La posible alineación titular del Arsenal para enfrentarse al Wigan

El Arsenal buscará agrandar su vitrina este año, y la FA Cup es uno de los objetivos: para meterse en cuartos de final deberá enfrentarse al Wigan, que está peleando el descenso en la tercera división del fútbol inglés.

La posible alineación del Arsenal vs Wigan

POR: David Raya - De los 25 partidos que ha disputado hasta el momento en la máxima categoría inglesa, en trece ocasiones ha mantenido su portería en cero y no dejará este lugar como titular.

Brentford v Arsenal - Premier League | David Price/GettyImages

LD: Jurrien Timber - Contra el Sunderland logró completar el 78% de sus pases, algo que habla bien de la salida que tiene el equipo por las bandas y de la calidad del neerlandés cuando tiene la pelota en los pies.

DFC: Christian Mosquera - La torre colombiana. Recibe la oportunidad de ser titular nuevamente. Su juego aéreo será vital en las jugadas a balón parado, única arma real del rival.

DFC: Gabriel Magalhaes - El capitán del Arsenal es un estuche de monerías. Así como puede bloquearte un disparo a gol, en la siguiente jugada aparece solo de cara al marco y hace goles. Un todoterreno.

LI: Piero Hincapié - Está de préstamo con el Arsenal pero lo ha hecho de maravilla. Prometía un 79% de duelos ganados y tiene la polivalencia de jugar como central o irse a la banda, algo que seguro hará en ese encuentro.

MC: Martín Zubimendi - Después del descanso que se le dio en el encuentro de Champions contra el Kairat Almaty, lleva varios partidos como inamovible en el once de Mikel Arteta y parece que esto seguirá hasta el final de temporada.

MC: Declan Rice - El 'Capitán Frío' está siempre en constante búsqueda de la pelota, completa arriba de 60 pases por partido y ya ha logrado participar en siete goles para la causa en 24 juegos de Premier League.

ED: Noni Madueke- Arrancó el año de buena forma con dos asistencias contra el Portsmund en FA Cup y de ahí se fue ganando un sitio. No juega partidos completos, pero siempre pone su granito de arena.

MCO: Eberechi Eze - El francotirador. Jugando por dentro, buscará el disparo de media distancia (una de sus especialidades) ante un Wigan que se encerrará en su área.

EI: Leandro Trossard - El falso extremo. Partiendo desde la izquierda, se asociará por dentro para dejar el carril libre a Hincapié y buscar el disparo de media distancia.

DC: Viktor Gyökeres - Se dice en varios medios que el sueco es la manzana de la discordia en el club, ya que todo apunta a que no tiene relación con Arteta, pero si dejan esto en el pasado, sumará con goles.

Arsenal v Sunderland - Premier League | Stuart MacFarlane/GettyImages

Así se vería la alineación del Arsenal (4-2-3-1)

Portero: David Raya

Defensas: Jurrien Timber, Christian Mosquera, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié

Mediocampistas: Martín Zubimendi, Declan Rice

Volantes ofensivos: Noni Madueke, Eberechi Eze, Leandro Trossard

Delanteros: Viktor Gyökeres.

Así se vería la alineación del Wigan (3-4-3)

Peterborough United v Wigan Athletic - Sky Bet League One | NurPhoto/GettyImages

Portero: Sam Tickle

Defensas: Morgan Fox, Will Aimson, Jason Kerr

Mediocampistas: Jack Hunt, Jensen Weir, Matt Smith, Fraser Murray

Delanteros: Harrison Bettoni, Callum Wright y Christian Saydee.

