La posible alineación titular del Arsenal para enfrentarse al Club Brujas

La UEFA Champions League llega a su Jornada 6 con un Arsenal que busca mantener su inmaculado récord europeo. El líder absoluto de la competición, con 15 puntos de 15 posibles, visita el Estadio Jan Breydel para enfrentarse al Club Brujas este miércoles.

El equipo de Mikel Arteta llega tras una exhibición ante el Bayern Múnich (3-1) en la jornada anterior, aunque con el orgullo herido tras caer 2-1 ante el Aston Villa en la Premier League, lo que redujo su ventaja en el liderato local.

Por su parte, el Club Brujas vive horas bajas: ocupa el puesto 26 en la tabla, viene de perder 3-0 ante el Sporting de Lisboa y acaba de despedir a su técnico Nicky Hayen para nombrar a Ivan Leko apenas 48 horas antes de este duelo.

Arsenal v Brentford - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

La posible alineación del Arsenal vs Club Brujas

POR: David Raya - El guardameta español se mantiene bajo los tres palos. Su seguridad será clave, especialmente con una defensa inédita por delante debido a las lesiones.

LD: Ben White - Aporta experiencia y solidez por la banda derecha. Su capacidad para cerrar espacios será vital ante la necesidad de proteger a los centrales improvisados.

DFC: Jurriën Timber - Ante las bajas de Gabriel (muslo) y Mosquera (tobillo), y la duda de Saliba, el neerlandés se cierra para actuar como central, posición que conoce bien.

DFC: Piero Hincapié - El ecuatoriano tendrá la responsabilidad de liderar la zaga. Su perfil zurdo y velocidad son esenciales para cubrir las espaldas en este esquema de emergencia.

LI: Myles Lewis-Skelly - El canterano recibe la gran oportunidad. Aunque Calafiori podría jugar (está suspendido en Premier), terminó tocado ante el Villa, por lo que Arteta optaría por la frescura de Lewis-Skelly.

Arsenal v Brentford - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

MC: Ethan Nwaneri - La joya de la academia entra en la rotación para dar descanso a titulares habituales. Su creatividad y desparpajo serán el motor ofensivo en el medio.

MC: Christian Nørgaard - Aporta el equilibrio y la experiencia necesaria en un mediocampo joven. Su labor será contener y distribuir con criterio.

MC: Mikel Merino - El español se mantiene en el once para dar consistencia. Deberá jugar con inteligencia, ya que una tarjeta amarilla le haría perderse el duelo contra el Inter.

ED: Noni Madueke - Recibe la alternativa para dar descanso a Saka. Su capacidad de desborde y disparo lejano son sus mejores armas para reivindicarse.

EI: Gabriel Martinelli - Velocidad pura por la izquierda. Su trabajo incansable en la presión y su verticalidad serán una pesadilla para la defensa belga.

DC: Viktor Gyökeres - El delantero sueco busca aprovechar sus minutos como titular. Su potencia física y juego de espaldas serán claves para fijar a los centrales y finalizar jugadas.

Arsenal v Brentford - Premier League | Richard Heathcote/GettyImages

Así se vería la formación del Arsenal (4-3-3)

Portero : David Raya

: David Raya Defensas : Ben White, Jurriën Timber, Piero Hincapié, Myles Lewis-Skelly

: Ben White, Jurriën Timber, Piero Hincapié, Myles Lewis-Skelly Mediocampistas : Ethan Nwaneri, Christian Nørgaard, Mikel Merino

: Ethan Nwaneri, Christian Nørgaard, Mikel Merino Delanteros: Noni Madueke, Viktor Gyökeres, Gabriel Martinelli

Así se vería la formación del Club Brujas (4-2-3-1)

El debutante Ivan Leko enfrenta una crisis en la portería con las bajas de Mignolet y Jackers, por lo que tendrá que confiar en su tercer arquero.

Portero : Van den Heuvel

: Van den Heuvel Defensas : Hugo Siquet, Brandon Mechele, Joel Ordonez, Joaquin Seys

: Hugo Siquet, Brandon Mechele, Joel Ordonez, Joaquin Seys Mediocampistas : Aleksandar Stankovic, Raphael Onyedika

: Aleksandar Stankovic, Raphael Onyedika Medios Ofensivos : Carlos Forbs, Hans Vanaken, Christos Tzolis

: Carlos Forbs, Hans Vanaken, Christos Tzolis Delantero: Nicolò Tresoldi

El Arsenal busca su décima victoria consecutiva en fase de liga de Champions, mientras que el Brujas intentará la heroica para mantenerse con vida en Europa.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE