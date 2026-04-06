La posible alineación titular del Arsenal para enfrentarse al Sporting de Lisboa

El Arsenal vive una temporada histórica en la que espera poder poner fin a una sequía de 22 años sin un título de Premier League y en la que, ya en cuartos de final, se perfila como uno de los candidatos al título en la Champions League.

Sin embargo, el equipo de Arteta viene de sufrir dos duros golpes (derrota ante el Manchester City en la final de la Copa de la Liga y eliminación en FA Cup a manos del Southampton) y debe corregir el rumbo antes de que la desconfianza invada al plantel.

Este martes visita al Sporting Lisboa con ese objetivo en mente y con un once que podría salir de la siguiente manera.

La posible alineación del Arsenal vs Sporting de Portugal

POR: David Raya – Es el portero que menos goles ha encajado en la Premier, 22 en 31 fechas disputadas, es también el que menos tantos ha recibido en la Champions (solo 3 en 9 encuentros).

LD: Jurriën Timber - Puede jugar tanto de lateral como de central. Duro en el mano a mano, también se destaca por su profundidad en el ataque y una agresividad sumamente necesaria en este tipo de partidos.

DFC: William Saliba – Con Magalhaes ausente, el líder de la defensa pasa a ser el central francés, dueño de un gran juego aéreo y una prolija salida con el balón.

DFC: Cristhian Mosquera – Pese a su altura (1,91 m) y su potencia física, el español aún no ha logrado marcar en lo que va de la temporada.

LI: Riccardo Calafiori - Les lesiones le quitaron continuidad a este gran lateral izquierdo que luego de sufrir la decepcionante eliminación con Italia, volverá a jugar un encuentro decisivo.

MC: Martín Zubimendi – En Premier se ha lucido aportando cinco goles en 31 presentaciones, pero esa llegada al arco rival aún no la ha demostrado en Champions, donde su aporte ofensivo se limita a una sola asistencia.

MC: Declan Rice – Arsenal recupera a un jugador clave para la serie ante Sporting. Un líder dentro de la cancha, el equilibrio y la recuperación y un especialista en balón parado.

Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Stuart MacFarlane/GettyImages

MCO: Martin Ødegaard - El cerebro del equipo. Todo pasa por sus pies en campo rival, con una visión privilegiada para filtrar pases y generar situaciones de gol. Si bien ha aportado 7 asistencias en esta temporada, se le exige algo más de gol (uno solo en el curso, por Premier).

EI: Gabriel Martinelli – Su característica principal no es el gol, pero el brasileño es el máximo anotador del Arsenal en esta Champions con 6 tantos en 9 partidos.

ED: Bukayo Saka – Desequilibrio y gol desde la banda derecha. Un jugador muy importante para este Arsenal y sobre quien estarán puestas las miradas en esta serie.

DC: Viktor Gyökeres - El sueco ha dejado atrás las dudas que muchos tenían sobre él desde su llegada y ha comenzado a pagar con goles los millones invertidos. Viene de marcar en sus últimos tres partidos (dos con su país y uno por FA Cup) y ante el Sporting podría hacer valer la inefable "ley del ex".

Así se vería la alineación del Arsenal (4-2-3-1)

Portero: David Raya

Defensas: Jurriën Timber, William Saliba, Cristhian Mosquera, Riccardo Calafiori,

Mediocampistas: Martín Zubimendi, Declan Rice

Volantes ofensivos: Gabriel Martinelli, Martin Ødegaard, Bukayo Saka

Delantero: Viktor Gyökeres

Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

Así se vería la alineación del Sporting Lisboa (4-2-3-1)

Portero: Rui Silva

Defensas: Georgios Vagiannidis, Ousmane Diomande, Goncalo Inacio, Ricardo Mangas

Mediocampistas: Daniel Braganca, Hidemasa Morita

Volantes ofensivos: Geny Catamo, Francisco Trincao, Flavio Goncalves

Delantero: Luis Suárez

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