La posible alineación titular del Arsenal para enfrentar al Bayer Leverkusen

Este martes 17 de marzo en el Emirates Stadium conoceremos quién seguirá con vida en la UEFA Champions League, si el Arsenal de Inglaterra o el Bayer Leverkusen de Alemania, ya que se disputan el boleto para los cuartos de final.



Ambos equipos tienen las mismas posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, ya que en el BayArena las Aspirinas mostraron que podían neutralizar a los Gunners, sin embargo, estos últimos no pueden repetir el mismo nivel, el cual se vio muy bajo, sin generar mucho peligro frente al arco rival, aparte de mostrarse endebles en la marca para el balón parado. Al final, pese a que el capitán Robert Andrich marcó lo que parecía sería el único tanto del duelo de ida, el alemán Kai Havertz evitó el desastre al convertir un penal en los últimos minutos para sellar el 1-1.



Debido a lo ocurrido en el primer capítulo, es posible que el técnico Mikel Arteta realice algunos cambios en su once titular, aunque seguirá sin contar con futbolistas como el belga Leandro Trossard, el noruego Martin Odegaard y el español Mikel Merino.

La infalible ley del ex 💔🇩🇪



Kai Havertz debutó con Bayer Leverkusen en octubre de 2016 y en su regreso a BayArena salvó al Arsenal de perder el invicto en la Champions League ⚽️🤙🏆#UCL pic.twitter.com/uP1NGpvXuN — AS México (@ASMexico) March 12, 2026

LA POSIBLE ALINEACIÓN DEL ARSENAL

Kai Havertz | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

Portero: David Raya – Poco qué hacer para el cancerbero español en el tanto rival, ya que la mala marca vino por parte de su defensa. Evitó otro tanto en contra al tapar un cabezazo peligroso del francés Martin Terrier.

Defensa: Gabriel Magalhaes – El brasileño tuvo distracciones que pudieron costar más caro. Pese a que no fue su noche, es posible que vuelva a recibir la confianza del cuerpo técnico.

Defensa: William Saliba – Tal como su compañero en la central, tuvo complicaciones para marcar al camerunés Christian Kofane. Con la lección aprendida, deberán realizar una mejor cobertura.

Lateral izquierdo: Riccardo Calafiori – Uno de los primeros cambios podría venir desde el lado izquierdo. El italiano tomaría el lugar del ecuatoriano Piero Hincapié, quien no logró estar a la altura de las circunstancias.

Lateral derecho: Jurrien Timber – De la parte baja, quizá, el neerlandés fue el más salvable, pero no se puede dejar de lado que fue el responsable de perder la marca en el gol de Robert Andrich por ir detrás de otro. Tuvo un remate de cabeza que se fue por encima del arco.

Pivote: Martín Zubimendi – Con las lesiones que presenta el mediocampo, no se puede llevar a cabo muchos cambios. El español fue demasiado cauteloso cuando tenía el esférico, lo cual no debe repetir si quieren ganar.

Pivote: Christian Norgaard – Otro cambio más. Eberechi Eze podría ir al banquillo para adelantar a alguien más, así que el danés podría participar armando desde la parte baja del mediocampo.

Mediocentro: Declan Rice – Sin duda fue de los mejores, buscando siempre que el equipo fuera al frente, sin tener miedo de enfrentar mano a mano a sus rivales. Gracias a su rendimiento es necesario verlo de arranque una vez más.

Extremo izquierdo: Gabriel Martinelli – Se le debe aplaudir al brasileño porque fue quien mostró mayor ganas de querer batir el arco. Sus movimientos por los costados generaron peligro, aparte estrelló una pelota en el larguero.

Extremo derecho: Noni Madueke – Otros cambios podrían venir en el frente. Bukayo Saka pasó de noche, mientras su compatriota lució cuando ingresó de cambio, tanto que hasta logró ganar un penal al ser derribado por el estadounidense Malik Tillman.

Delantero: Kai Havertz – En el eje del ataque también habría una modificación. Con gran personalidad, el alemán supo convertir desde los once pasos frente a su exequipo y ante los abucheos de la afición. Tomaría el rol del sueco Victor Gyökeres, que tampoco destacó.

Bayer 04 Leverkusen v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Stuart MacFarlane/GettyImages

Así se vería la posible alineación del Arsenal (4-2-3-1)



Portero: David Raya

Defensas: Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Jurriën Timber

Mediocampistas: Martín Zubimendi, Christian Norgaard, Declan Rice

Delanteros: Gabriel Martinelli, Kai Havertz, Noni Madueke

LA POSIBLE ALINEACIÓN DEL BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1)

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-LEVERKUSEN-ARSENAL | UWE KRAFT/GettyImages

Portero: Janis Blaswich

Defensas: Edmond Tapsoba, Robert Andrich, Jarell Quansah

Mediocampistas: Alejandro Grimaldo, Aleix García, Exequiel Palacios, Ernest Poku

Delanteros: Ibrahim Maza, Christian Kofane, Martin Terrier

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