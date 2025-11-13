La posible alineación titular de Alemania para enfrentarse a Luxemburgo

La Eliminatoria Mundialista de la UEFA continúa este viernes 14 de noviembre. La selección de Alemania buscará mantener su paso arrollador cuando visite al Luxemburgo y acercarse a la clasificación definitiva para el Mundial 2026.

La Mannschaft llega como líder absoluta del grupo tras una ventana perfecta en octubre, donde no solo goleó 4-0 a este mismo rival, sino que también consiguió una victoria clave por 0-1 en su visita a Irlanda del Norte.

En contraste, Luxemburgo no solo sufrió esa goleada en casa, sino que también cayó 1-0 ante Eslovaquia. Para este nuevo llamado, el técnico alemán ha recuperado a figuras ofensivas clave como Leroy Sané.

Germany Press Conference And Training Session | Stuart Franklin/GettyImages

La posible alineación de Alemania vs Luxemburgo: jugador por jugador

POR: Oliver Baumann - El veterano arquero del Hoffenheim se mantiene como el titular de confianza, aportando seguridad y liderazgo a una defensa que no recibió goles en la fecha FIFA anterior.

LD: Joshua Kimmich - El capitán y motor del equipo. Jugando como lateral, su capacidad para construir el juego desde la banda y su precisión en los centros lo convierten en un creador más.

DFC: Jonathan Tah - El pilar de la defensa. Su imponente físico y su dominio en el juego aéreo son fundamentales para la solidez del equipo.

DFC: Nico Schlotterbeck - El central del Borussia Dortmund aporta una gran salida de balón con su pierna zurda y la velocidad necesaria para corregir a la espalda de la defensa.

LI: David Raum - Un puñal por la banda izquierda. El lateral del RB Leipzig es un especialista en llegar a línea de fondo y poner centros venenosos.

Germany v Luxembourg - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Pau Barrena/GettyImages

MC: Aleksandar Pavlovic - El joven ancla del Bayern Múnich. Su inteligencia táctica para posicionarse y su limpieza para distribuir el balón le dan equilibrio a todo el sistema.

MC: Leon Goretzka - El motor 'box-to-box' del equipo. Su impresionante capacidad para recuperar balones y su potente llegada desde segunda línea son una amenaza constante.

ED: Leroy Sané - El regreso de la estrella del Bayern Múnich. Su desequilibrio, velocidad y regate en el uno contra uno lo convierten en la principal arma de desborde por la derecha.

MCO: Florian Wirtz - El mago y cerebro del equipo. Su visión de juego, creatividad y habilidad para filtrar pases entre líneas son de clase mundial.

EI: Serge Gnabry - Partiendo desde la izquierda, el atacante del Bayern Múnich es una amenaza letal por su capacidad para recortar hacia adentro y buscar el disparo.

DC: Nick Woltemade - El joven delantero del Werder Bremen se mantiene como la referencia en punta. Su altura y juego de espaldas le permiten ser un gran apoyo para la segunda línea de ataque.

Germany Press Conference And Training Session | Maja Hitij/GettyImages

Así se vería la formación de Alemania (4-2-3-1)

Portero : Oliver Baumann

: Oliver Baumann Defensas : Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, David Raum

: Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, David Raum Mediocampistas : Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka

: Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka Medios Ofensivos : Leroy Sané, Florian Wirtz, Serge Gnabry

: Leroy Sané, Florian Wirtz, Serge Gnabry Delantero: Nick Woltemade

Así se vería la formación de Luxemburgo (4-4-2)

Se espera que el conjunto local, que sufrió una goleada ante este rival el mes pasado, plantee un esquema ordenado en un 4-4-2, buscando cerrar espacios y competir en el mediocampo.

Portero : Anthony Moris

: Anthony Moris Defensas : Laurent Jans, Seid Korac, Enes Mahmutovic, Florian Bohnert

: Laurent Jans, Seid Korac, Enes Mahmutovic, Florian Bohnert Mediocampistas : Danel Sinani, Christopher Martins, Leandro Barreiro, Aiman Dardari

: Danel Sinani, Christopher Martins, Leandro Barreiro, Aiman Dardari Delanteros: Mathias Olesen, Edvin Muratovic

