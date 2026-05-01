La posible alineación titular del Arsenal para enfrentarse al Fulham

La pelea por la Premier League está más viva que nunca y el Arsenal lo sabe muy bien. Este último tramo de la temporada lo encontró en una situación muy distinta a la que venía mostrando al comienzo, y eso tuvo consecuencias.

Más allá de eso, el esfuerzo también lo está pagando caro con las bajas en su plantel, especialmente la de Kai Havertz, quien sufrió una molestia muscular en el partido contra el Newcastle en la fecha pasada.

La posible alineación del Arsenal vs Fulham

Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg | BSR Agency/GettyImages

POR: David Raya – "El que no arriesga, no gana" parece ser su mantra. Pide la pelota hasta cuando tiene toda la presión rival encima y no se esconde en las salidas. Ya suma 16 vallas invictas en la temporada.

LD: Ben White – Perfil bajo y confiable. Suele cumplir cuando se lo necesita y acompaña el ataque cuando se le abre el carril. Viene de una noche complicada en la Champions, con un penal en contra por una mano fortuita y algún que otro desajuste bajo presión.

DFC: William Saliba – Tranquilidad contagiosa, para bien. Se impone en los duelos individuales y maneja la salida con seguridad.

DFC: Gabriel – Impulso puro que no negocia ninguna pelota. Tiene la mala costumbre de arrancar impreciso con la pelota; lo positivo es que minutos después se acomoda y termina siendo una muralla.

LI: Piero Hincapié – Va al contacto sin titubear y se planta en su sector con autoridad. Le queda la espina de una chance de gol en el segundo palo que podría haber resuelto mejor, aunque más allá de eso, su actuación el miércoles fue sólida de principio a fin.

MC: Declan Rice – El propietario del mediocampo de los Gunners. Suma cuatro goles y cinco asistencias en la Premier. Viene de un partido con dominio total en la primera mitad desde un rol más defensivo, que le permitió manejar mejor los tiempos de la pelota.

MC: Martin Zubimendi – Se muestra siempre disponible. Cuando se adelanta, gana protagonismo y encuentra alternativas que agilizan el juego que propone Arteta.

MCO: Martin Odegaard – Se anima a intentar lo que otros no ven. Últimamente le falta influencia en el último tercio y desperdicia ocasiones que pueden cambiar los partidos a su favor, pero el DT sigue depositando su confianza en el capitán.

ED: Noni Madueke – Atacante de impulsos. Genera situaciones por iniciativa propia, aunque su definición no siempre acompaña lo que produce.

EI: Eberechi Eze – Tiene algo distinto al resto y por eso se gana titularidades. Recibe y encara sin miedo, se anima a probar y siempre intenta algo diferente. Lleva siete goles y dos asistencias en la temporada inglesa.

Eberechi Eze, Arsenal | Adam Davy - PA Images/GettyImages

DC: Viktor Gyökeres – El sueco se impone dentro y fuera del área. Sabe jugar de espaldas y atacar espacios para generar ventaja. Lleva 12 goles en la Premier y es una garantía desde el punto penal.

Así se vería la formación del Arsenal (4-3-3)

Portero: David Raya

Defensas: Piero Hincapié, Gabriel, William Saliba, Ben White

Mediocampistas: Declan Rice, Martin Zubimendi, Martin Odegaard

Delanteros: Eberechi Eze, Viktor Gyökeres, Noni Madueke

Así se vería la formación del Fulham (4-2-3-1)

Raul Jimenez, Fulham | Sebastian Frej/MB Media/GettyImages

Portero: Bernd Leno

Defensas: Antonee Robinson, Calvin Ughelumba, Joachim Andersen, Timothy Castagne

Mediocampistas: Sander Berge, Sasa Lukic

Mediapuntas: Samuel Chukwueze, Emile Smith Rowe, Harry Wilson

Delantero: Raúl Jiménez

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