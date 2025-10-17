La posible alineación titular del Arsenal para enfrentar al Fulham

Tras el parón de la Fecha FIFA, las ligas del mundo reanudan sus actividades, entre ellas, la Premier League, que el próximo sábado 18 de octubre tendrá el enfrentamiento entre el Fulham y el Arsenal en el Craven Cottage.



Luego de siete jornadas disputadas, los Gunners se mantienen como líderes de la competencia con 16 puntos, mientas los Cottagers son catorceavos de la clasificación con ocho unidades.



Los locales llegan a este compromiso tras haber caído de visita 3-1 ante el Bournemouth, tras un doblete del ghanés Antoine Semenyo, con Ryan Sessegnon apareciendo por la visita.



En el caso de los pupilos del español Mikel Arteta, le pegaron 2-0 al West Ham United a través de Declan Rice y Bukayo Saka, donde salieron lesionados Rice, por un dolor de espalda, y el noruego Martin Odegaard, incluso este último no estará disponible sino hasta el mes de noviembre, una vez que esté al cien tras su lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda.



Aquí está la posible alineación titular del Arsenal:

Martin Odegaard is expected to be out of action until after the November international break 🤕



His first game back could be the north London derby 👀 pic.twitter.com/83ziZJEzfJ — Football on TNT Sports (@footballontnt) October 13, 2025

El posible once titular del Arsenal vs Fulham

Portero: David Raya – El español se ha encargado de custodiar el arco desde el arranque de la temporada, dejando cuatro veces su arco en cero.

Defensa: Gabriel Magalhaes – El brasileño de 1.90 metros es uno de los pilares de la parte baja, ganando normalmente los duelos aéreos y pese a su gran estatura es un elemento veloz.

Defensa: William Saliba – Su compañero en la central es el francés, que también es efectivo en el juego aéreo con su 1.92 metros de altura. Sólo se ha perdido un partido de la temporada.

Arsenal v West Ham United - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

Lateral izquierdo: Riccardo Calafiori – El italiano también ha estado presente en todos los cotejos, hablando bien de su efectividad en la banda. Ya logró convertir un gol y poner dos asistencias.

Lateral derecho: Jurriën Timber – El neerlandés también es parte de la columna vertebral al ser titular inamovible hasta ahora, aportando dos goles y el mismo número de anotaciones.

Pivote: Martín Zubimendi – El español es el encargado del trabajo sucio en el mediocampo. Su buena toma de decisiones lo lleva a ser parte vital.

Mediocentro: Eberechi Eze – Es uno de los creativos del equipo, acomodado más cuando se pega a la banda izquierda. Por ahora lleva dos asistencias.

Mediocentro: Mikel Merino – Con la baja de Odegaard y pensando en cuidar a Rice para la Champions, sería el turno del español para aparecer en el mediocampo y poner orden.

Extremo izquierdo: Leandro Trossard – El belga tiene una gran habilidad para desarrollarse por la banda izquierda, aunque tampoco desconoce las virtudes necesarias para ser un centro delantero. Cabe la posibilidad de que el brasileño Gabriel Martinelli pueda aparecer en su lugar.

Extremo derecho: Bukayo Saka – Con Noni Madueke lesionado y la juventud de Max Dowman, el habilidoso atacante aparece como la opción clara para hacer daño por el costado derecho.

Delantero: Victor Gyökeres – El sueco no la pasa bien con su selección, sin embargo, eso no quita que es uno de los mejores ‘9’ de la actualidad. Sumado a ello, Mikel Arteta no tiene muchas opciones por las lesiones de Kai Havertz y el brasileño Gabriel Jesús.

Bukayo Saka | Julian Finney/GettyImages

Así se vería la formación del Arsenal (4-3-3)

Portero: David Raya

Defensas: Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Jurriën Timber

Mediocampistas: Martín Zubimendi, Mikel Merino, Eberechi Eze

Delanteros: Leandro Trossard, Victor Gyökeres, Bukayo Saka

Así se vería la formación del Fulham (4-2-3-1)

Ryan Sessegnon | Harry Murphy - Danehouse/GettyImages

Portero: Bernd Leno

Defensas: Timothy Castagne, Calvin Bassey, Joachim Andersen, Issa Diop

Mediocampistas: Sander Berge, Alex Iwobi, Tom Cairney

Delanteros: Ryan Sessegnon, Samuel Chukwueze, Harry Wilson

Más noticias sobre la Premier League