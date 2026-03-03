La posible alineación titular del Arsenal para enfrentarse al Brighton

El Arsenal visitará al Brighton este miércoles 4 de marzo en el Amex Stadium, por la fecha 30 de la Premier League. Las Gaviotas intentarán hacerse fuertes en casa para sostener su ilusión de meterse en puestos europeos, mientras que el equipo de Mikel Arteta llega con la moral en alto tras el 2-1 ante el Chelsea y con el objetivo de conservar la ventaja de cinco puntos sobre el Manchester City en la cima.

Arteta ha encontrado respuestas moviendo a Bukayo Saka hacia zonas más interiores y esta variante le dio mayor fluidez al ataque en las últimas jornadas por lo que podría repetirse en un duelo clave en la recta final del campeonato.

El Brighton, por su parte, viene de superar al Nottingham Forest y buscará imponer su ritmo ante un Arsenal que atraviesa un buen momento.

La posible alineación del Arsenal vs Brighton

Mikel Arteta, Arsenal - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El Arsenal llega con una base defensiva consolidada y un mediocampo de jerarquía encabezado por Declan Rice, Martín Zubimendi y Eberechi Eze, además del peso ofensivo de Bukayo Saka, Leandro Trossard y Viktor Gyökeres.

En cuanto a las bajas, Kai Havertz ya sumó minutos tras su molestia muscular, pero todo indica que será llevado de a poco y no arrancaría ante el Brighton, mientras que Martin Odegaard sigue sin sentirse pleno de la rodilla y tampoco sería arriesgado desde el inicio.

POR: David Raya – El cerrojo. Viene de sostener al equipo con intervenciones decisivas en momentos calientes y transmite calma cuando el partido se rompe. Su lectura en pelotas paradas será clave ante un Brighton que suele cargar el área con mucha gente.

LI: Piero Hincapié – Pulmón izquierdo. Intenso para recorrer toda la banda, necesita reencontrar regularidad tras una actuación con errores puntuales. Si logra imponerse en el uno contra uno, puede transformar defensa en ataque en pocos segundos.

DFC: Gabriel Magalhães – El martillo aéreo. Fuerte en el cuerpo a cuerpo y siempre amenazante en corners a favor. El Brighton suele buscar segundas jugadas y ahí su capacidad para despejar lejos puede marcar diferencias.

DFC: William Saliba – Elegancia blindada. Sale jugando con naturalidad y corrige metros hacia atrás con zancada larga. Cuando está concentrado, le da al equipo mucha sensación de control incluso en escenarios incómodos.

LD: Jurriën Timber – El lanzado. Agresivo para pisar campo rival y oportuno en el área contraria, como ya demostró recientemente. Su sincronización con Saka puede ser uno de los caminos más claros para romper líneas.

MC: Martín Zubimendi – El metrónomo discreto. Necesita precisión para evitar pérdidas en zonas sensibles. Si encuentra ritmo en el pase corto y orienta bien el primer toque, el Arsenal podrá instalarse arriba sin sobresaltos.

MC: Declan Rice – Motor competitivo. Recupera, cubre y además ofrece una pelota parada venenosa. Ante un rival dinámico como el Brighton, su capacidad para cerrar espacios interiores será fundamental.

Declan Rice, Arsenal - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

ED: Bukayo Saka – Desequilibrio constante. Aunque no siempre brilla en el uno contra uno, sigue siendo el foco de atención de cada defensa. Si acelera en el momento justo, puede inclinar el partido hacia su costado.

MCO: Eberechi Eze – Talento imprevisible. Viene de un encuentro más apagado, pero tiene una pausa distinta en los tres cuartos. Si decide más rápido y pisa con decisión, puede ser el factor sorpresa.

EI: Leandro Trossard – El ex con memoria. Conoce bien al Brighton y suele moverse hacia dentro para asociarse. Necesita mayor claridad en el último pase para que su movilidad tenga impacto.

DC: Viktor Gyökeres – Potencia en carrera. Incansable atacando los canales y fijando centrales, pero con la deuda pendiente de afinar la definición aunque, a pesar de ello, lleva 10 goles en lo que va de la temporada. Si conecta mejor con los mediapuntas, puede transformar esfuerzo en gol.

Así se vería la posible formación del Arsenal (4-2-3-1)

Portero: David Raya

Defensas: Piero Hincapié, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Jurriën Timber

Mediocampistas: Martín Zubimendi, Declan Rice

Mediapuntas: Bukayo Saka, Eberechi Eze, Leandro Trossard

Delantero: Víktor Gyökeres

Así se vería la posible formación del Brighton (4-3-3)

Diego Gómez, Brighton and Hove Albion - Premier League - American Express Stadium | Adam Davy - PA Images/GettyImages

Portero: Bart Verbruggen

Defensas: Jan Paul van Hecke, Ferdi Kadioglu, Lewis Dunk, Mats Wieffer

Mediocampistas: Jack Hinshelwood, Pascal Grob, James Milner

Delantero: Danny Welbeck, Kaoru Mitoma, Diego Gómez

