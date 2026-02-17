La posible alineación titular del Atlético de Madrid para enfrentarse al Brujas

En búsqueda de hacerse de un boleto a los octavos de final de la UEFA Champions League, el Club Brujas y el Atlético de Madrid se verán las caras en los playoffs este miércoles 18 de febrero en suelo belga, sitio en donde en la última ocasión que se enfrentaron los locales se llevaron tres puntos gracias a un dos por cero.

El conjunto belga salió victorioso en las dos eliminatorias previas a doble encuentro frente a los colchoneros. Primero se llevó la serie con un global de 4-3 en los cuartos de final de la Copa de Europa 1977/78 y, años después, les repitió la dosis al superarlos de nueva cuenta en los cuartos de final de la Recopa de Europa 1991/92.

La posible alineación del Atlético de Madrid vs Brujas

POR: Jan Oblak - El arquero esloveno ha jugado todos los partidos de la Champions, pero para su mala fortuna en ningún encuentro ha dejado su arco vacío, así que tendrá que luchar contra eso para poder ayudar a su equipo a avanzar.

LD: Nahuel Molina - Juega muy poco en UCL, pero será necesario activarlo en una instancia definitoria, ya que tiene calidad de sobra con la pelota en los pies.

DFC: José Giménez - En apenas tres partidos como titular en este certamen, el argentino ya pudo marcar un gol y ayudar a la causa colchonera con un 91% de pases completados con éxito. Tiene mucha calidad.

DFC: Clément Lenglet - Contra el Rayo tuvo mala suerte y gracias a una mala decisión le marcaron uno de los tres tantos de la noche, por lo que tendrá que sacarse la espina en Champions si quiere llenarle el ojo a Simeone.

LI: Matteo Ruggeri - El italiano es uno de los jugadores rojiblancos de la zaga que más gusta de ir al frente, esto le ha redituado en una asistencia. Además en defensa, gusta de tener arriba del 50% de manos a manos ganados.

MD: Giuliano Simeone - El 'Cholito' se ha convertido en una pieza fundamental para el equipo y no por su pertenezco, sino por su calidad. En Champios ha tenido once disparos al marco y de esos, dos han terminado en las redes rivales.

MC: Marcos Llorente - El estratega colchonero decidió darle pocos minutos contra el Rayo, seguro para descansarlo para este encuentro, así que seguro saltará al campo como titular en búsqueda de su cuarto gol.

MC: Koke - El español vivió un caso similar al de Llorente, lo sentaron en la última jornada de LaLiga y aparecerá en el certamen de la UEFA, en donde su experiencia será de mucho valor en un juego de tal trascendencia.

MI: Ademola Lookman - En el certamen liguero no ha aparecido más que en dos ocasiones, pero en Champions es titular indiscutible. Ha participado en tres goles y constantemente está pisando el área rival.

DD: Antoine Griezmann - El francés no ha tenido su mejor temporada y aún así está cerca de emular lo que hizo el año pasado, así que sacará lo mejor de sí para apoyar a su equipo a avanzar de ronda.

DI: Julián Álvarez - La 'Araña' parece estar con un pie y medio fuera de la institución, razón por la cual disputa pocos minutos, pero cuando lo hace te entrega un gol y una asistencia, tal y como lo hizo contra el Barcelona en Copa del Rey.

Así se vería la posible alineación del Brujas (4-5-1)

Portero: Simón Mignolet

Defensas: Kyriani Sabbe, Joel Ordeñez, Brandon Mechele, Joaquin Seys

Mediocampistas: Carlos Forbs, Aleksandar Stankovic, Raphael Onyedika, Mamadou Diakhon, Hans Vanaken

Delanteros: Nicolo Tresoldi

Así se vería la posible alineación del Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero: Jan Oblak

Defensas: Nahuel Molina, José Giménez, Clément Lenglet, Matteo Ruggeri

Mediocampistas: Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Ademola Lookman

Delanteros: Antoine Griezmann, Julián Álvarez

