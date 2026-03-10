La posible alineación titular del Arsenal para enfrentarse al Bayer Leverkusen

El Arsenal vuelve a centrar su atención en la máxima competición europea cuando visite al Bayer Leverkusen en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. El encuentro se disputará el miércoles en el BayArena, donde el conjunto inglés buscará dar el primer paso hacia los cuartos de final frente al campeón de la Bundesliga 2023-24.

El equipo dirigido por Mikel Arteta llega a esta instancia después de una fase de liga prácticamente perfecta. Los londinenses terminaron en lo más alto de la tabla con pleno de victorias, firmando además los mejores registros ofensivos y defensivos del nuevo formato del torneo, con 23 goles a favor y apenas cuatro en contra.

Antes de este compromiso europeo, los Gunners afrontaron un duelo por la FA Cup frente al Mansfield Town, al que eliminaron para avanzar en el torneo doméstico. Con ese resultado como impulso y la confianza que dejó su sobresaliente recorrido en la Champions, el Arsenal se presenta en Alemania con la intención de confirmar su candidatura al título continental.

La posible alineación del Arsenal vs Bayer Leverkusen

POR: David Raya – Titular del equipo de Arsenal desde la pasada temporada. En la Champions 2025-26 participó en la fase de liga con 5 porterías a cero y solo 2 goles encajados, cifras que ayudaron al equipo a terminar como la mejor defensa del torneo.

LD: Jurriën Timber – Lateral versátil, fuerte en el uno contra uno y con gran salida de balón. En la actual Champions suma 1 gol en 6 partidos, aportando además equilibrio defensivo en la banda derecha.

DFC: William Saliba – Uno de los centrales más fiables del fútbol europeo. Titular indiscutido para Arteta, destaca por su precisión en la salida y su dominio en los duelos, siendo parte de la defensa que solo concedió 4 goles en toda la fase de liga del torneo.

DFC: Gabriel Magalhães – Complemento ideal de Saliba por potencia física y juego aéreo. El brasileño incluso aportó un gol y una asistencia en la Champions 2025-26, además de ser clave en las acciones a balón parado tanto en defensa como en ataque.

LI: Piero Hincapié – El defensor ecuatoriano combina agresividad en la marca con buena salida desde atrás. Puede actuar como central o lateral y ha participado en varios partidos europeos esta temporada aportando solidez en el sector izquierdo.

MC: Martín Zubimendi – Mediocentro de perfil táctico que ordena el juego desde la base. En esta Champions ha participado en seis partidos y ha dado dos asistencias, siendo uno de los encargados de iniciar la circulación y proteger a la defensa.

Arsenal v Chelsea - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

MC: Declan Rice – El motor del mediocampo del Arsenal. Combina recuperación, recorrido y llegada al área rival, y ha sido titular habitual en el torneo continental, donde ya acumula seis apariciones en la campaña europea.

MCO: Eberechi Eze – Futbolista creativo encargado de enlazar el mediocampo con el ataque. En el torneo europeo ha disputado 7 encuentros, aportando conducción, desequilibrio y capacidad para generar ocasiones en el último tercio.

ED: Bukayo Saka – El revulsivo de los Gunners. En la Champions 2025-26 registra dos goles y dos asistencias en seis encuentros, con una precisión de pase superior al 86 %, además de ser uno de los jugadores que más regates intenta del plantel.

EI: Gabriel Martinelli – Uno de los atacantes más desequilibrantes del equipo por velocidad y verticalidad. Es además el máximo goleador del Arsenal en la Champions 2025-26 con seis tantos en siete partidos, siendo una amenaza constante atacando el espacio.

DC: Viktor Gyökeres – Delantero sueco fichado tras una etapa goleadora espectacular en el Sporting CP, donde marcó 97 goles en 102 partidos. En esta Champions ya suma 4 goles, aportando potencia física, presión alta y capacidad para definir dentro del área.

Arsenal Training Session | Stuart MacFarlane/GettyImages

Así se vería la posible formación del Arsenal (4-2-3-1)

Portero: David Raya

Defensas: Jurriën Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié

Mediocampistas: Martín Zubimendi, Declan Rice, Eberechi Eze

Delantero: Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Viktor Gyökeres

Así se vería la posible formación del Bayer Leverkusen (3-4-2-1)

Hamburger SV v Bayer 04 Leverkusen - Bundesliga | Jörg Schüler/GettyImages

Portero: Janis Blaswich

Defensas: Jarell Quansah, Robert Andrich, Edmond Tapsoba

Mediocampistas: Ernest Poku, Exequiel Palacios, Aleix Garcia, Alejandro Grimaldo, Martin Terrier, Ibrahim Maza

Delantero: Christian Kofane

