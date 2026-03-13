La posible alineación titular del Atlético de Madrid para enfrentarse al Getafe

El Atlético de Madrid vuelve a poner el foco en LaLiga después de su última presentación europea y lo hará con algunas piezas diferentes en el tablero. El equipo de Diego Simeone recibe al Getafe con la posibilidad de rotar varios nombres del once, ya sea para administrar cargas o para dar rodaje a futbolistas que vienen recuperando ritmo de competencia.

Del otro lado estará un rival que llega con confianza y en una buena dinámica de resultados. El conjunto dirigido por José Bordalás ha mostrado solidez en las últimas jornadas y suele plantear partidos incómodos para cualquiera.

La posible alineación del Atlético de Madrid vs Getafe

POR: Jan Oblak – Candado con oficio. El esloveno sigue siendo una pieza de peso en este Atlético. En LaLiga suma 10 vallas invictas en 26 titularidades, lo que explica por qué el Cholo sigue confiando en él incluso cuando no atraviesa su tramo más limpio. En partidos como este, donde el rival puede apostar por esperar y lastimar en una o dos, su capacidad para sostener al equipo vuelve a ser central.

LD: Nahuel Molina – Carril para romper. El defensor apunta a meterse en el equipo para darle vuelo a la banda derecha. No siempre termina bien todo lo que empieza, pero cuando encuentra ritmo le cambia la cara al costado derecho dejando varios movimientos interesantes y presencia en campo rival.

DFC: José María Giménez – Choque y mando. Existen defensores que ordenan hablando y otros que ordenan imponiéndose. Giménez pertenece claramente al segundo grupo. Su lectura para corregir y su fortaleza en los duelos lo convierten en una pieza muy útil para un partido que puede tener bastante fricción.

DFC: Robin Le Normand – Martillo aéreo. El central aparece como una opción lógica para refrescar la zaga y mantener presencia en las dos áreas. Ante el Tottenham marcó de cabeza y cumplió en la marca. Su partido suele empezar atrás y, a medida que avanza, también se mete en la historia cerca del arco rival cuando la pelota detenida entra en escena.

LI: Matteo Ruggeri – Pulmón de invierno. El italiano atraviesa un tramo en crecimiento y se nota. Contra la Real Sociedad volvió a mostrarse cómodo atacando espacios y sumó una nueva asistencia. Tiene eso que valora cualquier técnico, que es que incluso cuando no arranca del todo fino puede terminar pesando igual. Y para un lateral, eso vale oro.

MC: Nicolás González – Puro aguante. El argentino dejó sensaciones realmente buenas en su regreso. Le da otra marcha al mediocampo, sobre todo cuando el partido pide conducción y rebeldía.

Nico Gonzalez, Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

MC: Koke – La brújula vieja escuela. No necesita correr más que nadie para mandar. Le alcanza con ubicarse bien y golpear donde lastima. En los últimos partidos se movió mucho para ofrecer línea de pase y ordenar a los más jóvenes a su alrededor. Su presencia sirve para que el equipo no juegue apurado.

MC: Marcos Llorente – El español volverá a ser un jugador importante en el centro del campo rojiblanco. A pesar de que acabó el partido de Champions con una contusión, está disponible para recibir al Getafe.

MC: Álex Baena – Zurda para desordenar. Baena viene pidiendo pista. Se muestra participativo, ademas de tener lectura para encontrar al compañero mejor ubicado. Necesita continuidad y confianza, justo las dos cosas que puede encontrar en un partido así. Si logra entrar seguido en contacto con la pelota, tiene herramientas para mover a una defensa cerrada.

DC: Thiago Almada – Chispa sin aviso. El delantero tiene algo que no se enseña y es la capacidad de inventar una jugada donde parece que no pasa nada. En 10 partidos como titular suma 3 goles y 1 asistencia, números más que útiles para un futbolista que todavía está terminando de acomodarse.

DC: Alexander Sorloth – Área y gol. Cuando el plan del partido pide presencia física y un delantero que convierta centros en peligro, el noruego aparece como la opción más convincente. En 16 partidos como titular esta temporada marcó 10 goles. No es un delantero de muchas intervenciones, ya que cuando la pelota cae cerca suyo suele pasar algo... y algo bueno. Es el tipo de atacante que obliga a la defensa rival a jugar incómoda durante todo el partido.

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero: Jan Oblak

Defensas: Matteo Ruggeri, José María Giménez, Robin Le Normand, Nahuel Molina

Mediocampistas: Nicolás González, Koke, Marcos Llorente, Álex Baena

Delanteros: Thiago Almada, Alexander Sorloth

Así se vería la formación del Getafe (5-3-2)

Martin Satriano, Getafe Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Portero: David Soria

Defensas: Juan Iglesias, Zaid Romero, Abdel Abqar, Domingos Duarte, Kiko Femenía

Mediocampistas: Mauro Arambarri, Djené, Luis Milla

Delanteros: Martín Satriano, Luis Vázquez

MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA