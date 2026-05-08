La posible alineación titular del Atlético de Madrid para enfrentarse al Celta

Esfumado el sueño de alcanzar una nueva final de Champions League, el Atlético de Madrid se enfrenta este sábado 9 de mayo al Celta de Vigo con la ilusión de asegurar su participación en la próxima edición del máximo torneo continental de clubes.

El conjunto colchonero viene de ser eliminado ante el Arsenal y, ya sin la opción de levantar títulos, va por el último objetivo de la temporada ante un rival que también llega con aspiraciones europeas.

A continuación, el posible once con el que el equipo de Simeone saldría a jugar en el Metropolitano.

FBL-EUR-C1-ARSENAL-ATLETICO | ADRIAN DENNIS/GettyImages

La posible alineación del Atlético de Madrid

POR: Jan Oblak – Sus declaraciones post eliminación en Londres (“Siempre esperamos a que nos marquen gol para empezar a jugar”) no cayeron nada bien, pero por el momento se mantiene como titular indiscutido.

LD: Nahuel Molina - Un lateral de marcada vocación ofensiva. En esta temporada ha sorprendido con potentes remates de media distancia.

DFC: Robin Le Normand – Titular ante Valencia incluso con rotación de medio equipo y también presente en el Emirates, el ex-Real Sociedad es el líder de la defensa.

DFC: Clement Lenglet – Ante la probable ausencia de Hancko, el ex-Barça se perfila para integrar la zaga. Si bien no llega con rodaje, su calidad le da al Atlético una salida prolija con el balón.

LI: Julio Díaz – Simeone apostó por este joven de 21 años para salir a jugar en Mestalla y no defraudó. Se animó a subir a integrarse al ataque y generó una ocasión clara de gol, además de una alta precisión en los pases.

MD: Rodrigo Mendoza - El reemplazante de Giuliano Simeone en el andarivel derecho. Viene de una gran actuación ante Valencia, siendo el jugador con el mayor número de regates en el partido.

MC: Obed Vargas - Figura en el triunfo en Mestalla por Liga, el mexicano se ha ganado un lugar en la consideración del Cholo. Ante Valencia aportó una asistencia clave y frente al Celta jugará su noveno encuentro por Liga.

MC: Koke – El capitán y referente siempre está. Ante un difícil momento del equipo, será una vez más el líder dentro del campo.

MI: Thiago Almada – No viene siendo su temporada ideal, pero el argentino cuenta con una nueva posibilidad desde el arranque. Hasta aquí, 3 goles en 24 encuentros y una sola asistencia.

Real Sociedad v Atletico de Madrid - Copa Del Rey Final | Eurasia Sport Images/GettyImages

MCO: Álex Baena - Simeone posiblemente cambie el habitual 4-4-2 por un 4-5-1 y es ahí donde entra en juego el ex-Villarreal. Será un mediapunta encargado de hacer jugar al equipo de mitad de cancha en adelante.

DC: Alexander Sorloth - Ausente en el último compromiso liguero, el noruego vuelve a ser la referencia en el ataque. Acumula 12 goles en 31 partidos de esta liga.

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-5-1)

Portero: Jan Oblak

Defensas: Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Julio Díaz

Mediocampistas: Rodrigo Mendoza, Koke, Obed Vargas, Thiago Almada, Álex Baena

Delanteros: Alexander Sorloth

Así se vería la formación del Celta (3-4-2-1)

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-CELTA | MIGUEL RIOPA/GettyImages

Portero: Ionut Radu

Defensas: Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso

Mediocampistas: Sergio Carreira, Fer López, Ilaix Moriba, Oscar Mingueza, Hugo Álvarez, Ferran Jutglá

Delanteros: Borja Iglesias

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