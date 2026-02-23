La posible alineación titular del Atlético de Madrid para enfrentarse al Brujas

Tras la goleada por 4 a 2 sobre Espanyol por la 25° jornada de LaLiga, Atlético de Madrid pone el foco en lo que será el trascendental encuentro ante Brujas. Este martes, el conjunto colchonero recibirá al elenco belga buscando avanzar a los octavos de final de la UEFA Champions League.

El 3 a 3 de la ida fue un empate con sabor amargo para los rojiblancos, que dejaron escapar una ventaja de dos tantos obtenida en el primer tiempo y que, luego de volver a adelantarse en el marcador, sufrieron el agónico tanto de Tzolis que puso cifras definitivas al partido de ida.

El Aleti se juega gran parte del su temporada en 90 minutos y Diego Simeone no se guarda nada para ir por el triunfo.

FBL-EUR-C1-BRUGGE-ATLETICO | NICOLAS TUCAT/GettyImages

La posible alineación del Atlético de Madrid vs Brujas

POR: Jan Oblak - El arquero esloveno no se ha perdido un solo partido en la actual Champions, pero tampoco ha logrado sostener su valla en cero. En ocho partidos ha recibido 17 tantos y los cuestionamientos están a la orden del día.

LD: Nahuel Molina - Simeone vuelve a confiar en el campeón del mundo para el lateral derecho. Se le exigirá mayor participación ofensiva que en la ida, donde aportó poco en esa faceta.

DFC: Marc Pubill - No tuvo un buen desempeño en el partido de ida, sobre todo en la segunda mitad. Sin embargo, lo del ex-Almería en su primera temporada en el club es de un nivel digno de selección.

Atletico De Madrid V Rcd Espanyol De Barcelona - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

DFC: Dávid Hancko - En sus siete partidos en esta Champions, el eslovaco aportó un gol y una asistencia. Su poderío aéreo podría ser importante para abrir una eliminatoria que promete ser cerrada.

LI: Matteo Ruggeri - El italiano se ha adueñado del lateral izquierdo. Con su 1,87 de altura, es una carta más que tendrá el equipo en el juego aéreo buscando desnivelar la serie. Viene de aportar dos asistencias en la victoria sobre Espanyol.

MD: Giuliano Simeone - Cada vez más importante para el Atlético. El Cholito es una garantía yendo hasta el fondo por el andarivel derecho y generando ocasiones. En esta Champions, ha jugado 8 partidos con 2 goles y una asistencia.

MC: Marcos Llorente - Tres goles y una asistencia en siete partidos jugados en Champions para quien será uno de los mediocampistas del equipo del Cholo en el Metropolitano.

MC: Koke - El experimentado capitán es otro de los jugadores que no se ha perdido un solo partido en esta Champions y el encuentro ante Brujas no será la excepción. Su liderazgo y empuje serán muy importantes para inclinar la serie.

MI: Ademola Lookman - Autor de uno de los goles de la ida, el nigeriano volvió a marcar este fin de semana ante Espanyol. Simeone elogió su capacidad ofensiva, pero al ex-Atalanta le queda mucho crecer en este equipo.

DD: Antoine Griezmann - Sorloth pide pista, pero el francés no puede faltar a esta cita. En esta Champions solo se perdió el partido ante el Bodo/Glimt y en ocho partidos ha sumado 1 gol (ante el Eintracht) y dos asistencias (frente al Inter y el Brujas).

DI: Julián Álvarez - La Araña dejó atrás una extensa sequía de goles, anotando frente a Barcelona y en la ida ante Brujas. Llega con la confianza en alto y decidido a darle una nueva alegría a la afición.

Club Brugge KV v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First | Alex Bierens de Haan - UEFA/GettyImages

Así se vería la posible alineación del Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero: Jan Oblak

Defensas: Nahuel Molina, Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri

Mediocampistas: Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Ademola Lookman

Delanteros: Antoine Griezmann, Julián Álvarez.

Así se vería la posible alineación del Brujas (4-5-1)

Portero: Simón Mignolet

Defensas: Kyriani Sabbe, Joel Ordeñez, Brandon Mechele, Bjorn Meijer

Mediocampistas: Carlos Forbs, Aleksandar Stankovic, Christos Tzolis, Mamadou Diakhon, Hans Vanaken

Delanteros: Nicolo Tresoldi

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE