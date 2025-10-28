La posible alineación del Arsenal para enfrentarse al Brighton

Tras aplastar al Port Vale en la instancia anterior, el Arsenal tendrá una dura cita por la EFL Cup este miércoles en el Emirates: se medirá con el Brighton por un lugar en los cuartos de final de la competencia.

La posible alineación del Arsenal

Portero: David Raya – El español ha sabido ganarse la titularidad siendo un hombre de confianza bajo el arco, además cuenta con buen juego de pies.

Defensa: Gabriel Magalhaes – Con su 1.90 metros de estatura deberá evitar a toda costa que generen peligro por el juego aéreo.

Arsenal v Crystal Palace - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

Defensa: William Saliba – El francés deberá volverse una muralla junto a Magalhaes, ya que tendrán un duro rival enfrente con atacantes peligrosos.

Lateral izquierdo: Riccardo Calafiori – Ha jugado como lateral izquierdo o carrilero por la izquierda, pero más recientemente ha sido reconvertido como defensor central por el lado izquierdo de la defensa.

Lateral derecho: Jürrien Timber – Se destaca por llevar el balón hacia adelante desde zonas defensivas, por realizar conducciones progresivas y por romper líneas con sus pases.

Pivote: Martín Zubimendi – El español se encargará del trabajo sucio en el mediocampo, para así poder comenzar la creación del juego a través de sus buenas decisiones.

Mediocentro: Declan Rice – El mediocampista es uno de los referentes del Arsenal y, para la fortuna de toda la estructura Gunner, llegó a recuperarse a tiempo de su problema en la espalda para continuar disponible para el entrenador.

Mediocentro: Eberechi Eze – El picante volante ofensivo viene de anotar el gol de la victoria frente al Crystal Palace y es sin dudas una de las principales armas de ataque que tiene Mikel Arteta en su plantilla.

Arsenal v Crystal Palace - Premier League | Sebastian Frej/GettyImages

Extremo izquierdo: Leandro Trossard – El belga destaca por su versatilidad, inteligencia táctica y capacidad goleadora. Sabe dónde moverse, cuándo desmarcarse entre líneas, cómo generar espacio.

Extremo derecho: Bukayo Saka – Su versatilidad es muy elevada: ha jugado como extremo izquierdo, lateral izquierdo, incluso en posiciones más interiores cuando el equipo lo requiere. Destaca por su capacidad para superar rivales en el uno contra uno, buen control cuando lleva el balón a velocidad, y cambiar de ritmo o dirección para abrir espacios

Delantero: Viktor Gyokeres – El sueco viene en buena racha goleadora y buscará continuar rompiendo récords en el fútbol inglés.

Así se vería la posible alineación del Arsenal (4-3-3):

Arsenal

Portero: David Raya

Defensas: Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Jurriën Timber

Mediocampistas: Declan Rice, Martín Zubimendi, Eberechi Eze

Delanteros: Leandro Trossard, Viktor Gyökeres y Bukayo Saka.

Así se vería la alineación del Brighton (4-2-3-1)

Portero: Bart Verbruggen

Defensas: Maxim de Cuyper, Lewis Dunk, Jan Paul van Hecke, Mats Wieffer

Centrocampistas: Yasin Ayari, Carlos Baleba

Volantes ofensivos: Yankuba Minteh, Georginio Rutter, Ferdi Kadioglu

Delantero: Danny Welbeck

