesito ver qué pasó en mis 17, 18 años en mi tiempo en Barcelona, Alemania y aquí. Después veremos qué pasa. Pep Guardiola.

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