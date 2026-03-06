La posible alineación titular del Arsenal para enfrentarse al Mansfield

El Arsenal vuelve a poner el foco en la FA Cup con un cruce que presenta un marcado contraste de jerarquías. Uno de los clubes más poderosos de Europa y actual líder de la Premier League visitará al Mansfield Town en el One Call Stadium, en un duelo que enfrenta a un gigante del fútbol inglés con la gran revelación de esta edición del torneo.

El conjunto local, que milita en la League One —la tercera división del fútbol inglés—, ha protagonizado una de las historias más llamativas de la copa. Se metió en esta instancia tras eliminar primero al Sheffield United, de la Championship, y luego dar el gran golpe frente al Burnley, club de la Premier League. Ahora intentará prolongar el sueño frente a un rival de otra dimensión.

Del otro lado estará un Arsenal que llega en gran forma, acumulando diez partidos invicto en todas las competiciones. Sin embargo, el calendario obliga a mirar más allá de este compromiso. El próximo miércoles los de Mikel Arteta visitarán al Bayer Leverkusen por los octavos de final de la Champions League. Por eso no se descarta que el entrenador rote varias piezas habituales del once titular para administrar cargas y mantener competitivo a un plantel que sigue con vida en múltiples frentes.

Arsenal v Wigan Athletic - Emirates FA Cup Fourth Round | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

La posible alineación del Arsenal vs Mansfield

POR: Kepa – El español estuvo presente en las dos victorias de Arsenal por FA Cup (4-1 a Portsmouth y 4-0 a Wigan) y volverá a ocupar la valla en reemplazo del habitual titular, David Raya.

LD: Jurriën Timber – Ante la falta de alternativas en el lateral derecho (Ben White sigue lesionado), Arteta confía en un jugador de garantías. Seis asistencias y tres goles para uno de los mejores en su puesto en la mejor liga del planeta.

DFC: Cristhian Mosquera – El colombiano viene siendo una pieza de recambio habitual para el entrenador y tendrá la oportunidad de iniciar frente a Mansfield. Pese a su buen juego aéreo (mide 1,91) aún no ha marcado con la casaca gunner.

DFC: Gabriel Magalhães – Posiblemente uno de los mejores defensores del mundo en la actualidad. Si está bien físicamente, Arteta no lo saca del equipo. Disputó los dos partidos anteriores de FA Cup, aportando la impresionante marca de cuatro goles en ellos.

LI: Myles Lewis-Skelly – Si Timber asegura llegadas por el costado derecho, Lewis-Skelly no se queda atrás en el lado opuesto. El joven de 19 años le agrega además una gran técnica y calidad a su juego. La duda es si jugará él o Calafiori.

MC: Christian Nørgaard

– El danés no viene teniendo la continuidad que tenía en Brentford, donde era un pilar del equipo. Pero Arteta sabe de sus enormes condiciones y este sábado tendrá la oportunidad de mostrarlas desde el inicio tal como lo hizo ante Portsmouth y Wigan.

MC: Eberechi Eze – Un comodín en el esquema del Arsenal. Capaz de jugar tanto de volante como de mediapunta, el ex-Palace aporta gol y una pegada exquisita.

MC: Kai Havertz – El alemán se recuperó de una grave lesión en la rodilla y poco a poco va tomando ritmo. Será importante que sume minutos para que Arteta lo considere en los partidos definitorios de la temporada.

ED: Noni Madueke – Velocidad y desborde por el lado derecho, el francés es otro que deberá aprovechar la oportunidad para subir peldaños en la consideración del DT.

EI: Gabriel Martinelli – El brasileño fue perdiendo terreno en esta temporada y ya no es un titular indiscutido para Arteta. En FA Cup se lució con cuatro goles en sus dos partidos anteriores.

DC: Gabriel Jesus – Con Gyokeres siendo cuidado para el partido de Champions, el puesto de centrodelantero será del ex-City, autor de un tanto y dos asistencias en esta FA Cup.

FBL-ENG-FACUP-ARSENAL-WIGAN | GLYN KIRK/GettyImages

Así se vería la posible formación del Arsenal (4-3-3)

Portero: Kepa

Defensas: Jurriën Timber, Cristhian Mosquera, Gabriel Magalhaes, Myles Lewis-Skelly

Mediocampistas: Christian Nørgaard, Eberechi Eze, Kai Havertz

Delantero: Noni Madueke, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus

Así se vería la posible formación del Mansfield (4-5-1)

FBL-ENG-FACUP-BURNLEY-MANSFIELD | PAUL CURRIE/GettyImages

Portero: Roberts

Defensas: Akins, Hewitt, Oshilaja, Blake-Tracy

Mediocampistas: Reed; Bolton, Russell, Abbott, Irow

Delantero: Oates

