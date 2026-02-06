La posible alineación titular del Arsenal para enfrentarse al Sunderland

El Arsenal es actualmente el mejor equipo de Europa gracias a su brillante participación en la etapa de liguilla de la UEFA Champions League, donde terminó con puntaje perfecto, y su liderazgo en soledad en la Premier League.

En la jornada 25 del campeonato inglés de Primera División, los Gunners recibirán la visita de un Sunderland que supo sorprender, aunque ahora cayó hasta la mitad de la tabla. Para seguir en su firme camino al título, el triunfo es la mejor opción para los de Arteta.

La posible alineación del Arsenal

POR: David Raya - Su presencia garantiza seguridad para el equipo de Mikel Arteta y para la selección de España, que lo tiene como una de las claves para ilusionarse con el Mundial 2026.

LD: Jurrien Timber - Este hombre volvió de entre las cenizas para convertirse en uno de los mejores defensores de la actualidad. Roba pelotas y su único pensamiento es ir al frente y colaborar con sus compañeros.

DFC: William Saliba - El central francés, uno de los mejores defensas del mundo en su posición. Pilar fundamental del Arsenal desde 2022, destaca por su elegancia, fuerza física, lectura de juego y capacidad para salir jugando.

DFC: Gabriel - Es un defensor central poderoso y comandantes, destacado por su presencia física imponente, dominio en duelos aéreos y capacidad para leer el juego. Además, tiene buena salida de balón, compostura para construir desde atrás y contribuye ofensivamente con cabezazos.

LI: Piero Hincapié - Está de préstamo con el Arsenal pero lo ha hecho de maravilla. Prometia un 79% de duelos ganados y tiene la polivalencia de jugar como central o irse a la banda, algo que seguro hará en ese encuentro.

Arsenal v Chelsea - Carabao Cup Semi Final Second Leg | Stuart MacFarlane/GettyImages

MC: Martin Zubimendi - Es un pivote español es uno de los grandes fichajes del Arsenal en 2025. Elegante, excelente en la distribución, gran posicionamiento y recuperación. Considerado el “sucesor natural” de Rodri en la selección española.

MI: Declan Rice - El mediocentro inglés, capitán ocasional y líder del equipo. Fichado del West Ham en 2023 por cifra récord. Box-to-box completo: recupera, distribuye, llega al área y tiene gol. Uno de los mejores del mundo en su puesto.

MD: Eberechi Eze - El francotirador. Jugando por dentro, buscará el disparo de media distancia (una de sus especialidades) ante un Sunderland que se encerrará en su área.

ED: Noni Madueke- Tuvo un buen rendimiento frente al Chelsea y se espera que Arteta lo mantenga en el once para este choque de Premier League.

EI: Gabriel Martinelli - Es un extremo/atacante dinámico, que se basa en velocidad, regate, movilidad inteligente y trabajo colectivo para generar peligro constante y contribuir tanto en ataque como en defensa.

DC: Viktor Gyökeres- Se dice en varios medios que el sueco es la manzana de la discordia en el club, ya que todo apunta a que no tiene relación con Arteta, pero si dejan esto en el pasado, sumará con goles.

Así se vería la formación del Arsenal (4-3-3)

Portero: David Raya

David Raya Defensas : Jurriën Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié

: Jurriën Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié Mediocampistas : Martín Zubimendi, Declan Rice, Eberechi Eze

: Martín Zubimendi, Declan Rice, Eberechi Eze Delanteros: Noni Madueke, Gabriel Martinelli y Viktor Gyökeres.

Así se vería la formación del Sunderland (5-4-1)

FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-BURNLEY | PAUL ELLIS/GettyImages

Portero: Robin Roefs

Robin Roefs Defensas : Omar Alderete, Daniel Ballard, Nordi Mukiele, Reinildo Mandava, Trai Hume

: Omar Alderete, Daniel Ballard, Nordi Mukiele, Reinildo Mandava, Trai Hume Mediocampistas : Chemsdine Talbi, Enzo Le Fee, Noah Sadiki, Habib Diarra

: Chemsdine Talbi, Enzo Le Fee, Noah Sadiki, Habib Diarra Delantero: Brian Brobbey.

